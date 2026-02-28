Megtört a KTE rossz sorozata a Budafok ellen

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–BUDAFOKI MTE 2–1 (1–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1062 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, László István)

KTE: Varga B. – Szabó A. (Szűcs Sz., 54.), Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi (Eördögh, 54.), Haris, Derekas, Bolgár – Kovács B. (Bocskay, 81.), Beke P. (Czékus, 69.) – Pálinkás (Bolyki, 81.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

BMTE: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. (Kun B., a szünetben) – Posztobányi, Németh M. (Vasvári, 58.) – Hajdú R. (Fekete M., 77.), Rehó (Korponai, 77.), Varga B. – Kovács D. (Gyurkó, 58.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Kovács B. (20.), Czékus (72.), ill. Korponai (90+1.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kecskemét kezdte jobban a mérkőzést, Beke Péter révén már a 3. percben jó lövéssel jelentkeztek a hazaiak. A folytatásban is a KTE akarata érvényesült, s bár Beke révén csak kapufáig jutott először, a 20. percben Kovács Barnabás góljával sikerült megszerezni a vezetést. A félidő utolsó negyedórája viszont a Budafoké volt, több lehetőségük is volt az egyenlítésre a vendégeknek, gólt azonban nem szereztek.

Fordulás után inkább a küzdelem dominált, kevesebb volt a lehetőség. A 65. percben Szűcs Szilárd ennek ellenére is eldönthette volna a meccset, közeli fejese azonban mellé ment. A találkozót végül egy cserejátékos döntötte el: a három perccel korábban beálló Czékus Ádám a 72. minutumban lezárta a lényegi kérdéseket. A Budafok a végén még szépített Korponai Bence révén, ám ez már késeinek bizonyult. A KTE így három vereség után nyert újra a bajnokságban. 2–1