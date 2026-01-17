Nemzeti Sportrádió

A csereként beálló Olise gólt lőtt és három gólpasszt adott, a Bayern Lipcsében is kiütötte Gulácsiékat

2026.01.17. 20:28
Olise (17) csereként beállva eldöntötte a találkozót (Fotó: Getty Images)
A német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 18. fordulójában a címvédő Bayern München 5–1-re nyert az RB Leipzig otthonában. Az első félidőben jól játszottak Gulácsiék, akik úgy vezettek egy góllal a szünetben, hogy rengeteg helyzetet elpuskáztak. A második félidő elején hamar egyenlített a Bayern, majd a csereként beálló Olise vezetésével kiütéses győzelmet aratott.

 

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ
RB LEIPZIG–BAYERN MÜNCHEN 1–5 (1–0)
Lipcse, Red Bull Aréna, 47 800 néző. Vezette: Stegemann
RB LEIPZIG: Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum – Seiwald (Banzuzi, 81.) – Schlager, Baumgartner (T. Gomis, 84.) – Y. Diomande, Romulo Cardoso (Harder, 81.), Nusa (A. Makszimovics, 90.). Vezetőedző: Ole Werner
BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Bischof (A. Davies, 81.), Upamecano, Tah, H. Ito (Kim Min Dzse, 87.) – Pavlovic, Goretzka (Kimmich, a szünetben) – Gnabry (Musiala, 87.), Karl (Olise, 56.), L. Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany 
Gólszerző: Romulo Cardoso (20.), ill. Gnabry (50.), Kane (67.), Tah (82.), Pavlovic (85.), Olise (88.)

ÖSSZEFOGLALÓ

JELENTŐS MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRT szombaton az RB Leipzig elleni bajnokin a kapus Manuel Neuer. A lipcseiek elleni találkozón lépett pályára 584. alkalommal a Bayern München színeiben, s ezzel beérte a legendás Franz Beckenbauert a bajor klub vonatkozó ranglistájának ötödik helyén. A meccsen már a negyedik percben védenie kellett, Romulo Cardoso ziccerénél hárított nagyot. A bajnoki idényben csaknem négy gólt átlagoló bajorok első ígéretes próbálkozására 11 percet kellett várni, Luis Díaz távoli lövését követően Gulácsi Péter kiütötte oldalra a labdát.

Elképesztő iram, gyors átmenetek jellemezték a találkozót, egymás után dolgozták ki a csapatok a jobbnál jobb helyzeteket, a 20. percben pedig megszerezték a vezetést a hazaiak: Antonio Nusa passza után David Raum futott be a védelem mögé, bal oldali centerezésére pedig Romulo Cardoso érkezett a rövid oldalon, s nem is hibázott közelről. A 40. percben közel állt az egyenlítéshez a Bayern, de Gulácsi Péter bravúrosan megelőzte a nagyszerűen helyezkedő Harry Kane -t, s ütötte a labdát az angol támadó lábára, amely aztán kipattant az alapvonalon. Az 50. percben viszont tehetetlen volt a magyar kapus, Dayot Upamecano agresszív letámadása után Serge Gnabry elé pattant a labda, a német szélső pedig éles szögben, keresztbe előtte a labdát, Gulácsi Péter csak beleérni tudott, hárítani nem. A 35 esztendős légiósnak ezután kétszer is bravúrt kellett bemutatnia, először Luis Díaz megpattanó próbálkozásánál, majd pedig Harry Kane közeli lövésénél.

A 67. percben aztán bekövetkezett az elkerülhetetlen, újabb gólt szerzett a Bayern: a csereként pályára lépő Michael Olise beadása után Ridle Baku elcsúszott az öt és felesen belül, a labda így Harry Kane-hez került, aki hét méterről kíméletlenül lőtt a kapu jobb oldalába. A világklasszis francia támadó pedig nem állt le, a 82. percben jobb oldali szöglete után Jonathan Tah fejelt a kapuba, két perccel később óriási sprintet követően Aleksandar Pavlovicot szolgálta ki, a 88. percben pedig gyönyörű tekeréssel meglőtte a maga gólját – rögzítsük még egyszer: három gólpassz, egy gól csereként!

Nehézkes kezdés után végül gálázott a Bayern és nyert 5–1-re, illetve külön öröm a bajoroknak, hogy a mérkőzés hajrájában hét hónap kihagyás után visszatért a s

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Bayern München1816271–14+57 50 
2. Borussia Dortmund18116135–17+18 39 
3. Hoffenheim17103435–21+14 33 
4. RB Leipzig17102533–24+9 32 
5. Stuttgart17102532–25+7 32 
6. Bayer Leverkusen1792634–25+9 29 
7. Eintracht Frankfurt1876538–39–1 27 
8. Freiburg1765627–29–2 23 
9. Union Berlin1765623–26–3 23 
10. 1. FC Köln1855827–30–3 20 
11. Mönchengladbach1855823–29–6 20 
12. Wolfsburg1854927–38–11 19 
13. Werder Bremen1746721–34–13 18 
14. Hamburg1745817–27–10 17 
15. Augsburg17431018–33–15 15 
16. Heidenheim18341117–39–22 13 
17. Mainz18261018–31–13 12 
18. St. Pauli17331116–31–15 12 

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik