Nemzeti Sportrádió

Légióskörkép: két magyar válogatott támadó lőtt gólt a múlt héten

2026.02.23. 10:13
null
Holender Filip (labdával) gólt szerzett Szabadkán (Fotó: facebook.com/FKSpartak)
Címkék
Holender Filip légiósok Baráth Péter légióskörkép Kovács Mátyás Redzic Damir légiósprogram
A külföldi profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban játszó magyar labdarúgók, illetve magyar válogatott játékosok közül a múlt héten ketten szereztek gólt.

 

Az elmúlt héten két olyan magyar válogatott támadó szerzett gólt, akik a téli átigazolási időszakban szerződtek jelenlegi csapatukhoz, és új klubjukban először voltak eredményesek.

A fél évig klub nélküli, 16-szoros magyar válogatott Holender Filipet januárban szerződtette a szerb élvonalban szereplő, szabadkai Szpartak, és vasárnap a Radnicski ellen játszotta a negyedik bajnoki meccsét új csapatában a legutóbb a Vasasban szerepelt támadó. Holender a 3–3-as döntetlennel záruló találkozón a 45. percben megszerezte első szabadkai gólját – egy balról érkező keresztpassznál fejjel maga elé tette a labdát, majd nyolc méterről, jobbról, éles szögből a hosszú alsóba lőtt –, amivel 2–1-re még vezetett a hazai csapat, de a háromgólos Ester Sokler vezérletével pontot szereztek a vendégek. Holender kezdőként a 65. percig volt a pályán, a Szpartakban négy bajnoki meccsen egy-egy gólt és gólpasszt ért el eddig.

HOLENDER FILIP ELSŐ SZABADKAI GÓLJA

Az egyszeres magyar válogatott Redzic Damir pedig február elején szerződött a DAC-tól a Red Bull Salzburgba, és a második ausztriai bajnoki meccsén rögtön megszerezte az első gólját. Pedig csak a 84. percben lépett pályára csereként a LASK elleni mérkőzésen, melynek a hosszabbításában egy szóló végén jobbról, bal lábbal gyönyörű gólt lőtt a hosszú felső sarokba, csapata ezzel 5–1-re győzött. Minden tétmeccset nézve a 22 éves Redzicnek ez már a tizedik gólja volt ebben az idényben, de ebből kielncet Szlovákiában szerzett.

REDZIC ELSŐ GÓLJA AUSZTRIÁBAN

A két gólszerző mellett ketten pedig fontos gólpasszt adtak. Az Európa-ligában a cseh Sigma Olomouc Baráth Péter hosszú indításából tudott egyenlíteni a Lausanne ellen (1–1), a télen szerződtetett középpályás egymás után a második tétmeccsén tudott gólpasszt adni, hiszen öt nappal korábban a Viktoria Plzen ellen is az ő passzából lőtt gólt a csapata, ezúttal a saját térfeléről ívelte fel a labdát gólszerző Daniel Sturm elé.

BARÁTH PÉTER A SAJÁT TÉRFELÉNEK KÖZEPÉRŐL ADOTT GÓLPASSZT

A videóért katt a képre!

A szlovák élvonalban pedig Kovács Mátyás átadásából mentett pontot a Kassa a Zsolna ellen (2–2). Az MTK-tól nyáron kölcsönvett középpályásnak hat gól mellett ez volt az ötödik gólpassza a szlovák bajnokságban – a legutóbbi három meccsén négyszer adott gólpasszt, ezúttal a tizenhatos jobb oldaláról adta be a labdát, amit Matej Madlenak fejelt közvetlen közleről a kapuba.

KOVÁCS MÁTYÁS BEADÁSÁBÓL EGYENLÍTETT A KASSA

A videóért katt a képre!

A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy az egyesült Államokban kezdetét vette az MLS új idénye, és az 1. fordulóban, csereként beállva rögtön bemutatkozott új csapatában a Tornto FC-ben Sallói Dániel. Csapata 3–2-re kikapott Dallasban, csakúgy, mint a Gazdag Dánielt a hajrában bevető Columbus a Portland vendégeként. Említést érdemel még, hogy Kiss Tamás a múlt héten szerződést hosszabbított a ciprusi Anorthoszisszal, majd rögtön utána, a hétvégi bajnokin arccsonttörést szenvedett, míg Huszti András bajnoki bemutatkozása azért késik a román másodosztályú Steuaában, mert megsérült a bemelegítésnél a Voluntari elleni meccset megelőzően.  

LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

FEBRUÁR 16., HÉTFŐ 

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–Moreirense 1–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 60. percben lecserélték.

 

 FEBRUÁR 17., KEDD 

BAJNOKOK LIGÁJA
A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Charlton Athletic–Portsmouth 1–3
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

SKÓCIA
Skót Kupa, nyolcaddöntő
Dundee United–Spartans 2–1
Dundee United: Keresztes Krisztián kispados volt, nem cserélték be.

 

 FEBRUÁR 18., SZERDA 

SZLOVÁKIA
Szlovák kupa, nyolcaddöntő
Liptószentmiklós–Komárom 1–0
Komárom: Vojtko István végig a pályán volt; Szűcs Patrik a 73. percig játszott; Mitring Zsombor a szünet után lépett pályára

 

 FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK 

KONFERENCIALIGA
A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés
Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci) 1–1
Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt, az 58. percben gólpasszt adott, a 81. percben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Voluntari–Steaua Bucuresti 2–0
Steaua: Huszti András megsérült a bemelegítésnél, nem lépett pályára.

 FEBRUÁR 20., PÉNTEK 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
Blackburn Rovers–Preston North End 1–0
Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
RFC Liege–FC Bruges II 3–2
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.

IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Hejbar Horamabad 1–2
Perszepolisz: Gera Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 69. percben sárga lapot kapott.

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Kocaelispor 2–0
Rizespor: Mocsi Attila csereként állt be a 88. percben.
Kocaelispor: Balogh Botond kezdett, az 53. percben sárga lapot kapott, az 56. percben lecserélték.

 

 FEBRUÁR 21., SZOMBAT 

ANGLIA
Premier League
West Ham United–AFC Bournemouth 0–0
Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem cserélték be.
Championship (II. osztály)
West Bromwich Albion–Coventry City 0–2
West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
Millwall–Portsmouth 1–3
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem lépett pályára.

AUSZTRIA
Bundesliga
Hartberg–Grazer AK 1–0
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keretben.
Rapid Wien–Wolfsberger AC 2–0
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Seraing–Kortrijk – elhalasztva
Kortrijk: Dénes Vilmos
Sporting Lokeren–Lommel 2–3
Lommel: Vancsa Zalán csereként állt be a 72. percben.

CIPRUS
Cyprus League
Pafosz–Anorthoszisz 0–0
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 77. percben lecserélték.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
FC Dallas–Toronto FC 3–2
Toronto: Sallói Dániel az 54. percben csereként lépett pályára.
Los Angeles FC–Inter Miami 3–0
Miami: Pintér Dánielt nem nevezték.
Portland Timbers–Columbus Crew 3–2
Columbus: Gazdag Dániel a 82. percben állt be csereként.

IZRAEL
Ligat Ha’Al
Maccabi Haifa–Hapoel Petah Tikva 0–1
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Górnik Zabrze–Pogon Szczecin 0–1
Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Wolfsburg–Augsburg 2–3
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.
Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0
Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 85. percben lecserélték.
RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2
RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt kerettag, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Cesena–Spezia 2–3
Spezia: Nagy Ádám csereként állt be a 84. percben.

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Poli Iasi–CSM Olimpia Szatmárnémeti 2–0
CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdőként 79 percet játszott.
CS Dinamo Bucuresti–Sepsi OSK 1–2
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.

SKÓCIA
Premiership
Dundee United–Kilmarnock 1–1
Dundee United: Keresztes Krisztián a kispadon ülte végig a mérkőzést.

SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Novi Pazar 0–3
Vojvodina: Szűcs Kornél nem volt a keretben.

SZLOVÁKIA
Niké Liga
Dunaszerdahely–Szakolca 3–2
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.
Eperjes–Komárom 1–1
Komárom: Szűcs Patrik a kispadon ült, nem cserélték be.

TÖRÖKORSZÁG
Super League
Konyaspor–Galatasaray 2–0
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

 

 FEBRUÁR 22., VASÁRNAP 

ANGLIA
Premier League
Nottingham Forest–Liverpool 0–1
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdett, előbbit a 85. percben lecserélték, utóbbi végigjátsztta a meccset.

AUSZTRIA
Bundesliga
LASK–Red Bull Salzburg 1–5
Salzburg: Redzic Damir a 84. percben állt be, és a 90+4. percben gólt szerzett.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Teplice–Sigma Olomouc 0–0
Olomouc: Baráth Péter kezdett, a 69. percben lecserélték.

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Nantes–Le Havre 2–0 
Le Havre: Loic Nego kezdett, végig is játszotta a meccset.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
AEK Athén–Levadiakosz 4–0
AEK: Varga Barnabás kezdett, a 42. percben sárga lapot kapott, a 85. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Paderborn–Hertha BSC 5–2
Hertha: Dárdai Márton kezdett, végig is játszotta a meccset.

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
 Porto–Rio Ave 1–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 83. percben lecserélték.

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
Bihor–ASA Marosvásárhely 2–1
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel kispados volt, nem állt be.

SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Zaragoza 2–1
Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.

SZERBIA
Szuperliga
Szpartak Szabadka–Radnicski 1923 3–3 
Szpartak: Holender Filip kezdett, a 45. percben gólt szerzett, a 65. percben lecserélték.
Topolya–Csukaricski 1–1
Topolya: Mezei Szabolcs a kispadon ült.

SZLOVÁKIA
Niké Liga
FC Kassa–Zsolna 2–2
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 76. percben gólpasszt adott, a 81. percben lecserélték.
Zsolna: Szánthó Regő a 75. percben állt be csereként.

 

 FEBRUÁR 23., HÉTFŐ 

HOLLANDIA
Keuken Kampioen (II. osztály)
20.00: AZ II–Den Bosch
AZ II: Kovács Bendegúz

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Lechia Gdansk–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente

ROMÁNIA
Superliga
16.00: Csíkszereda–Hermannstadt
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence

 

Holender Filip légiósok Baráth Péter légióskörkép Kovács Mátyás Redzic Damir légiósprogram
Legfrissebb hírek

Heti légiósprogram: Nego csapata a PSG-t fogadja

Légiósok
3 órája

Eltörött Kiss Tamás arccsontja a hétvégi ciprusi bajnokin

Légiósok
3 órája

Alig volt ereje lebicegni a pályáról, de jól van Schäfer András

Légiósok
3 órája

Videó: „Tényleg ez a világ legerősebb bajnoksága” – Orbán Viktor Tóth Alexszel beszélgetett

Légiósok
14 órája

Negóék ellen zárta le ötmeccses szériáját a Nantes

Francia labdarúgás
14 órája

Niké Liga: Kovács Mátyás ismét gólpasszt adott

Minden más foci
16 órája

A második mérkőzésén Redzic megszerezte az első gólját a Salzburgban – videó

Légiósok
16 órája

Videó: így szerezte meg első szabadkai gólját Holender Filip

Légiósok
18 órája
Ezek is érdekelhetik