A Vasas megnyerte a rangadót Mezőkövesden, óriási lépést tett a feljutás felé
LABDARÚGÓ NB II
22. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–VASAS FC 0–2 (0–1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Berke Balázs (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid)
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz (Ternován, a szünetben), Varjas Z., Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán (Pintér Á., 70.), Csatári – Vörös B. (Vidnyánszky, 70.), Bertus, Merényi (Gresó, 81.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Inyibor, Pávkovics (Doktorics, 67.) – Hidi M. S. (Rab, a szünetben), Urblík J. – Tóth M., Banó-Szabó (Sztojka, 67.), Molnár Cs. (Barkóczi Barnabás, 75.) – Pethő B. (Németh B., 67.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Urblík J. (13., 74.)
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Az első félidőben kimondottan jól játszottunk, voltak lehetőségeink, de az ellenfél az első lövéséből betalált. A második kapott gól után már érzékelhető volt, hogy ezt a meccset nem tudjuk megmenteni.
Erős Gábor: – Fegyelmezetten, szervezetten játszottunk, több helyzetet alakítottunk ki, mint a Mezőkövesd. Noha a mi kapunk előtt is adódtak meleg pillanatok, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
ÖSSZEFOGLALÓ
A 22. forduló rangadóján a Mezőkövesd Zsóry FC a feljutásra pályázó Vasas FC-t fogadta. A két csapat között hét pont volt a különbség az összecsapás előtt, és a dél-borsodiaknak az volt a tét, hogy ebből tudnak-e faragni, erősítve esélyüket az NB I-be kerülésre.
Az idén még veretlen, az előző öt bajnokijukon gólt sem kapó angyalföldiek a kövesdiekkel szemben meglévő előnyük növelésére törekedtek, s meglepő módon Erős Gábor vezetőedző négy helyen is változtatott az előző fordulóban a Kozármisleny ellen 6–0-s győzelmet arató kezdőcsapatán. Ezzel szemben a hazai gárda ugyanazzal a kezdővel állt ki, amellyel az előző fordulóban, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen idegenben 2–1-re nyert.
A mérkőzés elején a Mezőkövesd mutatkozott aktívabbnak, Merényi Ádám bátran és veszélyesen játszott, ám az első lövésükből gólt szereztek a vendégek. Urblík József, aki a védősor előtt játszott, egyszer csak feltűnt a mezőkövesdi tizenhatos előtt, és ha már ott volt, pontos lövéssel előnyhöz juttatta csapatát. Az első félidőben az angyalföldieknek voltak nagyobb lehetőségeik, a játékrész utolsó tíz percében a mezőkövesdiek kapusa kétszer is bravúrral akadályozta meg a Vasas-előny növelését. A küzdelmes, színvonalas félidőben a sárga-kékeknek is voltak helyzetei, de nem olyan veszélyesek, mint a túloldalon.
A térfélcserét követően is inkább a Vasas akarata érvényesült, előbb Tóth Milán lőtt kapufát, majd Urblík József ismét villant, óriási gólt rúgott a bal felső sarokba – hetek óta parádés formában futballozik, az utóbbi négy fordulóban összesen öt gólt szerzett a 29 éves középpályás.
A Mezőkövesd ebben az évadban hazai pályán másodszor szenvedett vereséget, 2025. augusztus 17. óta először (akkor a Szentlőrinc vitte el a három pontot 3–0-s sikerével), és ezzel messzire került attól, hogy visszajusson az élvonalba. A Vasas pedig immár hat forduló óta nem kapott gólt, újabb nagy lépést téve az NB I felé vezető úton. 0–2
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|22
|15
|3
|4
|41–17
|+24
|48
|2. Vasas FC
|22
|14
|4
|4
|40–17
|+23
|46
|3. Kecskeméti TE
|22
|11
|3
|8
|33–25
|+8
|36
|4. Mezőkövesd
|22
|10
|6
|6
|30–26
|+4
|36
|5. Csákvár
|22
|8
|9
|5
|30–28
|+2
|33
|6. Videoton FC Fehérvár
|22
|8
|7
|7
|28–23
|+5
|31
|7. Karcagi SC
|22
|8
|7
|7
|25–32
|–7
|31
|8. BVSC-Zugló
|22
|9
|3
|10
|26–22
|+4
|30
|9. Szeged-Csanád GA
|22
|7
|7
|8
|23–23
|0
|28
|10. Kozármisleny
|22
|7
|7
|8
|25–34
|–9
|28
|11. Tiszakécske
|22
|6
|8
|8
|25–33
|–8
|26
|12. FC Ajka
|22
|8
|1
|13
|16–26
|–10
|25
|13. Békéscsaba
|22
|5
|7
|10
|23–33
|–10
|22
|14. Budafoki MTE
|22
|5
|6
|11
|23–38
|–15
|21
|15. Szentlőrinc
|22
|3
|11
|8
|28–31
|–3
|20
|16. Soroksár SC
|22
|4
|7
|11
|29–37
|–8
|19
Kettővel nyert a Honvéd; meglepetés Kecskeméten; megszakadt a Szeged borzasztó sorozata – ez történt az NB II-ben
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három meccse veretlen Mezőkövesd a bajnokságban 450 perce gólt nem kapó, az előző hat fordulót veretlenül megvívó Vasas ellen, amely győzelem esetén tízpontos előnyre tesz szert két közvetlen üldözőjével szemben.