Kiss Tamást megműtötték az arccsonttörése után

„A műtét során helyreállították a jobb arccsont törését, majd oszteoszintézissel (eltört csontvégek műtét során történő egyesítése, amit a törés belső rögzítésével – valamilyen implantátum segítségével – végez a sebész – a szerk.) rögzítették” – adta hírül Facebook-oldalán az Anorthoszisz, amely hozzátette, hogy várhatóan másfél hónap kihagyás vár Kiss Tamásra.

Mint beszámoltunk róla, a 25 éves támadót a Pafosz elleni bajnokiról (0–0) mentővel vitték kórházba, miután ütközött az ellenfél holland kapusával – Jay Gortert kiállította a játékvezető, és mindkét csapat orvosi stábja próbált segíteni a földön maradó Kissnek.

AZ OMINÓZUS ESET