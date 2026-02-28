Baráth Péter: Történelmet írtunk, de nem szeretnénk itt megállni

– A klub első Konferencialiga-szezonjában a legjobb 16 közé jutott. Mekkora az öröm?

– A Konferencialigában nem fogalmaztunk meg konkrét célkitűzést, ezért is különösen nagy dolog, hogy a legjobb tizenhat közé jutottunk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmet írtunk. Ugyanakkor nem szeretnénk itt megállni: ameddig lehet, szeretnénk menetelni tovább. Persze továbbra is meccsről meccsre gondolkodunk, és a következő feladatra koncentrálunk.

– A következő ellenfél a Bundesliga egyik stabil csapata, a Mainz lesz.

– Tudjuk, milyen színvonalat képvisel a német futball, és azt is, hogy egy Bundesliga-csapat ellen mindig nagy tempóra és magas intenzitásra kell számítani. Kemény párharc vár ránk, de bízom benne, hogy képesek leszünk meglepetést okozni. Az ilyen mérkőzésekért dolgozik egy futballista.

– A télen jelentős erősítések érkeztek. Milyen célokat fogalmaztak meg a bajnokságban?

– Nyáron új vezetőség és új tulajdonos érkezett, akkor indult el igazán az építkezés. A tél pedig ezt tovább erősítette: több meghatározó játékost igazolt a klub. Úgy érzem, a keret most már minőségben és mélységben is erősebb, ami nagyobb versenyt és magasabb szintet hoz az edzéseken is. A bajnokságban az első hat közé kerülés a cél, majd a rájátszásban minél előrébb végezni. Lehet, hogy a nemzetközi párharcban nem minket tartottak esélyesnek, de az odavágón mutatott teljesítményünk alapján rászolgáltunk arra, hogy komolyan számoljanak velünk. A csapat egyik legnagyobb erőssége az intenzitás: az utolsó percig futunk, harcolunk, nem adjuk fel. Az első mérkőzést inkább mi uraltuk, a visszavágót talán az ellenfél, de végig küzdöttünk, és ez döntött a javunkra.

– Az odavágón kapufát lőtt, gólpasszt adott. Mennyire sikerült beilleszkedni?

– Személy szerint örülök, hogy az odavágón kapufáig és gólpasszig jutottam, mert ezek a pillanatok önbizalmat adnak. A beilleszkedés gyorsan ment, mindenki segítőkész volt, érzem a bizalmat a vezetőség és a csapattársak részéről is. A legjobb tizenhat közé jutás hatalmas szó a klub életében. Természetesen volt ünneplés a maga módján, de nem húzódhatott el sokáig – vasárnap már újabb mérkőzés vár ránk.