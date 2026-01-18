Varga először kezdett, Jovics volt a meccs hőse, az AEK kiütötte a Panathinaikoszt

Nemzeti Sportrádió

2026.01.18.
Luka Jovics remekelt az AEK-ben
Luka Jovics mesternégyesével az AEK Athén 4–0-ra legyőzte a Panathinaikoszt a görög labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnap esti rangadóján. A nemrégiben szerződtetett Varga Barnabás először volt tagja az AEK kezdő tizenegyének, az 56. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

HARMADIK TÉTMÉRKŐZÉSÉN először került be az AEK kezdőcsapatába Varga Barnabás. A 31 éves futballista január elején csatlakozott az athéni klubhoz, és vasárnapig kétszer csereként állt be: Szalonikben az Arisz elleni bajnokin (1–1), majd a krétai OFI elleni kupameccsen (0–1, ezzel búcsúzott az athéni együttes). Nos, vasárnap este a főváros két csapata találkozott: az AEK a Panathinaikoszt fogadta, amely csütörtökön a Ferencváros vendége lesz, és Varga Barnabás először bekerült a sárga-feketék kezdőjébe.

Marko Nikolics kockáztatott: a 4–4–2-es hadrendben védekező középpályás nélkül, négy támadó fedezettel küldte fel csapatát a pályára, elöl pedig a szerb Luka Jovics volt a magyar futballista ékpárja.

A fűtött hangulatú rangadókon sokszor külföldi játékvezetők fújják a sípot, ezúttal a szintén szerb Rade Obrenovics vezette a találkozót. Még negyedóra sem telt el a meccsből, amikor a délszláv „együttműködés” gólt eredményezett: a horvát Robert Ljubicic jobbról adott be ballal, élesen, a kapu előterében Luka Jovics megelőzte a védőjét, és hét méterről, egyből a bal alsó sarokba lőtt. A 28-szoros magyar válogatott a tizedik percben villant először, szögletre mentettek előle, a szünet előtt pedig nem sokkal fejelt a kapu mellé.

A szünet után hamar cserélt az AEK, és Marko Nikolics rendszert váltott. A mezőny addigi legjobbja, Robert Ljubicic helyére Aboubakary Koita érkezett stabilizálni a középpályát, Varga Barnabás helyére pedig Joao Mario állt be. A 32 éves portugál középpályás korábban az Inter, a Benfica, a Besiktas játékosa is volt, és a váltás gyorsan eredményt hozott – egy könnyű síppal befújt szabadrúgás után a házigazda a kapu elé ívelhette a labdát, Filipe Relvasról Luka Jovics elé pattant a labda, a szerb közelről megduplázta az előnyt.

Nem sokkal később már mesterhármasnál tartott, ez volt az első eset a görög futball történetében, hogy egy játékos egy idényen belül kétszer is legalább három gólt szerezzen ugyanazon ellenféllel szemben (Jovics november végén is triplázott a Pana ellen). És még önmagát is felülmúlta, amikor a 78. percben negyedik gólját is a zöld-fehérek hálójába küldte.

Varga Barnabás huszonegy alkalommal ért labdához, tizenhárom párharcot vívott meg, egyszer célozta meg a kaput, taps kísérte le a pályáról, de ez a találkozó Luka Jovics meccse volt.

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, 17. forduló
AEK Athén–Panathinaikosz 4–0 (Jovics 15., 57., 65., 78.)
Az élcsoport: 1. PAOK 41 pont (37–12), 2. AEK 41 (31–12), 3. Olympiakosz 39 (16 mérk.), 4. Levadiakosz 31 (16), 5. Panathinaikosz 25

 

