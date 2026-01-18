Serie A: Donyell Malen góllal mutatkozott be a Romában

Idei mumusának a vendége volt vasárnap az AS Roma, a Torinónak, amelytől szeptemberben a bajnokságban 1–0-ra, pár nappal ezelőtt, január 13-án pedig az Olasz Kupában kapott ki 3–2-re – mindkétszer hazai pályán. A sérülések jelentősen sújtották a fővárosiakat, hiányzott mindkét eddigi középcsatáruk, Evan Ferguson és a műtétre szoruló Artem Dovbik, továbbá Stephan El Shaarawy is, Zeki Celik pedig a bemelegítésnél sérült meg, így Devyne Rensch ugrott be a helyére. Így máris szükséges volt bevetni az újonnan szerződtetett csatárt, a holland Donyell Malent, akit egy „fél” sorral hátrébbról Paulo Dybala és Lorenzo Pellegrini segített a támadójátékban.

Magyar vonatkozása is volt a mérkőzésnek, a Torino keretében ugyanis első ízben kapott helyet a 18 éves, MTK-ban nevelkedett középpályás, Kugyela Zalán.

A 23. percben Dybala remekül ugratta ki Malent, aki szépen ki is lőtte a bal alsó sarkot – ám hajszálnyi les miatt érvénytelenítették a találatot. A Roma azonban három perccel később megismételte a jelenetsort: az argentin zseniális átadását a holland az öt és felesen tisztán átvette, majd a kapus hasa alatt a kapu közepébe lőtt – ezt már nem lehetett visszavonni! Malen tehát nagyszerűen mutatkozott be, erős túlzással félórányi játék után többet veszélyeztetett, mint Dovbik és Ferguson egész ősszel. A 44. percben is gyönyörű jelenet fűződött a nevéhez, amikor mesterien elfektette Ardian Ismajlit, ám ebből az akcióból nem született gól.

A torinói vezetőedző, Marco Baroni gondjait növelte, hogy a 33. percben kényszerű cserére szorult, a megsérült Zakaria Abuhlal helyett Marcus Pedersen állt be a középpályára.

Az első félidőben szinte egyáltalán nem volt veszélyes a Roma kapujára a Torino, de szünet után több helyzetet is kialakított, a legnagyobbat a 48. percben, amikor Nikola Vlasic lapos lövését kellett védenie Mile Svilarnak. Át is vették a játék irányítását a „bikák”, helyenként valósággal beszorult a Roma. De kihasználták a vendégek, hogy túlságosan kinyílt a Torino, a 72. percben Paulo Dybala lövése még kipattant Alberto Paleari kapusról, de aztán Gianluca Mancini lekészítette a labdát Devyne Renschnek, akinek beadását Dybala most már a léc alá lőtte.

A Roma így kihasználta, hogy a Juventus szombaton kikapott Cagliariban, és visszavette a negyedik helyet a tabellán.

OLASZ SERIE A

21. FORDULÓ

Torino–Roma 0–2 (Malen 26., Dybala 72.)

Torino: Kugyela Zalán a kispadon ülte végig a mérkőzést

Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)

Parma–Genoa 0–0

KÉSŐBB

20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

HÉTFŐ

18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)

Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)

Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)

PÉNTEK

Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)