Baráth Péter: Történelmet írtunk, de nem szeretnénk itt megállni

2026.02.28. 17:04
Fotó: Sigma Olomouc
interjú Baráth Péter Sigma Olomouc
Történelmi sikert ért el a Sigma Olomouc a Konferencialigában: első nemzetközi idényében bejutott a legjobb tizenhat csapat közé. A bravúrból aktívan kivette a részét a télen érkező Baráth Péter is, aki a Raków Częstochowa után a cseh együttessel is eljutott a sorozat legjobb 16 csapata közé. Az öltözőben érezhető az öröm és a büszkeség, de a fókusz már a következő kihíváson van.

– A klub első Konferencialiga-szezonjában a legjobb 16 közé jutott. Mekkora az öröm?
– A Konferencialigában nem fogalmaztunk meg konkrét célkitűzést, ezért is különösen nagy dolog, hogy a legjobb tizenhat közé jutottunk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmet írtunk. Ugyanakkor nem szeretnénk itt megállni: ameddig lehet, szeretnénk menetelni tovább. Persze továbbra is meccsről meccsre gondolkodunk, és a következő feladatra koncentrálunk.

– A következő ellenfél a Bundesliga egyik stabil csapata, a Mainz lesz.
– Tudjuk, milyen színvonalat képvisel a német futball, és azt is, hogy egy Bundesliga-csapat ellen mindig nagy tempóra és magas intenzitásra kell számítani. Kemény párharc vár ránk, de bízom benne, hogy képesek leszünk meglepetést okozni. Az ilyen mérkőzésekért dolgozik egy futballista.

– A télen jelentős erősítések érkeztek. Milyen célokat fogalmaztak meg a bajnokságban?
– Nyáron új vezetőség és új tulajdonos érkezett, akkor indult el igazán az építkezés. A tél pedig ezt tovább erősítette: több meghatározó játékost igazolt a klub. Úgy érzem, a keret most már minőségben és mélységben is erősebb, ami nagyobb versenyt és magasabb szintet hoz az edzéseken is. A bajnokságban az első hat közé kerülés a cél, majd a rájátszásban minél előrébb végezni. Lehet, hogy a nemzetközi párharcban nem minket tartottak esélyesnek, de az odavágón mutatott teljesítményünk alapján rászolgáltunk arra, hogy komolyan számoljanak velünk. A csapat egyik legnagyobb erőssége az intenzitás: az utolsó percig futunk, harcolunk, nem adjuk fel. Az első mérkőzést inkább mi uraltuk, a visszavágót talán az ellenfél, de végig küzdöttünk, és ez döntött a javunkra.

– Az odavágón kapufát lőtt, gólpasszt adott. Mennyire sikerült beilleszkedni?
– Személy szerint örülök, hogy az odavágón kapufáig és gólpasszig jutottam, mert ezek a pillanatok önbizalmat adnak. A beilleszkedés gyorsan ment, mindenki segítőkész volt, érzem a bizalmat a vezetőség és a csapattársak részéről is. A legjobb tizenhat közé jutás hatalmas szó a klub életében. Természetesen volt ünneplés a maga módján, de nem húzódhatott el sokáig – vasárnap már újabb mérkőzés vár ránk.

