Kiss Tamást megműtötték az arccsonttörése után

2026.02.23. 19:33
Kiss Tamás (Fotó: Getty Images)
sérülés légiósok ciprusi labdarúgás Kiss Tamás
A ciprusi Anorthoszisz magyar játékosát, Kiss Tamást megműtötték – közölte a labdarúgó klubja hétfő este.

„A műtét során helyreállították a jobb arccsont törését, majd oszteoszintézissel (eltört csontvégek műtét során történő egyesítése, amit a törés belső rögzítésével – valamilyen implantátum segítségével – végez a sebész – a szerk.) rögzítették” – adta hírül Facebook-oldalán az Anorthoszisz, amely hozzátette, hogy várhatóan másfél hónap kihagyás vár Kiss Tamásra.

Mint beszámoltunk róla, a 25 éves támadót a Pafosz elleni bajnokiról (0–0) mentővel vitték kórházba, miután ütközött az ellenfél holland kapusával – Jay Gortert kiállította a játékvezető, és mindkét csapat orvosi stábja próbált segíteni a földön maradó Kissnek.

AZ OMINÓZUS ESET

Eltörött Kiss Tamás arccsontja a hétvégi ciprusi bajnokin

A Haladás, a Puskás Akadémia, a Diósgyőr és az Újpest korábbi játékosa még mindig kórházban van.

Légiósok: Kiss Tamás megsérült, mentővel vitték el a pályáról

A magyar támadót a Pafosz kapusa tarolta le a szombati bajnokin.

 

 

