Serie A: Donyell Malen góllal mutatkozott be a Romában

2026.01.18. 20:07
Fotó: Getty Images
Az idénybeli két vereség után a „farkasok” visszavágtak a Torinónak, és kihasználták a Juventus botlását a BL-ért zajló versenyfutásban a labdarúgó Serie A 21. fordulójának vasárnapi programjában.

Idei mumusának a vendége volt vasárnap az AS Roma, a Torinónak, amelytől szeptemberben a bajnokságban 1–0-ra, pár nappal ezelőtt, január 13-án pedig az Olasz Kupában kapott ki 3–2-re – mindkétszer hazai pályán. A sérülések jelentősen sújtották a fővárosiakat, hiányzott mindkét eddigi középcsatáruk, Evan Ferguson és a műtétre szoruló Artem Dovbik, továbbá Stephan El Shaarawy is, Zeki Celik pedig a bemelegítésnél sérült meg, így Devyne Rensch ugrott be a helyére. Így máris szükséges volt bevetni az újonnan szerződtetett csatárt, a holland Donyell Malent, akit egy „fél” sorral hátrébbról Paulo Dybala és Lorenzo Pellegrini segített a támadójátékban.

Magyar vonatkozása is volt a mérkőzésnek, a Torino keretében ugyanis első ízben kapott helyet a 18 éves, MTK-ban nevelkedett középpályás, Kugyela Zalán.

A 23. percben Dybala remekül ugratta ki Malent, aki szépen ki is lőtte a bal alsó sarkot – ám hajszálnyi les miatt érvénytelenítették a találatot. A Roma azonban három perccel később megismételte a jelenetsort: az argentin zseniális átadását a holland az öt és felesen tisztán átvette, majd a kapus hasa alatt a kapu közepébe lőtt – ezt már nem lehetett visszavonni! Malen tehát nagyszerűen mutatkozott be, erős túlzással félórányi játék után többet veszélyeztetett, mint Dovbik és Ferguson egész ősszel. A 44. percben is gyönyörű jelenet fűződött a nevéhez, amikor mesterien elfektette Ardian Ismajlit, ám ebből az akcióból nem született gól.

A torinói vezetőedző, Marco Baroni gondjait növelte, hogy a 33. percben kényszerű cserére szorult, a megsérült Zakaria Abuhlal helyett Marcus Pedersen állt be a középpályára.

Az első félidőben szinte egyáltalán nem volt veszélyes a Roma kapujára a Torino, de szünet után több helyzetet is kialakított, a legnagyobbat a 48. percben, amikor Nikola Vlasic lapos lövését kellett védenie Mile Svilarnak. Át is vették a játék irányítását a „bikák”, helyenként valósággal beszorult a Roma. De kihasználták a vendégek, hogy túlságosan kinyílt a Torino, a 72. percben Paulo Dybala lövése még kipattant Alberto Paleari kapusról, de aztán Gianluca Mancini lekészítette a labdát Devyne Renschnek, akinek beadását Dybala most már a léc alá lőtte.

A Roma így kihasználta, hogy a Juventus szombaton kikapott Cagliariban, és visszavette a negyedik helyet a tabellán.

OLASZ SERIE A
21. FORDULÓ
Torino–Roma 0–2 (Malen 26., Dybala 72.)
Torino: Kugyela Zalán a kispadon ülte végig a mérkőzést
Bologna–Fiorentina 1–2 (Fabbian 88., ill. Mandragora 19., Piccoli 45.)
Parma–Genoa 0–0
KÉSŐBB
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

HÉTFŐ
18.30: Cremonese–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Como (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Cagliari–Juventus 1–0 (Mazzitelli 65.)
Udinese–Internazionale 0–1 (L. Martínez 20.)
Napoli–Sassuolo 1–0 (Lobotka 7.)
PÉNTEK
Pisa–Atalanta 1–1 (Durosinmi 87., ill. Krsztovics 83.)

 MGyDVL–KGk 
1. Internazionale21161444–17+27 49 
2. Milan20127133–16+17 43 
3. Napoli21134431–17+14 43 
4. Roma2114726–12+14 42 
5. Juventus21116432–17+15 39 
6. Como2097428–16+12 34 
7. Atalanta2188526–20+6 32 
8. Bologna2186730–24+6 30 
9. Lazio2077621–16+5 28 
10. Udinese2175922–33–11 26 
11. Sassuolo21651023–28–5 23 
12. Parma2158814–22–8 23 
13. Torino21651021–34–13 23 
14. Cagliari2157922–30–8 22 
15. Cremonese2057820–28–8 22 
16. Genoa2148922–29–7 20 
17. Fiorentina21381023–32–9 17 
18. Lecce20451113–28–15 17 
19. Pisa21111916–31–15 14 
20. Verona20271117–34–17 13 
AZ ÁLLÁS

 

 

