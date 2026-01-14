Willi Orbán gólt fejelt, a Leipzig legyőzte a Freiburgot – videó

Nemzeti Sportrádió

2026.01.14.
Willi Orbán feje aranyat ér (Fotó: Getty Images)
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 17. fordulójának szerdai játéknapján az RB Leipzig Willi Orbán fejes góljának is köszönhetően 2–0-ra legyőzte a Freiburgot. A Bayern München a második félidei játékával darálta be a Kölnt idegenben (1–3), míg a Hoffenheim kiütötte a Mönchengladbachot (5–1). A Wolfsburg a sérült Dárdai Bence távollétében 2–1-re győzött a St. Pauli ellen.

 

RB Leipzig–Freiburg

Folytatja pazar sorozatát az RB Leipzig – már ami a Freiburg ellenit illeti. A lipcseiek egymást követő tizennegyedik mérkőzésükön is veretlenek maradtak vetélytársukkal szemben, ezúttal hazai pályán gyűjtötték be a három pontot. Az együttesnek roppant nagy szüksége volt a győzelemre, hiszen az előző két Bundesliga-fordulóban vereséget szenvedett.

A meccs első félidejében nem született gól, ellenben a másodikban elég gyorsan kettő is. Ráadásul az elsőt Willi Orbán, a magyar válogatott védője szerezte David Raum szabadrúgása után. Klasszikus, de gyönyörű Orbán-gól volt, közelről, fejjel született. Orbán az első találatát jegyzete ebben a bajnoki évadban.

Három perccel később Romulo Cardoso is beköszönt, ezzel el is dőlt a meccs. Győzelmével az RB Leipzig ismét fellépett a dobogóra, harmadik a tabellán.

1. FC Köln–Bayern München

A meccs a kölni szurkolók pirotechnikai parádéjával indult. A füst akkorára hízott, hogy teljesen belepte a pályát, ezért egy darabig nem is tudtak futballozni. Amikor végre játékot is láthattak a nézők, a várakozásnak megfelelően a Bayern birtokolta többet a labdát. Csakhogy hiába a bajorok mezőnyfölénye, a Köln szerezte meg a vezetést! A 41. percben Linton Maina labdát szerzett saját térfele közepén, majd villámgyorsan megindult a vendégek kapuja felé. Mivel senki sem támadta, amikor a tizenhatos elé ért, középről kapura lőtt. Neuer rosszul ért bele a labdába, amely a kezéről a kapu bal oldalába pattant.

A meccs eleji füst miatt a játékvezető 11 perces hosszabbítást rendelt el, és ez elég is volt a Kompany-csapatnak az egyenlítéshez: a ráadás ötödik percében Serge Gnabry éles szögből pattintotta a labdát a kapu jobb oldalába.

A második félidőben sokáig tartotta magát a Köln, de a Bayern meg tudta törni a védelmét: a 71. percben Kim Min Dzse juttatta vezetéshez a vendégeket. A hajrában még az ügyeletes tehetség, Lennart Karl is eredményes volt, pontot téve a meccs végére. A Bayern München tehát továbbra is veretlen, és már 66 gólt szerzett 17 bajnoki forduló alatt – a 47 összegyűjtött pont és a jelzett gólmennyiség is bődületes Bundesliga-rekord a bajnokság első felét tekintve.

Hoffenheim–Mönchengladbach

Wolfsburg–St. Pauli

NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ, szerda
Wolfsburg–St. Pauli 2–1 (C. Eriksen 25. – 11-esből, Pejcinovic 88., ill. E. Smith 40.)
Hoffenheim–Mönchengladbach 5–1 (Kramaric 22., 45+1., 45+4. – az elsőt 11-esből, Lemperle 24., Moerstedt 77., ill. Suto 69.)
1. FC Köln–Bayern München 1–3 (Maina 41., ill. Gnabry 45+5., Kim Min Dzse 71., Karl 84.)
RB Leipzig–Freiburg 2–0 (Orbán 53., Romulo Cardoso 56.)
Csütörtök
20.30: Augsburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

Kedden játszották
VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 3–2 (Demirovic 27., Undav 35., Nartey 87., ill. Kristensen 5., Amaimouni 80.)
Borussia Dortmund–Werder Bremen 3–0 (N. Schlotterbeck 11., Sabitzer 76., Guirassy 83.)
Mainz–Heidenheim 2–1 (Widmer 30., Amiri 49., ill. Schimmer 60.)
Hamburg–Bayer Leverkusen – elmaradt

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1715266–13+53 47 
2. Borussia Dortmund17106132–15+17 36 
3. RB Leipzig16102432–19+13 32 
4. Stuttgart17102532–25+7 32 
5. Hoffenheim1693434–21+13 30 
6. Bayer Leverkusen1692534–24+10 29 
7. Eintracht Frankfurt1775535–36–1 26 
8. Freiburg1765627–29–2 23 
9. Union Berlin1664622–25–3 22 
10. Mönchengladbach1754823–29–6 19 
11. Wolfsburg1753926–37–11 18 
12. 1. FC Köln1745825–29–4 17 
13. Werder Bremen1645718–31–13 17 
14. Hamburg1644817–27–10 16 
15. Augsburg16421017–32–15 14 
16. Mainz1726917–29–12 12 
17. St. Pauli16331014–28–14 12 
18. Heidenheim17331116–38–22 12 

 

 

Ezek is érdekelhetik