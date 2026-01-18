Serie A: Donyell Malen góllal mutatkozott be a Romában
Idei mumusának a vendége volt vasárnap az AS Roma, a Torinónak, amelytől szeptemberben a bajnokságban 1–0-ra, pár nappal ezelőtt, január 13-án pedig az Olasz Kupában kapott ki 3–2-re – mindkétszer hazai pályán. A sérülések jelentősen sújtották a fővárosiakat, hiányzott mindkét eddigi középcsatáruk, Evan Ferguson és a műtétre szoruló Artem Dovbik, továbbá Stephan El Shaarawy is, Zeki Celik pedig a bemelegítésnél sérült meg, így Devyne Rensch ugrott be a helyére. Így máris szükséges volt bevetni az újonnan szerződtetett csatárt, a holland Donyell Malent, akit egy „fél” sorral hátrébbról Paulo Dybala és Lorenzo Pellegrini segített a támadójátékban.
Magyar vonatkozása is volt a mérkőzésnek, a Torino keretében ugyanis első ízben kapott helyet a 18 éves, MTK-ban nevelkedett középpályás, Kugyela Zalán.
A 23. percben Dybala remekül ugratta ki Malent, aki szépen ki is lőtte a bal alsó sarkot – ám hajszálnyi les miatt érvénytelenítették a találatot. A Roma azonban három perccel később megismételte a jelenetsort: az argentin zseniális átadását a holland az öt és felesen tisztán átvette, majd a kapus hasa alatt a kapu közepébe lőtt – ezt már nem lehetett visszavonni! Malen tehát nagyszerűen mutatkozott be, erős túlzással félórányi játék után többet veszélyeztetett, mint Dovbik és Ferguson egész ősszel. A 44. percben is gyönyörű jelenet fűződött a nevéhez, amikor mesterien elfektette Ardian Ismajlit, ám ebből az akcióból nem született gól.
A torinói vezetőedző, Marco Baroni gondjait növelte, hogy a 33. percben kényszerű cserére szorult, a megsérült Zakaria Abuhlal helyett Marcus Pedersen állt be a középpályára.
Az első félidőben szinte egyáltalán nem volt veszélyes a Roma kapujára a Torino, de szünet után több helyzetet is kialakított, a legnagyobbat a 48. percben, amikor Nikola Vlasic lapos lövését kellett védenie Mile Svilarnak. Át is vették a játék irányítását a „bikák”, helyenként valósággal beszorult a Roma. De kihasználták a vendégek, hogy túlságosan kinyílt a Torino, a 72. percben Paulo Dybala lövése még kipattant Alberto Paleari kapusról, de aztán Gianluca Mancini lekészítette a labdát Devyne Renschnek, akinek beadását Dybala most már a léc alá lőtte.
A Roma így kihasználta, hogy a Juventus szombaton kikapott Cagliariban, és visszavette a negyedik helyet a tabellán.
OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
Torino–Roma 0–2 (Malen 26., Dybala 72.)
Torino: Kugyela Zalán a kispadon ülte végig a mérkőzést
Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)
Parma–Genoa 0–0
KÉSŐBB
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)
HÉTFŐ
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
PÉNTEK
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|21
|16
|1
|4
|44–17
|+27
|49
|2. Milan
|20
|12
|7
|1
|33–16
|+17
|43
|3. Napoli
|21
|13
|4
|4
|31–17
|+14
|43
|4. Roma
|21
|14
|–
|7
|26–12
|+14
|42
|5. Juventus
|21
|11
|6
|4
|32–17
|+15
|39
|6. Como
|20
|9
|7
|4
|28–16
|+12
|34
|7. Atalanta
|21
|8
|8
|5
|26–20
|+6
|32
|8. Bologna
|21
|8
|6
|7
|30–24
|+6
|30
|9. Lazio
|20
|7
|7
|6
|21–16
|+5
|28
|10. Udinese
|21
|7
|5
|9
|22–33
|–11
|26
|11. Sassuolo
|21
|6
|5
|10
|23–28
|–5
|23
|12. Parma
|21
|5
|8
|8
|14–22
|–8
|23
|13. Torino
|21
|6
|5
|10
|21–34
|–13
|23
|14. Cagliari
|21
|5
|7
|9
|22–30
|–8
|22
|15. Cremonese
|20
|5
|7
|8
|20–28
|–8
|22
|16. Genoa
|21
|4
|8
|9
|22–29
|–7
|20
|17. Fiorentina
|21
|3
|8
|10
|23–32
|–9
|17
|18. Lecce
|20
|4
|5
|11
|13–28
|–15
|17
|19. Pisa
|21
|1
|11
|9
|16–31
|–15
|14
|20. Verona
|20
|2
|7
|11
|17–34
|–17
|13