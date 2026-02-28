A Honvéd és a Kecskemét is két gólt szerezve nyert – ez történt szombaton az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Budafoki MTE 2–1 (Kovács B. 20., Czékus 72., ill. Fekete M. 90+1.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAPEST HONVÉD FC 0–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 700 néző. Vezette: Rúsz Márton (Máyer Gábor, Dobos Dávid)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Gregor (Herjeczki, a szünetben), Tifán (Helembai, 67.) – Farkas A. (Radics, 77.), Dencinger (Karacs, 67.) – Somfalvi, Szabó B., Ominger B. (Krupa, 77.) – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Csontos D. – Ujváry, Pekár I. (Csonka B., 69.), Kállai K. (Balázs T., 83.), Varga B. (Hangya, 68.) – Zuigeber (Varga K., 68.), Nyers, Gyurcsó (Medgyes Z., 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Zuigeber (0–1) a 11., Nyers (0–2) az 59. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Ugyanolyan hibát követtünk el a meccs elején, mint legutóbb, a Honvéd pedig góllal büntetett. Visszajöttünk a mérkőzésbe, voltak lehetőségeink, de nem éltünk velük. Sajnos most már hetek óta nem tervezett cseréket kell végrehajtanunk, de akik beszállnak, kihozzák magukból a maximumot. Örülünk, hogy csapatunkban újabb fiatal mutatkozhatott be Krupa Zsolt személyében.

Feczkó Tamás: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, gyorsan megszereztük a vezetést. Focizni akaró játszó Csákvárt győztünk le igazi csapatmunkával.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SOROKSÁR SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)

MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován (Bertus, 64.), Varjas Z., Csörgő V., Lajcsik – Csatári, Zachán – Pintér Á. (Vörös B., 74.), Kovalenko (Vidnyánszky M., 64.), Merényi – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

SOROKSÁR: Őri – Könczey, Króner, Kékesi, Horváth K. – Lakatos Cs. (Gólik, 70.), Vass Á. – Gálfi (Bencze, 70.), Bagi Á., Korozmán K. (Alonge, 61.) – Kundrák. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Tudtuk, hogy a Soroksárnak minden meccs élet-halál harc. Annyi rögzített helyzetünk volt, amellyel több mérkőzést is meg lehetne nyerni – az ilyen küzdelmes összecsapásokon csak úgy tudunk eredményesek lenni, ha ezekből kihasználunk egyet. Két százszázalékos ziccert azért sajnos kihagytunk, s az erőnkből ma ennyire futotta.

Korolovszky Gábor: – Nagyon jó csapat ellen szereztünk pontot, amellyel elégedett vagyok. Brusztolós mérkőzés volt, kevés focival, sok „verekedéssel”. Örülök, hogy a tavaszi szezonban bajnokin először nem kaptunk gólt.

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC

15.00: FC Ajka–Szentlőrinc

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)