Yamal három gólt rúgott, a Barcelona simán megverte a Villarrealt
Barcelona–Villarreal 4–1. Az első félidőben kétszer, a másodikban egyszer a kapuba találó Lamine Yamal a maga 18 évével és 230 napjával a legfiatalabb labdarúgó lett, aki mesterhármast ért el a 21. században a spanyol élvonalban. Yamal karrierje 95 spanyol élvonalbeli meccsén 27 gólnál jár – ebben a kiírásban 13-nál –, ami szintén rekord ebben az évszázadban: a 19. születésnapja előtt egyetlen labdarúgó sem jutott ilyen messzire az öt nagy európai bajnokság valamelyikében, emlékeztet az Opta.
A Villarreal a szépítése révén szintén szolgált egy statisztikai különlegességgel: az öt európai csúcsbajnokságban a Barca volt az utolsó olyan csapat, amelyik ebben az idényben még nem kapott gólt hazai pályán játszott bajnoki mérkőzés második félidejében.
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1. Megszakadt a bilbaóiak hármas győzelmi sorozata, de az immár ötös veretlenségi széria nem: Inaki Williams egyenlítése pontot ért a baszkoknak.
SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)
Később
18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)
Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)
|1. Barcelona
26
21
1
4
71–26
+45
64
|2. Real Madrid
25
19
3
3
54–21
+33
60
|3. Villarreal
26
16
3
7
48–31
+17
51
|4. Atlético Madrid
25
14
6
5
42–23
+19
48
|5. Betis
25
11
9
5
40–30
+10
42
|6. Celta Vigo
25
9
10
6
34–27
+7
37
|7. Espanyol
25
10
5
10
31–37
–6
35
|8. Athletic Bilbao
26
10
5
11
30–36
–6
35
|9. Osasuna
25
9
6
10
30–29
+1
33
|10. Real Sociedad
25
8
8
9
37–38
–1
32
|11. Girona
25
7
9
9
26–40
–14
30
|12. Sevilla
25
8
5
12
32–39
–7
29
|13. Getafe
25
8
5
12
20–29
–9
29
|14. Rayo Vallecano
25
6
9
10
23–32
–9
27
|15. Alaves
26
7
6
13
23–34
–11
27
|16. Valencia
25
6
8
11
26–39
–13
26
|17. Elche
25
5
10
10
32–37
–5
25
|18. Mallorca
25
6
6
13
29–41
–12
24
|19. Levante
26
5
6
15
28–44
–16
21
|20. Oviedo
24
3
8
13
16–39
–23
17