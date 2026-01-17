A csereként beálló Olise gólt lőtt és három gólpasszt adott, a Bayern Lipcsében is kiütötte Gulácsiékat

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
RB LEIPZIG–BAYERN MÜNCHEN 1–5 (1–0)
Lipcse, Red Bull Aréna, 47 800 néző. Vezette: Stegemann
RB LEIPZIG: Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald (Banzuzi, 81.) – Schlager, Baumgartner (T. Gomis, 84.) – Y. Diomande, Romulo Cardoso (Harder, 81.), Nusa (A. Makszimovics, 90.). Vezetőedző: Ole Werner
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Bischof (A. Davies, 81.), Upamecano, Tah, H. Ito (Kim Min Dzse, 87.) – Pavlovic, Goretzka (Kimmich, a szünetben) – Gnabry (Musiala, 87.), Karl (Olise, 56.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Romulo Cardoso (20.), ill. Gnabry (50.), Kane (67.), Tah (82.), Pavlovic (85.), Olise (88.)
ÖSSZEFOGLALÓ
JELENTŐS MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRT szombaton az RB Leipzig elleni bajnokin a kapus Manuel Neuer. A lipcseiek elleni találkozón lépett pályára 584. alkalommal a Bayern München színeiben, s ezzel beérte a legendás Franz Beckenbauert a bajor klub vonatkozó ranglistájának ötödik helyén. A meccsen már a negyedik percben védenie kellett, Romulo Cardoso ziccerénél hárított nagyot. A bajnoki idényben csaknem négy gólt átlagoló bajorok első ígéretes próbálkozására 11 percet kellett várni, Luis Díaz távoli lövését követően Gulácsi Péter kiütötte oldalra a labdát.
Elképesztő iram, gyors átmenetek jellemezték a találkozót, egymás után dolgozták ki a csapatok a jobbnál jobb helyzeteket, a 20. percben pedig megszerezték a vezetést a hazaiak: Antonio Nusa passza után David Raum futott be a védelem mögé, bal oldali centerezésére pedig Romulo Cardoso érkezett a rövid oldalon, s nem is hibázott közelről. A 40. percben közel állt az egyenlítéshez a Bayern, de Gulácsi Péter bravúrosan megelőzte a nagyszerűen helyezkedő Harry Kane -t, s ütötte a labdát az angol támadó lábára, amely aztán kipattant az alapvonalon. Az 50. percben viszont tehetetlen volt a magyar kapus, Dayot Upamecano agresszív letámadása után Serge Gnabry elé pattant a labda, a német szélső pedig éles szögben, keresztbe előtte a labdát, Gulácsi Péter csak beleérni tudott, hárítani nem. A 35 esztendős légiósnak ezután kétszer is bravúrt kellett bemutatnia, először Luis Díaz megpattanó próbálkozásánál, majd pedig Harry Kane közeli lövésénél.
A 67. percben aztán bekövetkezett az elkerülhetetlen, újabb gólt szerzett a Bayern: a csereként pályára lépő Michael Olise beadása után Ridle Baku elcsúszott az öt és felesen belül, a labda így Harry Kane-hez került, aki hét méterről kíméletlenül lőtt a kapu jobb oldalába. A világklasszis francia támadó pedig nem állt le, a 82. percben jobb oldali szöglete után Jonathan Tah fejelt a kapuba, két perccel később óriási sprintet követően Aleksandar Pavlovicot szolgálta ki, a 88. percben pedig gyönyörű tekeréssel meglőtte a maga gólját – rögzítsük még egyszer: három gólpassz, egy gól csereként!
Nehézkes kezdés után végül gálázott a Bayern és nyert 5–1-re, illetve külön öröm a bajoroknak, hogy a mérkőzés hajrájában hét hónap kihagyás után visszatért a s
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|18
|16
|2
|–
|71–14
|+57
|50
|2. Borussia Dortmund
|18
|11
|6
|1
|35–17
|+18
|39
|3. Hoffenheim
|17
|10
|3
|4
|35–21
|+14
|33
|4. RB Leipzig
|17
|10
|2
|5
|33–24
|+9
|32
|5. Stuttgart
|17
|10
|2
|5
|32–25
|+7
|32
|6. Bayer Leverkusen
|17
|9
|2
|6
|34–25
|+9
|29
|7. Eintracht Frankfurt
|18
|7
|6
|5
|38–39
|–1
|27
|8. Freiburg
|17
|6
|5
|6
|27–29
|–2
|23
|9. Union Berlin
|17
|6
|5
|6
|23–26
|–3
|23
|10. 1. FC Köln
|18
|5
|5
|8
|27–30
|–3
|20
|11. Mönchengladbach
|18
|5
|5
|8
|23–29
|–6
|20
|12. Wolfsburg
|18
|5
|4
|9
|27–38
|–11
|19
|13. Werder Bremen
|17
|4
|6
|7
|21–34
|–13
|18
|14. Hamburg
|17
|4
|5
|8
|17–27
|–10
|17
|15. Augsburg
|17
|4
|3
|10
|18–33
|–15
|15
|16. Heidenheim
|18
|3
|4
|11
|17–39
|–22
|13
|17. Mainz
|18
|2
|6
|10
|18–31
|–13
|12
|18. St. Pauli
|17
|3
|3
|11
|16–31
|–15
|12
PERCRŐL PERCRE