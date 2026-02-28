Piros Zsombor döntős a luganói tenisztornán

A harmadik helyen kiemelt Piros Zsombor bejutott a döntőbe a Luganóban zajló 98 ezer euró (37 millió forint) összdíjazású kemény pályás férfi challenger-tenisztornán.
A világranglista 180. helyezettje szombaton a svájci Mika Brunold (461.) ellen két játszmában 1 óra 39 perc alatt győzött.
Piros a vasárnapi döntőben a horvát Matej Dodig (230.) és az osztrák Joel Josef Schwaerzler (242.) összecsapásának győztesével találkozik.
ATP-CHALLENGER, LUGANO (98 ezer euró, kemény)
Egyes, elődöntő
Piros Zsombor (3.)–Mika Brunold (svájci) 7:5, 6:3
Legfrissebb hírek
Piros Zsombor elődöntős a luganói tenisztornán
Tenisz
Tegnap, 15:12
Tóth Amarissa legyőzte Olijnikovát az antalyai nyolcaddöntőben
Tenisz
2026.02.26. 14:32
Piros Zsombor negyeddöntős a luganói tenisztornán
Tenisz
2026.02.25. 18:05
Fucsovics kikapott a 2024-es győztestől Dohában
Tenisz
2026.02.18. 13:47
Dohai tenisztorna: Fucsovics sima győzelemmel nyolcaddöntős
Tenisz
2026.02.17. 13:28
Shelton és Cerúndolo is hazai pályán nyert tenisztornát
Tenisz
2026.02.16. 08:42
Bondár Anna kikapott a dubai selejtezőben
Tenisz
2026.02.13. 08:53
Ezek is érdekelhetik