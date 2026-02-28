Nemzeti Sportrádió

NB I

DVTK–ZTE 0–0 – ÉLŐ, Kisvárda–Paks 2–1

Megtört a KTE rossz sorozata a Budafok ellen

NYITRAY ANDRÁS
2026.02.28. 16:51
A Kecskemét három vereség után javított (Fotó: Boros Sándor/BMTE)
NB II BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét Budafok KTE NB II 20. forduló
A labdarúgó NB II 20. fordulójának szombati játéknapján a Kecskemét a Budafokot látta vendégül. Nem adta könnyen magát a fővárosi alakulat, de a KTE kiküzdötte a hazai sikert, és 2–1-re nyert.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BUDAFOKI MTE 2–1 (1–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1062 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, László István)
KTE: Varga B. – Szabó A. (Szűcs Sz., 54.), Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi (Eördögh, 54.), Haris, Derekas, Bolgár – Kovács B. (Bocskay, 81.), Beke P. (Czékus, 69.) – Pálinkás (Bolyki, 81.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
BMTE: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. (Kun B., a szünetben) – Posztobányi, Németh M. (Vasvári, 58.) – Hajdú R. (Fekete M., 77.), Rehó (Korponai, 77.), Varga B. – Kovács D. (Gyurkó, 58.). Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Kovács B. (20.), Czékus (72.), ill. Korponai (90+1.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kecskemét kezdte jobban a mérkőzést, Beke Péter révén már a 3. percben jó lövéssel jelentkeztek a hazaiak. A folytatásban is a KTE akarata érvényesült, s bár Beke révén csak kapufáig jutott először, a 20. percben Kovács Barnabás góljával sikerült megszerezni a vezetést. A félidő utolsó negyedórája viszont a Budafoké volt, több lehetőségük is volt az egyenlítésre a vendégeknek, gólt azonban nem szereztek.

Fordulás után inkább a küzdelem dominált, kevesebb volt a lehetőség. A 65. percben Szűcs Szilárd ennek ellenére is eldönthette volna a meccset, közeli fejese azonban mellé ment. A találkozót végül egy cserejátékos döntötte el: a három perccel korábban beálló Czékus Ádám a 72. minutumban lezárta a lényegi kérdéseket. A Budafok a végén még szépített Korponai Bence révén, ám ez már késeinek bizonyult. A KTE így három vereség után nyert újra a bajnokságban. 2–1

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy sorozatban három bajnoki vereség után a Kecskemét az előző két meccsét megnyerő Budafokkal szemben.

