DVTK–ZTE 0–0 – ÉLŐ, Kisvárda–Paks 2–1

A Honvéd és a Kecskemét is két gólt szerezve nyert – ez történt szombaton az NB II-ben

V. B.V. B.
2026.02.28. 17:00
null
Baki Ákos így örült a Honvéd győzelmének (Fotó: Balogh László/Budapest Honvéd)
A labdarúgó NB II 20. fordulójában három mérkőzést rendeztek szombaton. A Mezőkövesd csak gól nélküli döntetlent játszott az eddig utolsó Soroksárral, a Kecskemét 2–1-re nyert otthon a Budafok ellen, míg a listavezető Honvéd a kihagyott tizenegyes ellenére is két góllal verte meg a Csákvárt idegenben. További négy találkozóra vasárnap, egy meccsre hétfőn kerül sor.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Budafoki MTE 2–1 (Kovács B. 20., Czékus 72., ill. Fekete M. 90+1.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAPEST HONVÉD FC 0–2 (0–1) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 700 néző. Vezette: Rúsz Márton (Máyer Gábor, Dobos Dávid)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Gregor (Herjeczki, a szünetben), Tifán (Helembai, 67.) – Farkas A. (Radics, 77.), Dencinger (Karacs, 67.) – Somfalvi, Szabó B., Ominger B. (Krupa, 77.) – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Csontos D. – Ujváry, Pekár I. (Csonka B., 69.), Kállai K. (Balázs T., 83.), Varga B. (Hangya, 68.) – Zuigeber (Varga K., 68.), Nyers, Gyurcsó (Medgyes Z., 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Zuigeber (0–1) a 11., Nyers (0–2) az 59. percben
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Ugyanolyan hibát követtünk el a meccs elején, mint legutóbb, a Honvéd pedig góllal büntetett. Visszajöttünk a mérkőzésbe, voltak lehetőségeink, de nem éltünk velük. Sajnos most már hetek óta nem tervezett cseréket kell végrehajtanunk, de akik beszállnak, kihozzák magukból a maximumot. Örülünk, hogy csapatunkban újabb fiatal mutatkozhatott be Krupa Zsolt személyében.
Feczkó Tamás: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, gyorsan megszereztük a vezetést. Focizni akaró játszó Csákvárt győztünk le igazi csapatmunkával.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SOROKSÁR SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován (Bertus, 64.), Varjas Z., Csörgő V., Lajcsik Csatári, Zachán – Pintér Á. (Vörös B., 74.), Kovalenko (Vidnyánszky M., 64.), Merényi – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
SOROKSÁR: Őri – Könczey, Króner, Kékesi, Horváth K. – Lakatos Cs. (Gólik, 70.), Vass Á. – Gálfi (Bencze, 70.), Bagi Á., Korozmán K. (Alonge, 61.) – Kundrák. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Tudtuk, hogy a Soroksárnak minden meccs élet-halál harc. Annyi rögzített helyzetünk volt, amellyel több mérkőzést is meg lehetne nyerni – az ilyen küzdelmes összecsapásokon csak úgy tudunk eredményesek lenni, ha ezekből kihasználunk egyet. Két százszázalékos ziccert azért sajnos kihagytunk, s az erőnkből ma ennyire futotta.
Korolovszky Gábor: – Nagyon jó csapat ellen szereztünk pontot, amellyel elégedett vagyok. Brusztolós mérkőzés volt, kevés focival, sok „verekedéssel”. Örülök, hogy a tavaszi szezonban bajnokin először nem kaptunk gólt.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd20143339–16+2345
  2. Vasas FC19123432–17+1539
  3. Kecskeméti TE20103732–24+833
  4. Mezőkövesd2096528–23+533
  5. Csákvár2078526–25+129
  6. Karcagi SC1977521–25–428
  7. Szeged-Csanád GA1967620–19+125
  8. Kozármisleny1967623–24–125
  9. Videoton FC Fehérvár1966724–22+224
10. Tiszakécske1966723–29–624
11. BVSC-Zugló19631017–20–321
12. Budafoki MTE2056921–32–1121
13. FC Ajka19611212–23–1119
14. Békéscsaba1947820–30–1019
15. Soroksár SC20461027–34–718
16. Szentlőrinc1939723–25–218

 

 

