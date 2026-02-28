Nemzeti Sportrádió

Kisvárda–Paks 2–1 – ÉLŐ!

Niké Liga: Zsolna–DAC

2026.02.28. 15:20
null
Fotó: Duducz Tibor
Zsolna Zilina DAC Dunaszerdahely Niké Liga
A szlovák élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) alapszakaszának záró fordulójában a Dunaszerdahely a Zsolna otthonába látogat – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
22. FORDULÓ
Zsolna–DAC 0–0 – élőben az NSO-n!
Zsolna, Pob Dubnom Stadion. Vezeti: Ivan Kruzliak
Zsolna: Badzgon – Minárik, Kasa, Narimanidze – Hranica, Adang, Kácer, Bari – Szánthó, Roginic, Fasko. Vezetőedző: Pavo Stano
DAC: Bartels – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Méndez – Tuboly, Ouro – Kmet, Gruber, Ramadan, Corr. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző:

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig. 

 

