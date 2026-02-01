Nemzeti Sportrádió

NB II: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád GA

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.02.01. 14:34
Szeged-Kecskemét (Fotó: Gémesi Sándor/Szeged)
NB II élő közvetítés Szeged Kecskemét
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a harmadik helyezett Kecskemét a hetedik Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 0–0 
Kecskemét, Széktói Stadion. Vezeti: Hanyecz Bence (László István, Sinkovicz Dániel)
KTE: Varga B. - Szűcs Sz., Belényesi, Debreceni - Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh - Banó-Szabó, Czékus - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Szeged: Veszelinov - Szabó Á., Zvekanov, Vágó, Kalmár, Kurdics - Márkvárt, Holman, Bodnár B. - Novák, Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az őszi szezont jól záró Kecskemét a szintén az élbolyba vágyó Szegeddel szemben.

 

Ezek is érdekelhetik