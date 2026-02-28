A Honvéd és a Kecskemét is két gólt szerezve nyert – ez történt szombaton az NB II-ben
LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
Kecskeméti TE–Budafoki MTE 2–1 (Kovács B. 20., Czékus 72., ill. Fekete M. 90+1.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
AQVITAL FC CSÁKVÁR–BUDAPEST HONVÉD FC 0–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 700 néző. Vezette: Rúsz Márton (Máyer Gábor, Dobos Dávid)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Gregor (Herjeczki, a szünetben), Tifán (Helembai, 67.) – Farkas A. (Radics, 77.), Dencinger (Karacs, 67.) – Somfalvi, Szabó B., Ominger B. (Krupa, 77.) – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Csontos D. – Ujváry, Pekár I. (Csonka B., 69.), Kállai K. (Balázs T., 83.), Varga B. (Hangya, 68.) – Zuigeber (Varga K., 68.), Nyers, Gyurcsó (Medgyes Z., 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Zuigeber (0–1) a 11., Nyers (0–2) az 59. percben
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Ugyanolyan hibát követtünk el a meccs elején, mint legutóbb, a Honvéd pedig góllal büntetett. Visszajöttünk a mérkőzésbe, voltak lehetőségeink, de nem éltünk velük. Sajnos most már hetek óta nem tervezett cseréket kell végrehajtanunk, de akik beszállnak, kihozzák magukból a maximumot. Örülünk, hogy csapatunkban újabb fiatal mutatkozhatott be Krupa Zsolt személyében.
Feczkó Tamás: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, gyorsan megszereztük a vezetést. Focizni akaró játszó Csákvárt győztünk le igazi csapatmunkával.
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SOROKSÁR SC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Holpár Gergely)
MEZŐKÖVESD: Winter – Ternován (Bertus, 64.), Varjas Z., Csörgő V., Lajcsik – Csatári, Zachán – Pintér Á. (Vörös B., 74.), Kovalenko (Vidnyánszky M., 64.), Merényi – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
SOROKSÁR: Őri – Könczey, Króner, Kékesi, Horváth K. – Lakatos Cs. (Gólik, 70.), Vass Á. – Gálfi (Bencze, 70.), Bagi Á., Korozmán K. (Alonge, 61.) – Kundrák. Vezetőedző: Korolovszky Gábor
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Tudtuk, hogy a Soroksárnak minden meccs élet-halál harc. Annyi rögzített helyzetünk volt, amellyel több mérkőzést is meg lehetne nyerni – az ilyen küzdelmes összecsapásokon csak úgy tudunk eredményesek lenni, ha ezekből kihasználunk egyet. Két százszázalékos ziccert azért sajnos kihagytunk, s az erőnkből ma ennyire futotta.
Korolovszky Gábor: – Nagyon jó csapat ellen szereztünk pontot, amellyel elégedett vagyok. Brusztolós mérkőzés volt, kevés focival, sok „verekedéssel”. Örülök, hogy a tavaszi szezonban bajnokin először nem kaptunk gólt.
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|20
|14
|3
|3
|39–16
|+23
|45
|2. Vasas FC
|19
|12
|3
|4
|32–17
|+15
|39
|3. Kecskeméti TE
|20
|10
|3
|7
|32–24
|+8
|33
|4. Mezőkövesd
|20
|9
|6
|5
|28–23
|+5
|33
|5. Csákvár
|20
|7
|8
|5
|26–25
|+1
|29
|6. Karcagi SC
|19
|7
|7
|5
|21–25
|–4
|28
|7. Szeged-Csanád GA
|19
|6
|7
|6
|20–19
|+1
|25
|8. Kozármisleny
|19
|6
|7
|6
|23–24
|–1
|25
|9. Videoton FC Fehérvár
|19
|6
|6
|7
|24–22
|+2
|24
|10. Tiszakécske
|19
|6
|6
|7
|23–29
|–6
|24
|11. BVSC-Zugló
|19
|6
|3
|10
|17–20
|–3
|21
|12. Budafoki MTE
|20
|5
|6
|9
|21–32
|–11
|21
|13. FC Ajka
|19
|6
|1
|12
|12–23
|–11
|19
|14. Békéscsaba
|19
|4
|7
|8
|20–30
|–10
|19
|15. Soroksár SC
|20
|4
|6
|10
|27–34
|–7
|18
|16. Szentlőrinc
|19
|3
|9
|7
|23–25
|–2
|18