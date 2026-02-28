Nemzeti Sportrádió

NB I

DVTK–ZTE 0–0 – ÉLŐ, Kisvárda–Paks 2–1

Női kézilabda NB I: a DVSC 11 gólt számolt rá az Esztergomra

2026.02.28. 16:52
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
Mol Esztergom DVSC Schaeffler DVSC női kézilabda NB I
A Debrecen saját közönsége előtt 36-25-re legyőzte az Esztergomot a női kézilabda NB I szombati rangadóján, amelyen a tabella harmadik helyezettje a negyediket fogadta.

Szeptemberben Esztergomban a Debrecen három találattal győzött és ezúttal is a hajdúságiak kezdtek jobban, 8–3-ra vezettek a tizedik percben. A DVSC ezt követően is uralta a találkozót, a remeklő Alicia Toublanc vezérletével 15–9-re is meglépett, a szünetre pedig az addigi legnagyobb, hétgólos különbséget alakította ki.

A mérkőzés kétharmadához közelítve már tíz találat volt a debreceni előny, a végjátékra így nem maradt nyitott kérdés. A DVSC hat ponttal az Esztergomot megelőzve áll harmadik helyen a tabellán, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy az előző kiírásban újoncként bronzérmes királyvárosiak ebben az idényben leszorulnak a dobogóról.

Szucsánszki Zita megszerezte a 200. gólját esztergomi színekben. A DVSC sikeréhez Jessica Ryde 13 védéssel, Toublanc 11 találattal járult hozzá.

Mindkét együttes érintett még az európai kupaporondon: a Debrecen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutásért a dán Odensével találkozik, az Esztergom az Európa-liga magyar negyeddöntőjében a Mosonmagyaróvárral csap majd össze.

KÉZILABDA 
NŐI NB I
DVSC Schaeffler–Mol Esztergom 36–25 (18–11)

Később
16.00: NEKA–Vasas SC
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Moyra-Budaörs
18.00: Kisvárda Master Good SE–Győri Audi ETO KC
18.00: Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC
18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Győr1616597–353+244 32 
2. FTC15141518–352+166 28 
3. Debrecen16142520–382+138 28 
4. Esztergom161024517–418+99 22 
5. Vác151014440–395+45 21 
6. Székesfehérvár15915406–380+26 19 
7. Szombathely15528407–487–80 12 
8. Mosonmagyaróvár15519384–411–27 11 
9. Vasas164210427–467–40 10 
10. Kisvárda15510378–439–61 10 
11. Budaörs15339372–438–66 
12. NEKA15411376–467–91 
13. Kozármisleny15114331–494–163 
14. Dunaújváros15213338–528–190 

 

 

Mol Esztergom DVSC Schaeffler DVSC női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Sergio Navarro: Ami történt, az megjósolhatatlan

Labdarúgó NB I
10 órája

A csodacserék egy pontot értek az MTK-nak a Debrecen ellen

Labdarúgó NB I
19 órája

Női kézi NB I: kikapott a Kozármisleny Mosonmagyaróváron

Kézilabda
22 órája

Hornyák Dóra túl van a korrekciós műtéten

Kézilabda
Tegnap, 16:23

Gólerős nigériai válogatott játékost szerződtetett a DVSC

Labdarúgó NB I
Tegnap, 15:22

Az Újpest csaknem 20 év után nyerne újra bajnokit az ETO vendégeként

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:10

Komáromi György: Az MTK ellen a helyzetkihasználás lehet a kulcs

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:38

Visszavonul a Győri Audi ETO KC csapatkapitánya

Kézilabda
Tegnap, 10:27
Ezek is érdekelhetik