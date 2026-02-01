NB II: potyognak a gólok Szentlőrincen – élő eredménykövető a 16. forduló mérkőzéseiről!

A labdarúgó NB II 16. fordulójának vasárnapi játéknapján a Vasas Csákváron vendégszerepel. A Kecskemét a Szegedet fogadja, az Ajka a BVSC-vel csatázik, a Karcag pedig a Mezőkövesdet látja vendégül. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, továbbá minden meccsről élő közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!

A BAJNOKSÁG

ŐSZI VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 15 10 2 3 31–13 +18 32 2. Vasas FC 15 9 2 4 25–15 +10 29 3. Kecskeméti TE 15 8 3 4 25–17 +8 27 4. Csákvár 15 7 6 2 22–13 +9 27 5. Mezőkövesd 15 7 4 4 23–19 +4 25 6. Karcagi SC 15 6 6 3 19–19 0 24 7. Szeged-Csanád GA 15 6 5 4 18–12 +6 23 8. Tiszakécske 15 5 5 5 19–23 –4 20 9. FC Ajka 15 6 1 8 12–18 –6 19 10. Kozármisleny 15 4 6 5 16–21 –5 18 11. Videoton FC Fehérvár 15 3 6 6 15–18 –3 15 12. BVSC-Zugló 15 4 2 9 12–18 –6 14 13. Budafoki MTE 15 3 5 7 13–24 –11 14 14. Soroksár SC 15 3 4 8 20–26 –6 13 15. Szentlőrinc 15 2 7 6 16–19 –3 13 16. Békéscsaba 15 2 6 7 16–27 –11 12