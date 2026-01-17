A csereként beálló Olise gólt lőtt és három gólpasszt adott, a Bayern Lipcsében is kiütötte Gulácsiékat

NÉMET BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

RB LEIPZIG–BAYERN MÜNCHEN 1–5 (1–0)

Lipcse, Red Bull Aréna, 47 800 néző. Vezette: Stegemann

RB LEIPZIG: Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald (Banzuzi, 81.) – Schlager, Baumgartner (T. Gomis, 84.) – Y. Diomande, Romulo Cardoso (Harder, 81.), Nusa (A. Makszimovics, 90.). Vezetőedző: Ole Werner

BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Bischof (A. Davies, 81.), Upamecano, Tah, H. Ito (Kim Min Dzse, 87.) – Pavlovic, Goretzka (Kimmich, a szünetben) – Gnabry (Musiala, 87.), Karl (Olise, 56.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: Romulo Cardoso (20.), ill. Gnabry (50.), Kane (67.), Tah (82.), Pavlovic (85.), Olise (88.)

ÖSSZEFOGLALÓ

JELENTŐS MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRT szombaton az RB Leipzig elleni bajnokin a kapus Manuel Neuer. A lipcseiek elleni találkozón lépett pályára 584. alkalommal a Bayern München színeiben, s ezzel beérte a legendás Franz Beckenbauert a bajor klub vonatkozó ranglistájának ötödik helyén. A meccsen már a negyedik percben védenie kellett, Romulo Cardoso ziccerénél hárított nagyot. A bajnoki idényben csaknem négy gólt átlagoló bajorok első ígéretes próbálkozására 11 percet kellett várni, Luis Díaz távoli lövését követően Gulácsi Péter kiütötte oldalra a labdát.

Elképesztő iram, gyors átmenetek jellemezték a találkozót, egymás után dolgozták ki a csapatok a jobbnál jobb helyzeteket, a 20. percben pedig megszerezték a vezetést a hazaiak: Antonio Nusa passza után David Raum futott be a védelem mögé, bal oldali centerezésére pedig Romulo Cardoso érkezett a rövid oldalon, s nem is hibázott közelről. A 40. percben közel állt az egyenlítéshez a Bayern, de Gulácsi Péter bravúrosan megelőzte a nagyszerűen helyezkedő Harry Kane -t, s ütötte a labdát az angol támadó lábára, amely aztán kipattant az alapvonalon. Az 50. percben viszont tehetetlen volt a magyar kapus, Dayot Upamecano agresszív letámadása után Serge Gnabry elé pattant a labda, a német szélső pedig éles szögben, keresztbe előtte a labdát, Gulácsi Péter csak beleérni tudott, hárítani nem. A 35 esztendős légiósnak ezután kétszer is bravúrt kellett bemutatnia, először Luis Díaz megpattanó próbálkozásánál, majd pedig Harry Kane közeli lövésénél.

A 67. percben aztán bekövetkezett az elkerülhetetlen, újabb gólt szerzett a Bayern: a csereként pályára lépő Michael Olise beadása után Ridle Baku elcsúszott az öt és felesen belül, a labda így Harry Kane-hez került, aki hét méterről kíméletlenül lőtt a kapu jobb oldalába. A világklasszis francia támadó pedig nem állt le, a 82. percben jobb oldali szöglete után Jonathan Tah fejelt a kapuba, két perccel később óriási sprintet követően Aleksandar Pavlovicot szolgálta ki, a 88. percben pedig gyönyörű tekeréssel meglőtte a maga gólját – rögzítsük még egyszer: három gólpassz, egy gól csereként!

Nehézkes kezdés után végül gálázott a Bayern és nyert 5–1-re, illetve külön öröm a bajoroknak, hogy a mérkőzés hajrájában hét hónap kihagyás után visszatért a s

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Bayern München 18 16 2 – 71–14 +57 50 2. Borussia Dortmund 18 11 6 1 35–17 +18 39 3. Hoffenheim 17 10 3 4 35–21 +14 33 4. RB Leipzig 17 10 2 5 33–24 +9 32 5. Stuttgart 17 10 2 5 32–25 +7 32 6. Bayer Leverkusen 17 9 2 6 34–25 +9 29 7. Eintracht Frankfurt 18 7 6 5 38–39 –1 27 8. Freiburg 17 6 5 6 27–29 –2 23 9. Union Berlin 17 6 5 6 23–26 –3 23 10. 1. FC Köln 18 5 5 8 27–30 –3 20 11. Mönchengladbach 18 5 5 8 23–29 –6 20 12. Wolfsburg 18 5 4 9 27–38 –11 19 13. Werder Bremen 17 4 6 7 21–34 –13 18 14. Hamburg 17 4 5 8 17–27 –10 17 15. Augsburg 17 4 3 10 18–33 –15 15 16. Heidenheim 18 3 4 11 17–39 –22 13 17. Mainz 18 2 6 10 18–31 –13 12 18. St. Pauli 17 3 3 11 16–31 –15 12

