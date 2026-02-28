Yamal három gólt rúgott, a Barcelona simán megverte a Villarrealt

Barcelona–Villarreal 4–1. Az első félidőben kétszer, a másodikban egyszer a kapuba találó Lamine Yamal a maga 18 évével és 230 napjával a legfiatalabb labdarúgó lett, aki mesterhármast ért el a 21. században a spanyol élvonalban. Yamal karrierje 95 spanyol élvonalbeli meccsén 27 gólnál jár – ebben a kiírásban 13-nál –, ami szintén rekord ebben az évszázadban: a 19. születésnapja előtt egyetlen labdarúgó sem jutott ilyen messzire az öt nagy európai bajnokság valamelyikében, emlékeztet az Opta.

1 - Youngest players to score their first hat-trick in @LaLigaEn in the 21st century:



18 years and 230 days - LAMINE YAMAL today vs Villarreal

19 years and 6 days - Gio dos Santos vs Murcia in May 2008

19 years and 125 days - Santi Mina vs Rayo Vallecano in April 2015



Gold. pic.twitter.com/ZffYyeDAep — OptaJose (@OptaJose) February 28, 2026

A Villarreal a szépítése révén szintén szolgált egy statisztikai különlegességgel: az öt európai csúcsbajnokságban a Barca volt az utolsó olyan csapat, amelyik ebben az idényben még nem kapott gólt hazai pályán játszott bajnoki mérkőzés második félidejében.

1 - #Barcelona conceded their first goal in the second half of a home match in @LaLigaEN this season. Until today, they were the only team in the top five European leagues that had not conceded a goal in the second half at home. Error. pic.twitter.com/WEeYpS0T9z — OptaJose (@OptaJose) February 28, 2026

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1. Megszakadt a bilbaóiak hármas győzelmi sorozata, de az immár ötös veretlenségi széria nem: Inaki Williams egyenlítése pontot ért a baszkoknak.

SPANYOL LA LIGA

26. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)

Később

18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)

Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)