Férfi kosárlabda NB I: Kecskeméten nyert a Szeged

A csongrádiak mindössze második alkalommal győztek idegenben a mostani idényben. Az amerikai center, Keegan Records 27, a szerb Djordje Drenovac pedig 14 ponttal járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál a finn Ilari Seppälä volt a legeredményesebb 11 ponttal.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 23. FORDULÓ

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák 53–68 (15–21, 15–13, 9–21, 14–13)

Kecskemét, 500 néző. V: Kapitány, Csabai-Kaskötő, Jankovics

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 11/6, Wittmann 5/3, Dautovics 7, TOMASEVICS 9/3, Karahodzsics 4. Csere: Järvi 7/3, Ivkovics M. 2, White 6, Schöll 2. Edző: Ivkovics Sztojan

SZEGED: Vulikics 6/6, Neuwirth 3/3, CSEH 12, DRENOVAC 14/3, RECORDS 27. Csere: Zsíros 2, Anda 2, Moss, Kerpel-Fronius G. 2. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–4. 7. p.: 7–12. 10. p.: 12–19. 14. p.: 17–23. 19. p.: 25–32. 24. p.: 33–42. 29. p.: 35–52. 34. p.: 43–55. 38. p.: 49–62. Kipontozódott: Schöll (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – A Falco ellen dobtunk legutóbb ennyire gyengén. Megvoltak a tiszta dobások, csak ezúttal sem mentek be. Védekezésben kevesebb hibánk volt. Látszott, hogy nehezen viseli a csapat az utóbbi időben elvesztett egylabdás meccseket. A hozzáállással nem volt gondunk. Nincs rossz játékos, csak rossz edző. Én nem aggódom, mert 2012 óta dolgozunk Kecskeméten becsülettel és büszkén a KTE-nél.

Andjelko Mandics: – Jó reakciót mutattunk az előző, oroszlányi meccs után. Nyilván mindkét csapatnak nagyon fontos volt a találkozó, ami látszott a játékosokon is, de mi ebből jól jöttünk ki a végén. Az első félidőben nagy problémánk volt a kecskeméti támadólepattanókkal, ám a második félidőben már csak kettőt sikerült leszedniük a hazaiaknak. Bár az eredmény simának tűnhet, a mérkőzés nem volt az, mert a Kecskemét jól dobó csapat, csak most nem dobta be a tiszta helyzeteket. Sikerült egy-két bravúrkosarat is szereznünk, ezek döntötték el a mérkőzést.