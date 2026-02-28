Majdnem negyven év után produkált ilyen első félidőt a Como az olasz élvonalban

A megelőző két bajnoki meccsét megnyerő Lecce jól kezdett Comóban, azonban a hazaiak olyan első félidőt produkáltak, mint 1987 óta egyszer sem – legalábbis az élvonalban: három góllal válaszoltak a szünetig, amivel gyakorlatilag eldöntötték a mérkőzést.

A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyekért versengő, három nyeretlen forduló után győző comóiak legutóbb 1987-ben, az Ascoli ellen szereztek három gólt Serie A-s meccs első játékrészében – írja az Opta.

3 - Como have scored three goals in the first half of a Serie A match for the first time since October 1987, against Ascoli. Treble.#ComoLecce — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 28, 2026

OLASZ SERIE A

27. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Je. Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)

Később

18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Vasárnap

12.30: Cremonese–Milan

15.00: Sassuolo–Atalanta

18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)

Hétfő

18.30: Pisa–Bologna

20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)