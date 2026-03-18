Férfi kosárlabda NB I: Kecskeméten nyert a Szeged

2026.03.18. 22:20
Fotó: FB/SZTE-Szedeák
férfi kosárlabda NB I SZTE-Szedeák Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
A Szeged 68–53-ra nyert a Kecskemét otthonában a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának szerdai mérkőzésén.

A csongrádiak mindössze második alkalommal győztek idegenben a mostani idényben. Az amerikai center, Keegan Records 27, a szerb Djordje Drenovac pedig 14 ponttal járult hozzá a sikerhez. A hazaiaknál a finn Ilari Seppälä volt a legeredményesebb 11 ponttal.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 23. FORDULÓ
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–SZTE-Szedeák 53–68 (15–21, 15–13, 9–21, 14–13)
Kecskemét, 500 néző. V: Kapitány, Csabai-Kaskötő, Jankovics
KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 11/6, Wittmann 5/3, Dautovics 7, TOMASEVICS 9/3, Karahodzsics 4. Csere: Järvi 7/3, Ivkovics M. 2, White 6, Schöll 2. Edző: Ivkovics Sztojan
SZEGED: Vulikics 6/6, Neuwirth 3/3, CSEH 12, DRENOVAC 14/3, RECORDS 27. Csere: Zsíros 2, Anda 2, Moss, Kerpel-Fronius G. 2. Edző: Andjelko Mandics
Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–4. 7. p.: 7–12. 10. p.: 12–19. 14. p.: 17–23. 19. p.: 25–32. 24. p.: 33–42. 29. p.: 35–52. 34. p.: 43–55. 38. p.: 49–62. Kipontozódott: Schöll (36. p.)
MESTERMÉRLEG
Ivkovics Sztojan: – A Falco ellen dobtunk legutóbb ennyire gyengén. Megvoltak a tiszta dobások, csak ezúttal sem mentek be. Védekezésben kevesebb hibánk volt. Látszott, hogy nehezen viseli a csapat az utóbbi időben elvesztett egylabdás meccseket. A hozzáállással nem volt gondunk. Nincs rossz játékos, csak rossz edző. Én nem aggódom, mert 2012 óta dolgozunk Kecskeméten becsülettel és büszkén a KTE-nél.
Andjelko Mandics: – Jó reakciót mutattunk az előző, oroszlányi meccs után. Nyilván mindkét csapatnak nagyon fontos volt a találkozó, ami látszott a játékosokon is, de mi ebből jól jöttünk ki a végén. Az első félidőben nagy problémánk volt a kecskeméti támadólepattanókkal, ám a második félidőben már csak kettőt sikerült leszedniük a hazaiaknak. Bár az eredmény simának tűnhet, a mérkőzés nem volt az, mert a Kecskemét jól dobó csapat, csak most nem dobta be a tiszta helyzeteket. Sikerült egy-két bravúrkosarat is szereznünk, ezek döntötték el a mérkőzést.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok222022042–16820.955 
2. Szombathely221752007–17670.886 
3. Kaposvár221482032–19350.818 
4. Debrecen221481823–18080.818 
5. Fehérvár221392018–19100.795 
6. Paks221391986–18740.795 
7. Honvéd2212101814–17590.773 
8. Sopron2210121761–17810.727 
9. Körmend229131947–20390.705 
10. Zalaegerszeg228141825–19660.682 
11. Pécs228141815–18740.682 
12. Kecskemét236171788–19800.630 
13. Oroszlány225171839–20340.614 
14. Szeged236171705–19930.609 

 

 

Legfrissebb hírek

Férfi kosár NB I: a Szolnok simán kikapott Körmenden, a Honvéd nyert a Falco otthonában

Kosárlabda
2026.03.14. 20:25

Férfi kosár NB I: lendületben maradt az Atomerőmű, 105 pontig jutva nyert a Pécs ellen

Kosárlabda
2026.03.13. 20:21

Filipovity Márkó: Mintha el sem mentem volna…  

Kosárlabda
2026.03.13. 10:51

Könnyedén nyert a Falco, vége a körmendi vesszőfutásnak a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.03.06. 20:43

Száz pontot dobva nyert a Honvéd a férfi kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2026.03.05. 21:01

Férfi kosárlabda NB I: szerb irányítót igazolt az Alba Fehérvár

Kosárlabda
2026.02.27. 17:58

Kocsis Tamás: Tengelyig merült a szekerünk a sárban

Kosárlabda
2026.02.17. 11:00

Férfi kosár NB I: amerikai légióssal erősített a Falco

Kosárlabda
2026.02.16. 18:42
Ezek is érdekelhetik