Magabiztos győzelmet aratott Csákváron a listavezető Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAPEST HONVÉD FC 0–2 (0–1)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 700 néző. Vezette: Rúsz Márton (Máyer Gábor, Dobos Dávid)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Gregor (Herjeczki, a szünetben), Tifán (Helembai, 67.) – Farkas A. (Radics, 77.), Dencinger (Karacs, 67.) – Somfalvi, Szabó B., Ominger B. (Krupa, 77.) – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Csontos D. – Ujváry, Pekár I. (Csonka B., 69.), Kállai K. (Balázs T., 83.), Varga B. (Hangya, 68.) – Zuigeber (Varga K., 68.), Nyers, Gyurcsó (Medgyes Z., 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Zuigeber (11.), Nyers (59.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Ugyanolyan hibát követtünk el a meccs elején, mint legutóbb, a Honvéd pedig góllal büntetett. Visszajöttünk a mérkőzésbe, voltak lehetőségeink, de nem éltünk velük. Sajnos most már hetek óta nem tervezett cseréket kell végrehajtanunk, de akik beszállnak, kihozzák magukból a maximumot. Örülünk, hogy csapatunkban újabb fiatal mutatkozhatott be Krupa Zsolt személyében.

Feczkó Tamás: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, gyorsan megszereztük a vezetést. Focizni akaró játszó Csákvárt győztünk le igazi csapatmunkával.

ÖSSZEFOGLALÓ

A listavezető Honvéd alaposan felforgatott csapattal érkezett a táblázat ötödik helyén álló, ám tavasszal nyeretlen Csákvár otthonába. Látva kezdő tizenegyét, illetve a kispadra ültetett Szabó Alex, Hangya Szilveszter, Kesztyűs Barna, Medgyes Zoltán, Kántor Kevin ötös fogatot, olyan érzése volt az embernek, mintha a kispestiek már a hétközi, DVTK elleni kupameccsre tartogatták volna erejüket. Ugyanakkor a télen meggyengült házigazda sem tudta pályára küldeni legerősebbnek vélt csapatát, Umathum Ádám eltiltás miatt csak a lelátóról szoríthatott társainak, míg Radics Márton és Helembai Márk betegséggel, Haragos Viktor sérüléssel bajlódott a héten.

A Honvéd nem esett neki vendéglátójának, mégis gyorsan előnybe került, az idényben végig remek formában védő Lehoczki Bendegúz rossz kirúgását Zuigeber Ákos góllal büntette. Húsz perc kellett, hogy magához térjen a sokkból a hazai együttes, miközben Baki Ákos kihagyta a kihagyhatatlant, Ominger Bence lábában maradt az egyenlítő találat. Rúsz Márton játékvezető szórta a sárga lapokat, és olyan tizenegyest fújt be a vendégek javára, melynél talán még a testi kontaktus sem volt meg. Akárcsak az őszi odavágón, Csontos Dominik büntetőjét ezúttal is megfogta Lehoczki Bendegúz, aki ezzel némileg helyrehozta a gól előtti hibáját.

A második félidőre kockáztatott a hazai csapat, védő helyett támadó jött a folytatásra, ám ezzel együtt sem változott a mérkőzés képe. A Honvéd egy óra elteltével megduplázta előnyét Nyers Ádám találatával, s végleg eldöntötte a pontok sorsát. A listavezető megerőltetés nélkül nyert Csákváron, és továbbra is magabiztosan menetel az első helyen. 0–2