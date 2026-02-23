Légióskörkép: két magyar válogatott támadó lőtt gólt a múlt héten

Az elmúlt héten két olyan magyar válogatott támadó szerzett gólt, akik a téli átigazolási időszakban szerződtek jelenlegi csapatukhoz, és új klubjukban először voltak eredményesek.
A fél évig klub nélküli, 16-szoros magyar válogatott Holender Filipet januárban szerződtette a szerb élvonalban szereplő, szabadkai Szpartak, és vasárnap a Radnicski ellen játszotta a negyedik bajnoki meccsét új csapatában a legutóbb a Vasasban szerepelt támadó. Holender a 3–3-as döntetlennel záruló találkozón a 45. percben megszerezte első szabadkai gólját – egy balról érkező keresztpassznál fejjel maga elé tette a labdát, majd nyolc méterről, jobbról, éles szögből a hosszú alsóba lőtt –, amivel 2–1-re még vezetett a hazai csapat, de a háromgólos Ester Sokler vezérletével pontot szereztek a vendégek. Holender kezdőként a 65. percig volt a pályán, a Szpartakban négy bajnoki meccsen egy-egy gólt és gólpasszt ért el eddig.
HOLENDER FILIP ELSŐ SZABADKAI GÓLJA
Az egyszeres magyar válogatott Redzic Damir pedig február elején szerződött a DAC-tól a Red Bull Salzburgba, és a második ausztriai bajnoki meccsén rögtön megszerezte az első gólját. Pedig csak a 84. percben lépett pályára csereként a LASK elleni mérkőzésen, melynek a hosszabbításában egy szóló végén jobbról, bal lábbal gyönyörű gólt lőtt a hosszú felső sarokba, csapata ezzel 5–1-re győzött. Minden tétmeccset nézve a 22 éves Redzicnek ez már a tizedik gólja volt ebben az idényben, de ebből kielncet Szlovákiában szerzett.
REDZIC ELSŐ GÓLJA AUSZTRIÁBAN
A két gólszerző mellett ketten pedig fontos gólpasszt adtak. Az Európa-ligában a cseh Sigma Olomouc Baráth Péter hosszú indításából tudott egyenlíteni a Lausanne ellen (1–1), a télen szerződtetett középpályás egymás után a második tétmeccsén tudott gólpasszt adni, hiszen öt nappal korábban a Viktoria Plzen ellen is az ő passzából lőtt gólt a csapata, ezúttal a saját térfeléről ívelte fel a labdát gólszerző Daniel Sturm elé.
BARÁTH PÉTER A SAJÁT TÉRFELÉNEK KÖZEPÉRŐL ADOTT GÓLPASSZT
A szlovák élvonalban pedig Kovács Mátyás átadásából mentett pontot a Kassa a Zsolna ellen (2–2). Az MTK-tól nyáron kölcsönvett középpályásnak hat gól mellett ez volt az ötödik gólpassza a szlovák bajnokságban – a legutóbbi három meccsén négyszer adott gólpasszt, ezúttal a tizenhatos jobb oldaláról adta be a labdát, amit Matej Madlenak fejelt közvetlen közleről a kapuba.
KOVÁCS MÁTYÁS BEADÁSÁBÓL EGYENLÍTETT A KASSA
A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy az egyesült Államokban kezdetét vette az MLS új idénye, és az 1. fordulóban, csereként beállva rögtön bemutatkozott új csapatában a Tornto FC-ben Sallói Dániel. Csapata 3–2-re kikapott Dallasban, csakúgy, mint a Gazdag Dánielt a hajrában bevető Columbus a Portland vendégeként. Említést érdemel még, hogy Kiss Tamás a múlt héten szerződést hosszabbított a ciprusi Anorthoszisszal, majd rögtön utána, a hétvégi bajnokin arccsonttörést szenvedett, míg Huszti András bajnoki bemutatkozása azért késik a román másodosztályú Steuaában, mert megsérült a bemelegítésnél a Voluntari elleni meccset megelőzően.
LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
FEBRUÁR 16., HÉTFŐ
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Moreirense 1–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 60. percben lecserélték.
FEBRUÁR 17., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Charlton Athletic–Portsmouth 1–3
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.
SKÓCIA
Skót Kupa, nyolcaddöntő
Dundee United–Spartans 2–1
Dundee United: Keresztes Krisztián kispados volt, nem cserélték be.
FEBRUÁR 18., SZERDA
SZLOVÁKIA
Szlovák kupa, nyolcaddöntő
Liptószentmiklós–Komárom 1–0
Komárom: Vojtko István végig a pályán volt; Szűcs Patrik a 73. percig játszott; Mitring Zsombor a szünet után lépett pályára
FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci) 1–1
Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt, az 58. percben gólpasszt adott, a 81. percben sárga lapot kapott.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Voluntari–Steaua Bucuresti 2–0
Steaua: Huszti András megsérült a bemelegítésnél, nem lépett pályára.
FEBRUÁR 20., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Blackburn Rovers–Preston North End 1–0
Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
RFC Liege–FC Bruges II 3–2
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Hejbar Horamabad 1–2
Perszepolisz: Gera Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 69. percben sárga lapot kapott.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Kocaelispor 2–0
Rizespor: Mocsi Attila csereként állt be a 88. percben.
Kocaelispor: Balogh Botond kezdett, az 53. percben sárga lapot kapott, az 56. percben lecserélték.
FEBRUÁR 21., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
West Ham United–AFC Bournemouth 0–0
Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem cserélték be.
Championship (II. osztály)
West Bromwich Albion–Coventry City 0–2
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Millwall–Portsmouth 1–3
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem lépett pályára.
AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Grazer AK 1–0
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keretben.
Rapid Wien–Wolfsberger AC 2–0
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Seraing–Kortrijk – elhalasztva
Kortrijk: Dénes Vilmos
Sporting Lokeren–Lommel 2–3
Lommel: Vancsa Zalán csereként állt be a 72. percben.
CIPRUS
Cyprus League
Pafosz–Anorthoszisz 0–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 77. percben lecserélték.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
FC Dallas–Toronto FC 3–2
Toronto: Sallói Dániel az 54. percben csereként lépett pályára.
Los Angeles FC–Inter Miami 3–0
Miami: Pintér Dánielt nem nevezték.
Portland Timbers–Columbus Crew 3–2
Columbus: Gazdag Dániel a 82. percben állt be csereként.
IZRAEL
Ligat Ha’Al
Maccabi Haifa–Hapoel Petah Tikva 0–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk végigjátszotta a mérkőzést.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Górnik Zabrze–Pogon Szczecin 0–1
Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Wolfsburg–Augsburg 2–3
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.
Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0
Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 85. percben lecserélték.
RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2
RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt kerettag, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Cesena–Spezia 2–3
Spezia: Nagy Ádám csereként állt be a 84. percben.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Poli Iasi–CSM Olimpia Szatmárnémeti 2–0
CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdőként 79 percet játszott.
CS Dinamo Bucuresti–Sepsi OSK 1–2
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.
SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Kilmarnock 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián a kispadon ülte végig a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Novi Pazar 0–3
Vojvodina: Szűcs Kornél nem volt a keretben.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Dunaszerdahely–Szakolca 3–2
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
Eperjes–Komárom 1–1
Komárom: Szűcs Patrik a kispadon ült, nem cserélték be.
TÖRÖKORSZÁG
Super League
Konyaspor–Galatasaray 2–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
FEBRUÁR 22., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Nottingham Forest–Liverpool 0–1
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdett, előbbit a 85. percben lecserélték, utóbbi végigjátsztta a meccset.
AUSZTRIA
Bundesliga
LASK–Red Bull Salzburg 1–5
Salzburg: Redzic Damir a 84. percben állt be, és a 90+4. percben gólt szerzett.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Teplice–Sigma Olomouc 0–0
Olomouc: Baráth Péter kezdett, a 69. percben lecserélték.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Nantes–Le Havre 2–0
Le Havre: Loic Nego kezdett, végig is játszotta a meccset.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–Levadiakosz 4–0
AEK: Varga Barnabás kezdett, a 42. percben sárga lapot kapott, a 85. percben lecserélték.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Paderborn–Hertha BSC 5–2
Hertha: Dárdai Márton kezdett, végig is játszotta a meccset.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Porto–Rio Ave 1–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 83. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Bihor–ASA Marosvásárhely 2–1
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel kispados volt, nem állt be.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Zaragoza 2–1
Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.
SZERBIA
Szuperliga
Szpartak Szabadka–Radnicski 1923 3–3
Szpartak: Holender Filip kezdett, a 45. percben gólt szerzett, a 65. percben lecserélték.
Topolya–Csukaricski 1–1
Topolya: Mezei Szabolcs a kispadon ült.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
FC Kassa–Zsolna 2–2
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 76. percben gólpasszt adott, a 81. percben lecserélték.
Zsolna: Szánthó Regő a 75. percben állt be csereként.
FEBRUÁR 23., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Den Bosch
AZ II: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Lechia Gdansk–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
ROMÁNIA
Superliga
16.00: Csíkszereda–Hermannstadt
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence