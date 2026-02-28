NB I: DVTK–ZTE FC

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

DVTK–ZTE FC – élőben az NSO-n!

Miskolc, DVTK Stadion, 17 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Bogár

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Ötvennyolcszor mérkőztek meg eddig a legfelső osztályban, és az örökmérleg a 2025-ben aratott két győzelemmel billen a zalaiak felé: 19 DVTK-siker, 18 döntetlen, 21 ZTE-diadal. A párharc gólkülönbsége is szoros: 85–82 a kék-fehérek javára.

♦ Amióta a DVTK 2023 nyarán visszajutott az élvonalba, 8 meccsből mindössze 2-szer tudta megverni a kék-fehéreket: még az évben, augusztusban Egerszegen 3–1-re, majd 2024 szeptemberében hazai pályán 2–1-re. A zalaiak eközben 4 győzelmet hoztak össze, a 2025-ös esztendőben pedig veretlenek maradtak a miskolciakkal szemben (2 siker, 2 iksz). Ősszel Diósgyőrben ember- és gólhátrányból Kiss Bence 90. perces góljával mentett meg egy pontot a ZTE, majd novemberben 2–0-ra megverte a piros-fehéreket.

♦ Diósgyőrben ez lesz a két csapat 30. NB I-es összecsapása, eddig jelentős volt a hazaiak fölénye, hiszen a 29-ből 16 találkozó zárult DVTK-diadallal, 8 ikszre végződött, a ZTE csupán 5-ször tudott győztesen távozni: 1981-ben (0–1), 1984-ben (1–2), 2006-ban (1–4), 2020-ban (1–3) és 2023-ban (0–3).

♦ Két paksi diadala – 6–2 a kupában, majd 2–1 a bajnokságban – után Újpesten kikapott a DVTK (1–2), így az NB I előző 7 fordulójában a paksi volt az egyetlen győzelme. Vladimir Radenkovics csapata maradt a kiesést jelentő 11. helyen.

♦ A Zalaegerszeg előnyről nem tudta két vállra fektetni a Debrecent (1–1), de így is veretlen az előző 3 fordulóban (2 győzelem, 1 iksz) és a legutóbbi 11 bajnokijából csupán egyet vesztett el, 3 körrel ezelőtt odahaza a Szpari ellen (0–1).

♦ Vendéglátóként a legtöbb döntetlent – 6-ot – a Diósgyőr játszotta a mezőnyben. Emellett 3-szor nyert, 2-szer alulmaradt, és úgy 7. a hazai táblázaton, hogy a második legkevesebb gólt kapta. Tavasszal mindkét otthoni meccsét 1–1-re hozta (az ETO, majd a Várda ellen).

♦ A ZTE eddig eredményesebb idegenben, mint hazai pályán (18, illetve 16 pont), a vendégmérlege 5–3–3. Az előző 5 házon kívüli fellépésén nem kapott ki, sőt, ezalatt csak 2 pontot vesztett (4 diadal, 1 iksz).