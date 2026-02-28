Női kézilabda NB I: a DVSC 11 gólt számolt rá az Esztergomra

Szeptemberben Esztergomban a Debrecen három találattal győzött és ezúttal is a hajdúságiak kezdtek jobban, 8–3-ra vezettek a tizedik percben. A DVSC ezt követően is uralta a találkozót, a remeklő Alicia Toublanc vezérletével 15–9-re is meglépett, a szünetre pedig az addigi legnagyobb, hétgólos különbséget alakította ki.

A mérkőzés kétharmadához közelítve már tíz találat volt a debreceni előny, a végjátékra így nem maradt nyitott kérdés. A DVSC hat ponttal az Esztergomot megelőzve áll harmadik helyen a tabellán, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy az előző kiírásban újoncként bronzérmes királyvárosiak ebben az idényben leszorulnak a dobogóról.

Szucsánszki Zita megszerezte a 200. gólját esztergomi színekben. A DVSC sikeréhez Jessica Ryde 13 védéssel, Toublanc 11 találattal járult hozzá.

Mindkét együttes érintett még az európai kupaporondon: a Debrecen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásért a dán Odensével találkozik, az Esztergom az Európa-liga magyar negyeddöntőjében a Mosonmagyaróvárral csap majd össze.

KÉZILABDA

NŐI NB I

DVSC Schaeffler–Mol Esztergom 36–25 (18–11)

Később

16.00: NEKA–Vasas SC

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs

18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC

18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC

18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria