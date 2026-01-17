Szoboszlai tizenegyest hibázott, a Burnley pontot csent az Anfieldről

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

LIVERPOOL–BURNLEY 1–1 (1–0)

Liverpool, Anfield Road. Vezette: Medley

LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (A. Robertson, 79.) – Gravenberch (A. Mac Allister, 79.), C. Jones (Chiesa, 87.) – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo (Ngumoha, 78.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot

BURNLEY: Dúbravka – Tuanzebe, Estéve (Ekdal, 74.), Humphreys – K. Walker, Ugochukwu (Laurent, 85.), Florentino (Tchaouna, 90.), Lucas Pires – M. Edwards (Medzsbri, 90.), J. Anthony – Broja (L. Foster, 74.). Menedzser: Scott Parker

Gólszerző: Wirtz (42.), ill. M. Edwards (65.)

MIUTÁN (FÉL) LIVERPOOL (fél szemmel) a manchesteri derbit figyelte, és arról folytatott időnként szikrázó vitákat, hogy akkor most kiért kell/érdemes/lehet szorítani, csak rá kellett fordulni a Burnley elleni mérkőzésre. A kiesőjelölttel szemben mindenféle szépítgetés nélkül kötelezőnek tartotta a győzelmet a címvédő, annál is inkább, mert a naptári évben még nyeretlen volt Arne Slot menedzser csapata a Premier League-ben, és három döntetlenje közül legfeljebb a legutóbbi, Arsenal elleni 0–0 ért igazán valamit. De a lélektani siker is csak úgy szökhetett igazán szárba, ha ezúttal a Burnley-t legyőzik a „vörösök”.

Márpedig éppen az ilyen kötelezőnek vélt sikerek okoznak dilemmát a holland szakvezetőnek, mert egyfelől az elméletileg gyengébb csapatok ellen tudja pihentetni a fontosabb embereit (ne feledjük, a tavaszi szezon most durran be igazán az FA-kupával és a BL-lel kiegészülve), másfelől viszont a kiélezett versenyfutás miatt minden bajnokin biztosra kell menni. A szombati meccs előtt ráadásul az egyik sarkalatos pont éppen az egyik magyar légióst, Kerkez Milost érintette, aki egyértelműen a bal oldali védő poszt első számú képviselője, ám poszttársa (riválisa?), Andrew Robertson nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy szeretne a nyárig – amikor egyébként lejár a szerződése – minél többet játszani, Slot pedig hagyományosan empatikusnak mutatkozik a skóttal.

Végül mégis a pragmatikus gondolkodás nyert, és az edző nem vállalt rizikót: Kerkez Milos kezdett a bal oldali védő helyén, sőt, a túloldalon nem a most éppen bevethető Joe Gomez, hanem az egyre jobb formába lendülő Jeremie Frimpong kapott lehetőséget, és legfeljebb annyi választotta el a Liverpoolt a legerősebb összeállításától, hogy a szűrő pozíciójában Curtis Jones kezdett Alexis Mac Allister helyett. Szoboszlai Dominik ezúttal a támadó középpálya közepén játszott, előretolt ékként pedig visszatért a kezdőbe az előző két bajnokit sérülés miatt kihagyó, de a hét eleji kupameccsre már csereként beálló Hugo Ekitiké is.

Alig kezdődött el a mérkőzés, amikor a két magyar összjátéka és Kerkez centerezését követően a vendégvédelem az utolsó pillanatban tudott csak menteni Ekitiké elől az öt és felesnél, viszont csaknem húsz percet kellett várni, mire Martin Dúbravkát először mozgatta meg a Liverpool Ekitiké távoli lövésénél. A szlovák kapusnak szerencséje is volt, amikor a Cody Gakpo buktatásáért megítélt tizenegyesnél Szoboszlai Dominik a lécre vágta a labdát (karrierje során ez volt mindössze a második kihagyott büntetője huszonkét próbálkozásból), igaz, nem sokkal később éppen a holland, majd Florian Wirtz távoli lövését hárította bravúrral. Wirtznek aztán csak sikerült feltörnie a vendégvédelmet, így még a szünet előtt helyreállt az Anfield lelki békéje.

A második félidő elején a német támadó kis híján duplázott, amikor Szoboszlai Dominik passza után lépett ki a védők között, de végül Dúbravkában halt el a labda, majd Gakpo lövésénél kellett a védelemnek hárítania a gólvonalról. Ezzel együtt veszélyesnek tűnt az állás, a minimális előny, a félidő derekán például Ibrahima Konaténak kellett óriásit mentenie a Burnley-kontránál, ráadásul úgy, hogy majdnem róla pattant be a labda a hazai kapuba. Az első sokk után jött is a hideg zuhany: a védők közé belépő Marcus Edwards futtából a balösszekötő helyéről kilőtte a bal alsó sarkot.

A hajrára kezezés miatt meg nem adott góllal, valamint hármas cserével (többek között Kerkez ment le Robertsonnak átadva a helyét) fordult a Liverpool, és bár megszorongatta a vendégeket – Szoboszlai Dominiknak is volt egy nagy kapura törése –, a győztes gól csak akart összejönni, így pedig a kötelező győzelem elmaradt, a csapat pedig továbbra is nyeretlen a naptári évben a bajnokságban.

PERCRŐL PERCRE