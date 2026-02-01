Nemzeti Sportrádió

NB II: potyognak a gólok Szentlőrincen – élő eredménykövető a 16. forduló mérkőzéseiről!

2026.02.01. 13:53
A Vasas nehéz meccsel indítja a tavaszt Csákváron (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
A labdarúgó NB II 16. fordulójának vasárnapi játéknapján a Vasas Csákváron vendégszerepel. A Kecskemét a Szegedet fogadja, az Ajka a BVSC-vel csatázik, a Karcag pedig a Mezőkövesdet látja vendégül. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, továbbá minden meccsről élő közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!

NB II
16. FORDULÓ

14 órakor kezdődött:
Szentlőrinc–Budafoki MTE 2–1 (Nyári 14., Kocsis B. 21., ill. Kovács D. 24.) – félidő – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC 2–0 (Mikló 29., Nagy R. 39.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Szalai J. 34.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny 0–1 (Bíró M. 4.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

15 órakor kezdődik:
FC Ajka–BVSC-Zugló ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Vasas FC ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Hétfőn játsszák:
20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (TV: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A BAJNOKSÁG
ŐSZI VÉGEREDMÉNYE		MGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd15102331–13+1832
  2. Vasas FC1592425–15+1029
  3. Kecskeméti TE1583425–17+827
  4. Csákvár1576222–13+927
  5. Mezőkövesd1574423–19+425
  6. Karcagi SC1566319–19024
  7. Szeged-Csanád GA1565418–12+623
  8. Tiszakécske1555519–23–420
  9. FC Ajka1561812–18–619
10. Kozármisleny1546516–21–518
11. Videoton FC Fehérvár1536615–18–315
12. BVSC-Zugló1542912–18–614
13. Budafoki MTE1535713–24–1114
14. Soroksár SC1534820–26–613
15. Szentlőrinc1527616–19–313
16. Békéscsaba1526716–27–1112

 

 

