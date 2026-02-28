Női kézilabda NB I: a DVSC 11 gólt számolt rá az Esztergomra

Szeptemberben Esztergomban a Debrecen három találattal győzött és ezúttal is a hajdúságiak kezdtek jobban, 8–3-ra vezettek a tizedik percben. A DVSC ezt követően is uralta a találkozót, a remeklő Alicia Toublanc vezérletével 15–9-re is meglépett, a szünetre pedig az addigi legnagyobb, hétgólos különbséget alakította ki.
A mérkőzés kétharmadához közelítve már tíz találat volt a debreceni előny, a végjátékra így nem maradt nyitott kérdés. A DVSC hat ponttal az Esztergomot megelőzve áll harmadik helyen a tabellán, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy az előző kiírásban újoncként bronzérmes királyvárosiak ebben az idényben leszorulnak a dobogóról.
Szucsánszki Zita megszerezte a 200. gólját esztergomi színekben. A DVSC sikeréhez Jessica Ryde 13 védéssel, Toublanc 11 találattal járult hozzá.
Mindkét együttes érintett még az európai kupaporondon: a Debrecen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásért a dán Odensével találkozik, az Esztergom az Európa-liga magyar negyeddöntőjében a Mosonmagyaróvárral csap majd össze.
KÉZILABDA
NŐI NB I
DVSC Schaeffler–Mol Esztergom 36–25 (18–11)
Később
16.00: NEKA–Vasas SC
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs
18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC
18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|16
|16
|–
|–
|597–353
|+244
|32
|2. FTC
|15
|14
|–
|1
|518–352
|+166
|28
|3. Debrecen
|16
|14
|–
|2
|520–382
|+138
|28
|4. Esztergom
|16
|10
|2
|4
|517–418
|+99
|22
|5. Vác
|15
|10
|1
|4
|440–395
|+45
|21
|6. Székesfehérvár
|15
|9
|1
|5
|406–380
|+26
|19
|7. Szombathely
|15
|5
|2
|8
|407–487
|–80
|12
|8. Mosonmagyaróvár
|15
|5
|1
|9
|384–411
|–27
|11
|9. Vasas
|16
|4
|2
|10
|427–467
|–40
|10
|10. Kisvárda
|15
|5
|–
|10
|378–439
|–61
|10
|11. Budaörs
|15
|3
|3
|9
|372–438
|–66
|9
|12. NEKA
|15
|4
|–
|11
|376–467
|–91
|8
|13. Kozármisleny
|15
|1
|–
|14
|331–494
|–163
|2
|14. Dunaújváros
|15
|–
|2
|13
|338–528
|–190
|2