Majdnem negyven év után produkált ilyen első félidőt a Como az olasz élvonalban

K. Zs.K. Zs.
2026.02.28. 17:10
Jesús Rodríguez (balra) a Como második gólját szerzi (Fotó: Getty Images)
Bár meglepetésre a Lecce szerezte meg a vezetést, a Como nyerte meg 3–1-re a két csapat mérkőzését az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 27. fordulójának szombati játéknapján.

A megelőző két bajnoki meccsét megnyerő Lecce jól kezdett Comóban, azonban a hazaiak olyan első félidőt produkáltak, mint 1987 óta egyszer sem – legalábbis az élvonalban: három góllal válaszoltak a szünetig, amivel gyakorlatilag eldöntötték a mérkőzést.

A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyekért versengő, három nyeretlen forduló után győző comóiak legutóbb 1987-ben, az Ascoli ellen szereztek három gólt Serie A-s meccs első játékrészében – írja az Opta.

OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Je. Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Később
18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Vasárnap
12.30: Cremonese–Milan
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)

  1. Internazionale

26

21

1

4

62–21

+41 

64 

  2. Milan

26

15

9

2

41–20

+21 

54 

  3. Roma

26

16

2

8

34–16

+18 

50 

  4. Napoli

26

15

5

6

39–27

+12 

50 

  5. Como

27

13

9

5

44–20

+24 

48 

  6. Juventus

26

13

7

6

43–25

+18 

46 

  7. Atalanta

26

12

9

5

36–22

+14 

45 

  8. Bologna

26

10

6

10

35–32

+3 

36 

  9. Sassuolo

26

10

5

11

32–35

–3 

35 

10. Lazio

26

8

10

8

26–25

+1 

34 

11. Parma

27

8

9

10

20–32

–12 

33 

12. Udinese

26

9

5

12

28–39

–11 

32 

13. Cagliari

27

7

9

11

29–36

–7 

30 

14. Genoa

26

6

9

11

32–37

–5 

27 

15. Torino

26

7

6

13

25–47

–22 

27 

16. Fiorentina

26

5

9

12

30–39

–9 

24 

17. Cremonese

26

5

9

12

21–36

–15 

24 

18. Lecce

27

6

6

15

18–36

–18 

24 

19. Pisa

26

1

12

13

20–43

–23 

15 

20. Verona

26

2

9

15

19–46

–27 

15 

 

 

Ezek is érdekelhetik