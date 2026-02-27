El-sorsolás: a Braga a Ferencváros ellenfele a nyolcaddöntőben

A Ferencváros a Ludogorec elleni fordítással harcolta ki a továbbjutást, és már a sorsolás előtt biztossá vált, hogy portugál ellenfelet kap, a Bragát vagy a Portót. Maniche, a portugálok korábbi kiválósága a Bragát húzta ki a Fradi mellé.

Az első mérkőzést a Groupama Arénában rendezik március 12-én, míg a visszavágóra március 18-án, szerdán 16.30-kor kerül sor Bragában.



A Braga 23 forduló elteltével negyedik helyen áll a portugál élvonal tabelláján. Az El alapszakaszában hatodikként végzett, így kiemeltként jutott a nyolcaddöntőbe – a csapat egyetlen vereségét a Genktől szenvedte el.

Ha az FTC sikerrel veszi a Braga támasztotta akadályt, a negyeddöntőben a Panathinaikosz–Real Betis párharc győztesével mérkőzik meg.

AZ EURÓPA-LIGA NYOLCADDÖNTŐJÉNEK PÁROSÍTÁSAI

FERENCVÁROS–Braga (portugál)

Genk (belga)–Freiburg (német)

Bologna (olasz)–Roma (olasz)

Stuttgart (német)–Porto (portugál)

Panathinaikosz (görög)–Real Betis (spanyol)

Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)

Celta Vigo (spanyol)–Olympique Lyon (francia)

Lille (francia)–Aston Villa (angol)

* Az elsőként feltüntetett csapat kezdi hazai pályán a párharcot

A NEGYEDDÖNTŐS ÁGRAJZ

Ferencváros/Braga–Panathinaikosz/Real Betis

Genk/Freiburg–Celta Vigo/Olympique Lyon

Stuttgart/Porto–Nottingham Forest/Midtjylland

Bologna/Roma–Lille/Aston Villa

Fotó: Bleacher Report Football

A SORSOLÁS TUDÓSÍTÁSA PERCRŐL PERCRE