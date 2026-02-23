Légióskörkép: két magyar válogatott támadó lőtt gólt a múlt héten

Az elmúlt héten két olyan magyar válogatott támadó szerzett gólt, akik a téli átigazolási időszakban szerződtek jelenlegi csapatukhoz, és új klubjukban először voltak eredményesek.

A fél évig klub nélküli, 16-szoros magyar válogatott Holender Filipet januárban szerződtette a szerb élvonalban szereplő, szabadkai Szpartak, és vasárnap a Radnicski ellen játszotta a negyedik bajnoki meccsét új csapatában a legutóbb a Vasasban szerepelt támadó. Holender a 3–3-as döntetlennel záruló találkozón a 45. percben megszerezte első szabadkai gólját – egy balról érkező keresztpassznál fejjel maga elé tette a labdát, majd nyolc méterről, jobbról, éles szögből a hosszú alsóba lőtt –, amivel 2–1-re még vezetett a hazai csapat, de a háromgólos Ester Sokler vezérletével pontot szereztek a vendégek. Holender kezdőként a 65. percig volt a pályán, a Szpartakban négy bajnoki meccsen egy-egy gólt és gólpasszt ért el eddig.

HOLENDER FILIP ELSŐ SZABADKAI GÓLJA

Az egyszeres magyar válogatott Redzic Damir pedig február elején szerződött a DAC-tól a Red Bull Salzburgba, és a második ausztriai bajnoki meccsén rögtön megszerezte az első gólját. Pedig csak a 84. percben lépett pályára csereként a LASK elleni mérkőzésen, melynek a hosszabbításában egy szóló végén jobbról, bal lábbal gyönyörű gólt lőtt a hosszú felső sarokba, csapata ezzel 5–1-re győzött. Minden tétmeccset nézve a 22 éves Redzicnek ez már a tizedik gólja volt ebben az idényben, de ebből kielncet Szlovákiában szerzett.

REDZIC ELSŐ GÓLJA AUSZTRIÁBAN

I said it at the time that Celtic would regret not signing Damir Redzic.



I understand the board didn’t want to spend money while having an interim manager, but this one was a no-brainer.



In his 2nd cameo appearance off the bench for RB Salzburg, he pulled this raker out the… https://t.co/43klHugysA pic.twitter.com/L8mY7LgolR — Hit The Byline - Analysis (@HitTheByline) February 22, 2026

A két gólszerző mellett ketten pedig fontos gólpasszt adtak. Az Európa-ligában a cseh Sigma Olomouc Baráth Péter hosszú indításából tudott egyenlíteni a Lausanne ellen (1–1), a télen szerződtetett középpályás egymás után a második tétmeccsén tudott gólpasszt adni, hiszen öt nappal korábban a Viktoria Plzen ellen is az ő passzából lőtt gólt a csapata, ezúttal a saját térfeléről ívelte fel a labdát gólszerző Daniel Sturm elé.

BARÁTH PÉTER A SAJÁT TÉRFELÉNEK KÖZEPÉRŐL ADOTT GÓLPASSZT

A videóért katt a képre!

A szlovák élvonalban pedig Kovács Mátyás átadásából mentett pontot a Kassa a Zsolna ellen (2–2). Az MTK-tól nyáron kölcsönvett középpályásnak hat gól mellett ez volt az ötödik gólpassza a szlovák bajnokságban – a legutóbbi három meccsén négyszer adott gólpasszt, ezúttal a tizenhatos jobb oldaláról adta be a labdát, amit Matej Madlenak fejelt közvetlen közleről a kapuba.

KOVÁCS MÁTYÁS BEADÁSÁBÓL EGYENLÍTETT A KASSA

A videóért katt a képre!

A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy az egyesült Államokban kezdetét vette az MLS új idénye, és az 1. fordulóban, csereként beállva rögtön bemutatkozott új csapatában a Tornto FC-ben Sallói Dániel. Csapata 3–2-re kikapott Dallasban, csakúgy, mint a Gazdag Dánielt a hajrában bevető Columbus a Portland vendégeként. Említést érdemel még, hogy Kiss Tamás a múlt héten szerződést hosszabbított a ciprusi Anorthoszisszal, majd rögtön utána, a hétvégi bajnokin arccsonttörést szenvedett, míg Huszti András bajnoki bemutatkozása azért késik a román másodosztályú Steuaában, mert megsérült a bemelegítésnél a Voluntari elleni meccset megelőzően.

LÉGIÓSAINK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

FEBRUÁR 16., HÉTFŐ

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–Moreirense 1–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 60. percben lecserélték.

FEBRUÁR 17., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés

Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5–2

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Charlton Athletic–Portsmouth 1–3

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt kerettag.

SKÓCIA

Skót Kupa, nyolcaddöntő

Dundee United–Spartans 2–1

Dundee United: Keresztes Krisztián kispados volt, nem cserélték be.

FEBRUÁR 18., SZERDA

SZLOVÁKIA

Szlovák kupa, nyolcaddöntő

Liptószentmiklós–Komárom 1–0

Komárom: Vojtko István végig a pályán volt; Szűcs Patrik a 73. percig játszott; Mitring Zsombor a szünet után lépett pályára

FEBRUÁR 19., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

A nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés

Sigma Olomouc (cseh)–Lausanne (svájci) 1–1

Olomouc: Baráth Péter végig a pályán volt, az 58. percben gólpasszt adott, a 81. percben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Voluntari–Steaua Bucuresti 2–0

Steaua: Huszti András megsérült a bemelegítésnél, nem lépett pályára.

FEBRUÁR 20., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Blackburn Rovers–Preston North End 1–0

Blackburn: Tóth Balázs végig a pályán volt.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

RFC Liege–FC Bruges II 3–2

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt kerettag.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Perszepolisz–Hejbar Horamabad 1–2

Perszepolisz: Gera Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 69. percben sárga lapot kapott.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Kocaelispor 2–0

Rizespor: Mocsi Attila csereként állt be a 88. percben.

Kocaelispor: Balogh Botond kezdett, az 53. percben sárga lapot kapott, az 56. percben lecserélték.

FEBRUÁR 21., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

West Ham United–AFC Bournemouth 0–0

Bournemouth: Tóth Alex kispados volt, nem cserélték be.

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Coventry City 0–2

West Bromwich: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

Millwall–Portsmouth 1–3

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem lépett pályára.

AUSZTRIA

Bundesliga

Hartberg–Grazer AK 1–0

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keretben.

Rapid Wien–Wolfsberger AC 2–0

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Seraing–Kortrijk – elhalasztva

Kortrijk: Dénes Vilmos

Sporting Lokeren–Lommel 2–3

Lommel: Vancsa Zalán csereként állt be a 72. percben.

CIPRUS

Cyprus League

Pafosz–Anorthoszisz 0–0

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 77. percben lecserélték.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

FC Dallas–Toronto FC 3–2

Toronto: Sallói Dániel az 54. percben csereként lépett pályára.

Los Angeles FC–Inter Miami 3–0

Miami: Pintér Dánielt nem nevezték.

Portland Timbers–Columbus Crew 3–2

Columbus: Gazdag Dániel a 82. percben állt be csereként.

IZRAEL

Ligat Ha’Al

Maccabi Haifa–Hapoel Petah Tikva 0–1

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Górnik Zabrze–Pogon Szczecin 0–1

Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–Augsburg 2–3

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt a keretben.

Union Berlin–Bayer Leverkusen 1–0

Union Berlin: Schäfer András kezdett, a 85. percben lecserélték.

RB Leipzig–Borussia Dortmund 2–2

RB Leipzig: Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt kerettag, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Cesena–Spezia 2–3

Spezia: Nagy Ádám csereként állt be a 84. percben.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Poli Iasi–CSM Olimpia Szatmárnémeti 2–0

CSM Olimpia: Vida Kristopher kezdőként 79 percet játszott.

CS Dinamo Bucuresti–Sepsi OSK 1–2

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem utazott el a mérkőzésre.

SKÓCIA

Premiership

Dundee United–Kilmarnock 1–1

Dundee United: Keresztes Krisztián a kispadon ülte végig a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Novi Pazar 0–3

Vojvodina: Szűcs Kornél nem volt a keretben.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahely–Szakolca 3–2

Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést.

Eperjes–Komárom 1–1

Komárom: Szűcs Patrik a kispadon ült, nem cserélték be.

TÖRÖKORSZÁG

Super League

Konyaspor–Galatasaray 2–0

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

FEBRUÁR 22., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Nottingham Forest–Liverpool 0–1

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdett, előbbit a 85. percben lecserélték, utóbbi végigjátsztta a meccset.

AUSZTRIA

Bundesliga

LASK–Red Bull Salzburg 1–5

Salzburg: Redzic Damir a 84. percben állt be, és a 90+4. percben gólt szerzett.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Teplice–Sigma Olomouc 0–0

Olomouc: Baráth Péter kezdett, a 69. percben lecserélték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Nantes–Le Havre 2–0

Le Havre: Loic Nego kezdett, végig is játszotta a meccset.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

AEK Athén–Levadiakosz 4–0

AEK: Varga Barnabás kezdett, a 42. percben sárga lapot kapott, a 85. percben lecserélték.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Paderborn–Hertha BSC 5–2

Hertha: Dárdai Márton kezdett, végig is játszotta a meccset.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Porto–Rio Ave 1–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdett, a 83. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

Bihor–ASA Marosvásárhely 2–1

ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuel kispados volt, nem állt be.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Zaragoza 2–1

Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.

SZERBIA

Szuperliga

Szpartak Szabadka–Radnicski 1923 3–3

Szpartak: Holender Filip kezdett, a 45. percben gólt szerzett, a 65. percben lecserélték.

Topolya–Csukaricski 1–1

Topolya: Mezei Szabolcs a kispadon ült.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

FC Kassa–Zsolna 2–2

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 76. percben gólpasszt adott, a 81. percben lecserélték.

Zsolna: Szánthó Regő a 75. percben állt be csereként.

FEBRUÁR 23., HÉTFŐ

HOLLANDIA

Keuken Kampioen (II. osztály)

20.00: AZ II–Den Bosch

AZ II: Kovács Bendegúz

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

19.00: Lechia Gdansk–Zaglebie Lubin

Zaglebie Lubin: Szabó Levente

ROMÁNIA

Superliga

16.00: Csíkszereda–Hermannstadt

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Hegedűs János, Kleinheisler László, Nagy Zoárd, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás, Végh Bence