Urblík József: Örülnék, ha ez a jó formám a pályafutásom végéig tartana
A Mezőkövesd elleni hétfő esti idegenbeli NB II-es rangadó 2–0-s megnyerésével nagy lépést tett az NB I-be jutás felé vezető úton a tabellán így a második helyét megerősítő Vasas. Az angyalföldiek mindkét gólját Urblík József szerezte, az elsőt a 13., a másodikat a 74. percben, ő volt a meccs hőse, sőt, lapunknál a forduló játékosa is.
„Tudjuk, hogy Csertői Aurél vezetőedző csapatai mindig fegyelmezetten védekeznek, ilyen a Mezőkövesd is, nehéz nyerni ellene – mondta lapunk megkeresésére a 29 éves középpályás. – Kellett az az első gól, mert nem játszottunk azért olyan jól, főleg az első félidőben. A másodikban már kicsit jobban, de az első eléggé görcsös volt, nagyon akartuk a három pontot. Az első gólom után megnyugodtunk.”
A 2026-os naptári évben még veretlen a Vasas, és az utóbbi hat bajnoki mérkőzésén gólt sem kapott.
„A csapatszintű védekezésünk újabban nagyon jól működik. Amióta a Vasasnál vagyok, most nézünk ki leginkább csapatnak. Ennek megvan az eredménye, ezt kell folytatni, hogy sikeresek legyünk.”
Az első gólja is gyönyörű volt, amelyet a tizenhatos vonaláról lőtt, de a második fantasztikus: csaknem harminc méterről bombázott a bal felső sarokba.
„Gyakran próbálkozom messziről is kapura lövéssel – folytatta a piros-kékeket 2023 óta erősítő futballista. – Most úgy jött a labda, hogy jól át tudtam venni, messze volt a védő tőlem, gondoltam, megpróbálom. Hála istennek, bement, nagyon örültem neki. De nem az a fontos, hogy én szerezzem a gólt, hanem hogy meglegyen a három pont.”
Ám ezekhez a három pontokhoz az utóbbi időben elengedhetetlen Urblík József nagyszerű játéka: az előző négy mérkőzésen öt gólt szerzett.
„Valójában azért vagyok itt, hogy gólokkal, gólpasszokkal járuljak hozzá a csapat sikereihez, most végre jönnek a gólok. Örülök neki, remélem, ez a forma kitart az idény, sőt, ha kívánhatom, a pályafutásom végéig.”
Nyolc fordulóval a bajnokság zárása előtt a Vasas előnye tíz pontra nőtt a harmadik és negyedik helyen pontazonossággal álló Kecskemét és Mezőkövesd előtt, karnyújtásnyira tehát a feljutás. Miközben az élen álló Honvédnak is csak kettővel van több pontja, így még az NB II aranyérme is meglehet. „Nyilván nagy előny ez a tíz pont, de még mindig lehet huszonnégyet szerezni, az még sok, a futballban bármi megtörténhet. Haladunk meccsről meccsre. Nem csupán feljutni akarunk, lesz még egymás elleni meccsünk a Honvéddal, megpróbáljuk megszerezni a bajnoki címet.”
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|22
|15
|3
|4
|41–17
|+24
|48
|2. Vasas FC
|22
|14
|4
|4
|40–17
|+23
|46
|3. Kecskeméti TE
|22
|11
|3
|8
|33–25
|+8
|36
|4. Mezőkövesd
|22
|10
|6
|6
|30–26
|+4
|36
|5. Csákvár
|22
|8
|9
|5
|30–28
|+2
|33
|6. Videoton FC Fehérvár
|22
|8
|7
|7
|28–23
|+5
|31
|7. Karcagi SC
|22
|8
|7
|7
|25–32
|–7
|31
|8. BVSC-Zugló
|22
|9
|3
|10
|26–22
|+4
|30
|9. Szeged-Csanád GA
|22
|7
|7
|8
|23–23
|0
|28
|10. Kozármisleny
|22
|7
|7
|8
|25–34
|–9
|28
|11. Tiszakécske
|22
|6
|8
|8
|25–33
|–8
|26
|12. FC Ajka
|22
|8
|1
|13
|16–26
|–10
|25
|13. Békéscsaba
|22
|5
|7
|10
|23–33
|–10
|22
|14. Budafoki MTE
|22
|5
|6
|11
|23–38
|–15
|21
|15. Szentlőrinc
|22
|3
|11
|8
|28–31
|–3
|20
|16. Soroksár SC
|22
|4
|7
|11
|29–37
|–8
|19