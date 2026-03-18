Urblík József: Örülnék, ha ez a jó formám a pályafutásom végéig tartana

A Mezőkövesd elleni hétfő esti idegenbeli NB II-es rangadó 2–0-s megnyerésével nagy lépést tett az NB I-be jutás felé vezető úton a tabellán így a második helyét megerősítő Vasas. Az angyalföldiek mindkét gólját Urblík József szerezte, az elsőt a 13., a másodikat a 74. percben, ő volt a meccs hőse, sőt, lapunknál a forduló játékosa is.

„Tudjuk, hogy Csertői Aurél vezetőedző csapatai mindig fegyelmezetten védekeznek, ilyen a Mezőkövesd is, nehéz nyerni ellene – mondta lapunk megkeresésére a 29 éves középpályás. – Kellett az az első gól, mert nem játszottunk azért olyan jól, főleg az első félidőben. A másodikban már kicsit jobban, de az első eléggé görcsös volt, nagyon akartuk a három pontot. Az első gólom után megnyugodtunk.”

A 2026-os naptári évben még veretlen a Vasas, és az utóbbi hat bajnoki mérkőzésén gólt sem kapott.

„A csapatszintű védekezésünk újabban nagyon jól működik. Amióta a Vasasnál vagyok, most nézünk ki leginkább csapatnak. Ennek megvan az eredménye, ezt kell folytatni, hogy sikeresek legyünk.”

Az első gólja is gyönyörű volt, amelyet a tizenhatos vonaláról lőtt, de a második fantasztikus: csaknem harminc méterről bombázott a bal felső sarokba.

„Gyakran próbálkozom messziről is kapura lövéssel – folytatta a piros-kékeket 2023 óta erősítő futballista. – Most úgy jött a labda, hogy jól át tudtam venni, messze volt a védő tőlem, gondoltam, megpróbálom. Hála istennek, bement, nagyon örültem neki. De nem az a fontos, hogy én szerezzem a gólt, hanem hogy meglegyen a három pont.”

Ám ezekhez a három pontokhoz az utóbbi időben elengedhetetlen Urblík József nagyszerű játéka: az előző négy mérkőzésen öt gólt szerzett.

„Valójában azért vagyok itt, hogy gólokkal, gólpasszokkal járuljak hozzá a csapat sikereihez, most végre jönnek a gólok. Örülök neki, remélem, ez a forma kitart az idény, sőt, ha kívánhatom, a pályafutásom végéig.”

Nyolc fordulóval a bajnokság zárása előtt a Vasas előnye tíz pontra nőtt a harmadik és negyedik helyen pont­azonossággal álló Kecskemét és Mezőkövesd előtt, karnyújtásnyira tehát a feljutás. Miközben az élen álló Honvédnak is csak kettővel van több pontja, így még az NB II aranyérme is meglehet. „Nyilván nagy előny ez a tíz pont, de még mindig lehet huszonnégyet szerezni, az még sok, a futballban bármi megtörténhet. Haladunk meccsről meccs­re. Nem csupán feljutni akarunk, lesz még egymás elleni meccsünk a Honvéddal, megpróbáljuk megszerezni a bajnoki címet.”