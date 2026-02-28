Majdnem negyven év után produkált ilyen első félidőt a Como az olasz élvonalban
A megelőző két bajnoki meccsét megnyerő Lecce jól kezdett Comóban, azonban a hazaiak olyan első félidőt produkáltak, mint 1987 óta egyszer sem – legalábbis az élvonalban: három góllal válaszoltak a szünetig, amivel gyakorlatilag eldöntötték a mérkőzést.
A Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyekért versengő, három nyeretlen forduló után győző comóiak legutóbb 1987-ben, az Ascoli ellen szereztek három gólt Serie A-s meccs első játékrészében – írja az Opta.
OLASZ SERIE A
27. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Como–Lecce 3–1 (Duvikasz 18., Je. Rodríguez 35., Kempf 44., ill. L. Coulibaly 13.)
Később
18.00: Hellas Verona–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Genoa (Tv: Arena4)
A TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Vasárnap
12.30: Cremonese–Milan
15.00: Sassuolo–Atalanta
18.00: Torino–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Juventus (Tv: Match4)
Hétfő
18.30: Pisa–Bologna
20.45: Udinese–Fiorentina (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Parma–Cagliari 1–1 (Oristanio 83., ill. Folorunsho 63.)
|1. Internazionale
26
21
1
4
62–21
+41
64
|2. Milan
26
15
9
2
41–20
+21
54
|3. Roma
26
16
2
8
34–16
+18
50
|4. Napoli
26
15
5
6
39–27
+12
50
|5. Como
27
13
9
5
44–20
+24
48
|6. Juventus
26
13
7
6
43–25
+18
46
|7. Atalanta
26
12
9
5
36–22
+14
45
|8. Bologna
26
10
6
10
35–32
+3
36
|9. Sassuolo
26
10
5
11
32–35
–3
35
|10. Lazio
26
8
10
8
26–25
+1
34
|11. Parma
27
8
9
10
20–32
–12
33
|12. Udinese
26
9
5
12
28–39
–11
32
|13. Cagliari
27
7
9
11
29–36
–7
30
|14. Genoa
26
6
9
11
32–37
–5
27
|15. Torino
26
7
6
13
25–47
–22
27
|16. Fiorentina
26
5
9
12
30–39
–9
24
|17. Cremonese
26
5
9
12
21–36
–15
24
|18. Lecce
27
6
6
15
18–36
–18
24
|19. Pisa
26
1
12
13
20–43
–23
15
|20. Verona
26
2
9
15
19–46
–27
15