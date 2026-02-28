Yamal három gólt rúgott, a Barcelona simán megverte a Villarrealt

Nemzeti Sportrádió

K. Zs.K. Zs.
2026.02.28. 18:25
Lamine Yamal nagyszerű fordulón van túl (Fotó: Getty Images)
Barcelona Villarreal La Liga
Lamine Yamal három góljára alapozva a Barcelona 4–1-re legyőzte a Villarrealt a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 26. fordulójának szombati játéknapján, és megerősítette pozícióját a tabella élén.

Barcelona–Villarreal 4–1. Az első félidőben kétszer, a másodikban egyszer a kapuba találó Lamine Yamal a maga 18 évével és 230 napjával a legfiatalabb labdarúgó lett, aki mesterhármast ért el a 21. században a spanyol élvonalban. Yamal karrierje 95 spanyol élvonalbeli meccsén 27 gólnál jár – ebben a kiírásban 13-nál –, ami szintén rekord ebben az évszázadban: a 19. születésnapja előtt egyetlen labdarúgó sem jutott ilyen messzire az öt nagy európai bajnokság valamelyikében, emlékeztet az Opta.

A Villarreal a szépítése révén szintén szolgált egy statisztikai különlegességgel: az öt európai csúcsbajnokságban a Barca volt az utolsó olyan csapat, amelyik ebben az idényben még nem kapott gólt hazai pályán játszott bajnoki mérkőzés második félidejében.

Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1. Megszakadt a bilbaóiak hármas győzelmi sorozata, de az immár ötös veretlenségi széria nem: Inaki Williams egyenlítése pontot ért a baszkoknak.

SPANYOL LA LIGA
26. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Barcelona–Villarreal 4–1 (Yamal 28., 37., 69., Lewandowski 90+1., ill. P. Gueye 49.)
Rayo Vallecano–Athletic Bilbao 1–1 (De Frutos 35., ill. I. Williams 47.)
Később
18.30: Mallorca–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Oviedo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
14.00: Elche–Espanyol (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Real Madrid–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Levante–Alavés 2–0 (Espí 88., 90+7.)
Kiállítva: Parada (Alavés, 61.)

  1. Barcelona

26

21

1

4

71–26

+45 

64 

  2. Real Madrid

25

19

3

3

54–21

+33 

60 

  3. Villarreal

26

16

3

7

48–31

+17 

51 

  4. Atlético Madrid

25

14

6

5

42–23

+19 

48 

  5. Betis

25

11

9

5

40–30

+10 

42 

  6. Celta Vigo

25

9

10

6

34–27

+7 

37 

  7. Espanyol

25

10

5

10

31–37

–6 

35 

  8. Athletic Bilbao

26

10

5

11

30–36

–6 

35 

  9. Osasuna

25

9

6

10

30–29

+1 

33 

10. Real Sociedad

25

8

8

9

37–38

–1 

32 

11. Girona

25

7

9

9

26–40

–14 

30 

12. Sevilla

25

8

5

12

32–39

–7 

29 

13. Getafe

25

8

5

12

20–29

–9 

29 

14. Rayo Vallecano

25

6

9

10

23–32

–9 

27 

15. Alaves

26

7

6

13

23–34

–11 

27 

16. Valencia

25

6

8

11

26–39

–13 

26 

17. Elche

25

5

10

10

32–37

–5 

25 

18. Mallorca

25

6

6

13

29–41

–12 

24 

19. Levante

26

5

6

15

28–44

–16 

21 

20. Oviedo

24

3

8

13

16–39

–23 

17 

 

 

Ezek is érdekelhetik