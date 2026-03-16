A Vasas megnyerte a rangadót Mezőkövesden, óriási lépést tett a feljutás felé

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VASAS FC 0–2 (0–1)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Berke Balázs (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz (Ternován, a szünetben), Varjas Z., Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán (Pintér Á., 70.), Csatári – Vörös B. (Vidnyánszky, 70.), Bertus, Merényi (Gresó, 81.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Inyibor, Pávkovics (Doktorics, 67.) – Hidi M. S. (Rab, a szünetben), Urblík J. – Tóth M., Banó-Szabó (Sztojka, 67.), Molnár Cs. (Barkóczi Barnabás, 75.) – Pethő B. (Németh B., 67.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Urblík J. (13., 74.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Az első félidőben kimondottan jól játszottunk, voltak lehetőségeink, de az ellenfél az első lövéséből betalált. A második kapott gól után már érzékelhető volt, hogy ezt a meccset nem tudjuk megmenteni.

Erős Gábor: – Fegyelmezetten, szervezetten játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki, mint a Mezőkövesd. Noha a mi kapunk előtt is adódtak meleg pillanatok, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 22. forduló rangadóján a Mezőkövesd Zsóry FC a feljutásra pályázó Vasas FC-t fogadta. A két csapat között hét pont volt a különbség az összecsapás előtt, és a dél-borsodiaknak az volt a tét, hogy ebből tudnak-e faragni, erősítve esélyüket az NB I-be kerülésre.

Az idén még veretlen, az előző öt bajnokijukon gólt sem kapó angyalföldiek a kövesdiekkel szemben meglévő előnyük növelésére törekedtek, s meglepő módon Erős Gábor vezetőedző négy helyen is változtatott az előző fordulóban a Kozármisleny ellen 6–0-s győzelmet arató kezdőcsapatán. Ezzel szemben a hazai gárda ugyanazzal a kezdővel állt ki, amellyel az előző fordulóban, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen idegenben 2–1-re nyert.

A mérkőzés elején a Mezőkövesd mutatkozott aktívabbnak, Merényi Ádám bátran és veszélyesen játszott, ám az első lövésükből gólt szereztek a vendégek. Urblík József, aki a védősor előtt játszott, egyszer csak feltűnt a mezőkövesdi tizenhatos előtt, és ha már ott volt, pontos lövéssel előnyhöz juttatta csapatát. Az első félidőben az angyalföldieknek voltak nagyobb lehetőségeik, a játékrész utolsó tíz percében a mezőkövesdiek kapusa kétszer is bravúrral akadályozta meg a Vasas-előny növelését. A küzdelmes, színvonalas félidőben a sárga-kékeknek is voltak helyzetei, de nem olyan veszélyesek, mint a túloldalon.

A térfélcserét követően is inkább a Vasas akarata érvényesült, előbb Tóth Milán lőtt kapufát, majd Urblík József ismét villant, óriási gólt rúgott a bal felső sarokba – hetek óta parádés formában futballozik, az utóbbi négy fordulóban összesen öt gólt szerzett a 29 éves középpályás.

A Mezőkövesd ebben az évadban hazai pályán másodszor szenvedett vereséget, 2025. augusztus 17. óta először (akkor a Szentlőrinc vitte el a három pontot 3–0-s sikerével), és ezzel messzire került attól, hogy visszajusson az élvonalba. A Vasas pedig immár hat forduló óta nem kapott gólt, újabb nagy lépést téve az NB I felé vezető úton. 0–2