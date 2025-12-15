Nemzeti Sportrádió

A FIDE megszavazta az orosz sakkozókkal szembeni szankciók feloldását, de még konzultál a NOB-bal

2025.12.15. 09:58
Arkagyij Dvorkovics, FIDE-elnök (Fotó: Getty Images)
FIDE Nemzetközi Sakkszövetség Arkagyij Dvorkovics
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást, egy másik szavazás eredményeként pedig arra mondott igent, hogy semleges zászló alatt versenyezhessenek.

Mindenképpen enyhíti az orosz sakkozókkal szemben meghozott szankciókat a Nemzetközi Sakkszövetség, amely feloldja az összes korlátozást, egy másik szavazás eredményeként pedig azt engedélyezte, hogy semleges zászló alatt versenyezhessenek. A FIDE kettős voksolásáról a TASZSZ orosz állami hírügynökség számolt be az után, hogy a világszövetség közgyűlése vasárnap videokonferencia útján foglalt állást a kérdésben. Arkagyij Dvorkovics, a FIDE elnöke úgy fogalmazott: „Mindkét eredmény jogszerű és érvényes, de még konzultálni fogunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal a végső döntés meghozatalához”.

„Nem tartunk új szavazást, de amint lehetséges, felvesszük a kapcsolatot a NOB-bal” – tette hozzá az orosz FIDE-elnök.

A közgyűlésen hatvanegy küldött voksolt az összes korlátozás feloldása mellett, míg ötvenegyen ellene foglaltak állást. Ezt követően a megkérdezettek többsége megszavazta, hogy az oroszok semleges zászló alatt indulhassanak minden versenyen.

Az orosz sakkozókat 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbantása után eltiltották a csapatversenyektől. Ezen a téren változás idén januárban következett be, amikor a FIDE megengedte Oroszország ifjúsági és paralimpiai csapatainak az indulását semleges színekben. A világszövetség a nyáron hozzájárult, hogy az orosz női válogatott a FIDE zászlaja alatt asztalhoz ülhessen a novemberi spanyolországi csapat-világbajnokságon, amelyet aztán meg is nyert Linaresben.

A FIDE azt már korábban engedélyezte az orosz és fehérorosz sakkozóknak, hogy egyénileg, semleges státuszban szerepeljenek a nemzetközi versenyeken.

 

