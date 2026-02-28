Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor döntős a luganói tenisztornán

2026.02.28. 17:47
Piros készülhet a döntőre (Fotó: Getty Images)
tenisz ATP Lugano Piros Zsombor
A harmadik helyen kiemelt Piros Zsombor bejutott a döntőbe a Luganóban zajló 98 ezer euró (37 millió forint) összdíjazású kemény pályás férfi challenger-tenisztornán.

A világranglista 180. helyezettje szombaton a svájci Mika Brunold (461.) ellen két játszmában 1 óra 39 perc alatt győzött.

Piros a vasárnapi döntőben a horvát Matej Dodig (230.) és az osztrák Joel Josef Schwaerzler (242.) összecsapásának győztesével találkozik.

ATP-CHALLENGER, LUGANO (98 ezer euró, kemény)
Egyes, elődöntő
Piros Zsombor (3.)–Mika Brunold (svájci) 7:5, 6:3

 

