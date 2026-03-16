Nemzeti Sportrádió

A Vasas megnyerte a rangadót Mezőkövesden, óriási lépést tett a feljutás felé

BERECZ CSABA
2026.03.16. 21:50
A duplázó Urblík József nyakában Tóth Milán – fontos meccset húzott be a Vasas (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Címkék
NB II Vasas Vasas FC NB II 22. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 22. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a második helyen álló Vasas FC 2–0-ra nyert a negyedik helyezett Mezőkövesd Zsóry FC otthonában.

LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VASAS FC 0–2 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Berke Balázs (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid)
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz (Ternován, a szünetben), Varjas Z., Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán (Pintér Á., 70.), Csatári – Vörös B. (Vidnyánszky, 70.), Bertus, Merényi (Gresó, 81.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Inyibor, Pávkovics (Doktorics, 67.) – Hidi M. S. (Rab, a szünetben), Urblík J. – Tóth M., Banó-Szabó (Sztojka, 67.), Molnár Cs. (Barkóczi Barnabás, 75.) – Pethő B. (Németh B., 67.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Urblík J. (13., 74.)
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Az első félidőben kimondottan jól játszottunk, voltak lehetőségeink, de az ellenfél az első lövéséből betalált. A második kapott gól után már érzékelhető volt, hogy ezt a meccset nem tudjuk megmenteni.
Erős Gábor: – Fegyelmezetten, szervezetten játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki, mint a Mezőkövesd. Noha a mi kapunk előtt is adódtak meleg pillanatok, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

A 22. forduló rangadóján a Mezőkövesd Zsóry FC a feljutásra pályázó Vasas FC-t fogadta. A két csapat között hét pont volt a különbség az összecsapás előtt, és a dél-borsodiaknak az volt a tét, hogy ebből tudnak-e faragni, erősítve esélyüket az NB I-be kerülésre.

Az idén még veretlen, az előző öt bajnokijukon gólt sem kapó angyalföldiek a kövesdiekkel szemben meglévő előnyük növelésére törekedtek, s meglepő módon Erős Gábor vezetőedző négy helyen is változtatott az előző fordulóban a Kozármisleny ellen 6–0-s győzelmet arató kezdőcsapatán. Ezzel szemben a hazai gárda ugyanazzal a kezdővel állt ki, amellyel az előző fordulóban, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen idegenben 2–1-re nyert.

A mérkőzés elején a Mezőkövesd mutatkozott aktívabbnak, Merényi Ádám bátran és veszélyesen játszott, ám az első lövésükből gólt szereztek a vendégek. Urblík József, aki a védősor előtt játszott, egyszer csak feltűnt a mezőkövesdi tizenhatos előtt, és ha már ott volt, pontos lövéssel előnyhöz juttatta csapatát. Az első félidőben az angyalföldieknek voltak nagyobb lehetőségeik, a játékrész utolsó tíz percében a mezőkövesdiek kapusa kétszer is bravúrral akadályozta meg a Vasas-előny növelését. A küzdelmes, színvonalas félidőben a sárga-kékeknek is voltak helyzetei, de nem olyan veszélyesek, mint a túloldalon.

A térfélcserét követően is inkább a Vasas akarata érvényesült, előbb Tóth Milán lőtt kapufát, majd Urblík József ismét villant, óriási gólt rúgott a bal felső sarokba – hetek óta parádés formában futballozik, az utóbbi négy fordulóban összesen öt gólt szerzett a 29 éves középpályás.

A Mezőkövesd ebben az évadban hazai pályán másodszor szenvedett vereséget, 2025. augusztus 17. óta először (akkor a Szentlőrinc vitte el a három pontot 3–0-s sikerével), és ezzel messzire került attól, hogy visszajusson az élvonalba. A Vasas pedig immár hat forduló óta nem kapott gólt, újabb nagy lépést téve az NB I felé vezető úton. 0–2

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd22153441–17+2448
  2. Vasas FC22144440–17+2346
  3. Kecskeméti TE22113833–25+836
  4. Mezőkövesd22106630–26+436
  5. Csákvár2289530–28+233
  6. Videoton FC Fehérvár2287728–23+531
  7. Karcagi SC2287725–32–731
  8. BVSC-Zugló22931026–22+430
  9. Szeged-Csanád GA2277823–23028
10. Kozármisleny2277825–34–928
11. Tiszakécske2268825–33–826
12. FC Ajka22811316–26–1025
13. Békéscsaba22571023–33–1022
14. Budafoki MTE22561123–38–1521
15. Szentlőrinc22311828–31–320
16. Soroksár SC22471129–37–819
Labdarúgó NB II
2026.03.14. 19:00

Kettővel nyert a Honvéd; meglepetés Kecskeméten; megszakadt a Szeged borzasztó sorozata – ez történt az NB II-ben

Ikszelt a Videoton • Hátrányból felállva szerzett három pontot a Karcag • Tovább folytatódott a BVSC tavaszi menetelése.

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három meccse veretlen Mezőkövesd a bajnokságban 450 perce gólt nem kapó, az előző hat fordulót veretlenül megvívó Vasas ellen, amely győzelem esetén tízpontos előnyre tesz szert két közvetlen üldözőjével szemben.

 

NB II Vasas Vasas FC NB II 22. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik