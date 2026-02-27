El-sorsolás: a Braga a Ferencváros ellenfele a nyolcaddöntőben
A Ferencváros a Ludogorec elleni fordítással harcolta ki a továbbjutást, és már a sorsolás előtt biztossá vált, hogy portugál ellenfelet kap, a Bragát vagy a Portót. Maniche, a portugálok korábbi kiválósága a Bragát húzta ki a Fradi mellé.
Az első mérkőzést a Groupama Arénában rendezik március 12-én, míg a visszavágóra március 18-án, szerdán 16.30-kor kerül sor Bragában.
A Braga 23 forduló elteltével negyedik helyen áll a portugál élvonal tabelláján. Az El alapszakaszában hatodikként végzett, így kiemeltként jutott a nyolcaddöntőbe – a csapat egyetlen vereségét a Genktől szenvedte el.
Ha az FTC sikerrel veszi a Braga támasztotta akadályt, a negyeddöntőben a Panathinaikosz–Real Betis párharc győztesével mérkőzik meg.
AZ EURÓPA-LIGA NYOLCADDÖNTŐJÉNEK PÁROSÍTÁSAI
FERENCVÁROS–Braga (portugál)
Genk (belga)–Freiburg (német)
Bologna (olasz)–Roma (olasz)
Stuttgart (német)–Porto (portugál)
Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)
Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)
Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)
Lille (francia)–Aston Villa (angol)
* Az elsőként feltüntetett csapat kezdi hazai pályán a párharcot
A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ
Ferencváros/Braga–Panathinaikosz/Real Betis
Genk/Freiburg–Celta Vigo/Olympique Lyon
Stuttgart/Porto–Nottingham Forest/Midtjylland
Bologna/Roma–Lille/Aston Villa
A SORSOLÁS TUDÓSÍTÁSA PERCRŐL PERCRE