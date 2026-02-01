NB II: potyognak a gólok Szentlőrincen – élő eredménykövető a 16. forduló mérkőzéseiről!
A labdarúgó NB II 16. fordulójának vasárnapi játéknapján a Vasas Csákváron vendégszerepel. A Kecskemét a Szegedet fogadja, az Ajka a BVSC-vel csatázik, a Karcag pedig a Mezőkövesdet látja vendégül. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, továbbá minden meccsről élő közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!
NB II
16. FORDULÓ
14 órakor kezdődött:
Szentlőrinc–Budafoki MTE 2–1 (Nyári 14., Kocsis B. 21., ill. Kovács D. 24.) – félidő – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC 2–0 (Mikló 29., Nagy R. 39.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Szalai J. 34.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny 0–1 (Bíró M. 4.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
15 órakor kezdődik:
FC Ajka–BVSC-Zugló – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Vasas FC – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Hétfőn játsszák:
20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (TV: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|A BAJNOKSÁG
ŐSZI VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|15
|10
|2
|3
|31–13
|+18
|32
|2. Vasas FC
|15
|9
|2
|4
|25–15
|+10
|29
|3. Kecskeméti TE
|15
|8
|3
|4
|25–17
|+8
|27
|4. Csákvár
|15
|7
|6
|2
|22–13
|+9
|27
|5. Mezőkövesd
|15
|7
|4
|4
|23–19
|+4
|25
|6. Karcagi SC
|15
|6
|6
|3
|19–19
|0
|24
|7. Szeged-Csanád GA
|15
|6
|5
|4
|18–12
|+6
|23
|8. Tiszakécske
|15
|5
|5
|5
|19–23
|–4
|20
|9. FC Ajka
|15
|6
|1
|8
|12–18
|–6
|19
|10. Kozármisleny
|15
|4
|6
|5
|16–21
|–5
|18
|11. Videoton FC Fehérvár
|15
|3
|6
|6
|15–18
|–3
|15
|12. BVSC-Zugló
|15
|4
|2
|9
|12–18
|–6
|14
|13. Budafoki MTE
|15
|3
|5
|7
|13–24
|–11
|14
|14. Soroksár SC
|15
|3
|4
|8
|20–26
|–6
|13
|15. Szentlőrinc
|15
|2
|7
|6
|16–19
|–3
|13
|16. Békéscsaba
|15
|2
|6
|7
|16–27
|–11
|12
