Ligue 1: a kelet-franciaországi presztízsmeccsen lezárta rossz szériáját a Strasbourg

K. Zs.K. Zs.
2026.01.18. 19:10
Diego Moreira szerezte a Strasbourg első gólját (Fotó: AFP)
Lezárta ötmérkőzéses bajnoki nyeretlenségét a Strasbourg: a Racing hazai pályán 2–1-re legyőzte a Metzet a francia labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 18. fordulójának vasárnapi elzász-lotaringiai derbijén. A Paris FC 2–1-re nyert Nantes-ban, Loic Nego csapata, a Le Havre értékes pontot szerzett Rennes-ben (1–1).

Strasbourg–Metz 2–1. Julio Enciso indításából Diego Moreira már a 12. percben megszerezte a vezetést, és bár a vendégek tizenegyesből egyenlítettek, Guéla Doué beadásából Martial Godo még az első félidőben befejelte a Racing második gólját. A szünet után nem változott az eredmény, így a Chelsea-hez távozó Liam Rosenior utódja, Gary O'Neil győzelemmel mutatkozott be a francia bajnokságban.

Nantes–Paris FC 1–2. A PSG kupából történt kiejtése után a bajnokságban is győzni akart a fővárosi csapat, és nem is indult rosszul a meccse, Ilan Kebbal lapos lövése már a 6. percben beakadt. Kisvártatva jött a második gól is, csakhogy közbelépett a VAR. A második félidő elején Matthis Abline egyenlített; ő a két csapat őszi mérkőzésén is betalált, az győzelmet ért, mostani gólja azonban végül pontot sem, mert a hajrában a csereként beálló Luca Koleosho közelről a hazai kapuba lőtt. A bennmaradásért harcoló PFC hosszú idő után gyarapodott három ponttal, ráadásul egy közvetlen riválisa kárára.

Rennes–Le Havre 1–1. Bár rövid idő alatt két játékosát is le kellett cserélni sérülés miatt, az első félidőben a Le Havre futballozott veszélyesebben. A szünet után változott a játék képe, a Rennes két gólt is szerzett, de Przemyslaw Frankowskiét kezezés, Estéban LePaulét les miatt érvénytelenítette a játékvezető. S ha ennyi balszerencse nem lett volna elég a hazaiaknak, hamarosan kaptak egy peches gólt: Rassoul Ndiaye lövése úgy pattant meg Felix Mambimbin, hogy Brice Samba kapus nem védhetett… Brice Embolónak végül sikerült közelről egyenlítenie, sőt a Rennes szerzett egy újabb gólt, de ez egy ilyen este volt – lesről… Ha nagy szerencse kellett is hozzá, a Le Havre (soraiban a meccset végigjátszó Loic Negóval) hazavitt egy értékes pontot.

FRANCIA LIGUE 1
18. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Strasbourg–Metz 2–1 (D. Moreira 12., Godo 43., ill. Hein 24. – 11-esből)
Nantes–Paris FC 1–2 (Abline 50., ill. Kebbal 6., Koleosho 78.)
Rennes–Le Havre 1–1 (Embolo 86., ill. Mambimbi 69.)
Később
20.45: Lyon–Brest

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombat
Lens–Auxerre 1–0 (Said 65.)
Toulouse–Nice 5–1 (Hidalgo 7., 55., Magri 45., Casseres 74., Vignolo 80., ill. Wahi 49.)
Angers–Olympique Marseille 2–5 (Sbai 45+2., Allevinah 90+2., ill. Gouri 19., Greenwood 24., Traoré 34., Weah 40., Paixao 88.)
Péntek
Paris SG–Lille 3–0 (O. Dembélé 13., 64., Barcola 90+3.)
Monaco–Lorient 1–3 (Fati 76., ill. B. Dieng 68., Makengo 85., Karim 87.)

  1. Lens

18

14

1

3

32–13

+19 

43 

  2. Paris SG

18

13

3

2

40–15

+25 

42 

  3. Marseille

18

11

2

5

38–18

+20 

35 

  4. Lille

18

10

2

6

33–25

+8 

32 

  5. Rennes

18

8

7

3

30–25

+5 

31 

  6. Lyon

17

9

3

5

24–17

+7 

30 

  7. Strasbourg

18

8

3

7

28–22

+6 

27 

  8. Toulouse

18

7

5

6

29–23

+6 

26 

  9. Monaco

18

7

2

9

28–33

–5 

23 

10. Brest

17

6

4

7

23–27

–4 

22 

11. Angers

18

6

4

8

20–25

–5 

22 

12. Lorient

18

5

7

6

23–30

–7 

22 

13. Paris FC

18

5

4

9

23–29

–6 

19 

14. Le Havre

18

4

7

7

16–24

–8 

19 

15. Nice

18

5

3

10

21–34

–13 

18 

16. Nantes

18

3

5

10

17–30

–13 

14 

17. Auxerre

18

3

3

12

14–28

–14 

12 

18. Metz

18

3

3

12

19–40

–21 

12 

 

 

