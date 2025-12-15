A FIDE megszavazta az orosz sakkozókkal szembeni szankciók feloldását, de még konzultál a NOB-bal

Mindenképpen enyhíti az orosz sakkozókkal szemben meghozott szankciókat a Nemzetközi Sakkszövetség, amely feloldja az összes korlátozást, egy másik szavazás eredményeként pedig azt engedélyezte, hogy semleges zászló alatt versenyezhessenek. A FIDE kettős voksolásáról a TASZSZ orosz állami hírügynökség számolt be az után, hogy a világszövetség közgyűlése vasárnap videokonferencia útján foglalt állást a kérdésben. Arkagyij Dvorkovics, a FIDE elnöke úgy fogalmazott: „Mindkét eredmény jogszerű és érvényes, de még konzultálni fogunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a végső döntés meghozatalához”.

„Nem tartunk új szavazást, de amint lehetséges, felvesszük a kapcsolatot a NOB-bal” – tette hozzá az orosz FIDE-elnök.

A közgyűlésen hatvanegy küldött voksolt az összes korlátozás feloldása mellett, míg ötvenegyen ellene foglaltak állást. Ezt követően a megkérdezettek többsége megszavazta, hogy az oroszok semleges zászló alatt indulhassanak minden versenyen.

Az orosz sakkozókat 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbantása után eltiltották a csapatversenyektől. Ezen a téren változás idén januárban következett be, amikor a FIDE megengedte Oroszország ifjúsági és paralimpiai csapatainak az indulását semleges színekben. A világszövetség a nyáron hozzájárult, hogy az orosz női válogatott a FIDE zászlaja alatt asztalhoz ülhessen a novemberi spanyolországi csapat-világbajnokságon, amelyet aztán meg is nyert Linaresben.

A FIDE azt már korábban engedélyezte az orosz és fehérorosz sakkozóknak, hogy egyénileg, semleges státuszban szerepeljenek a nemzetközi versenyeken.