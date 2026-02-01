NB II: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád GA

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 0–0

Kecskemét, Széktói Stadion. Vezeti: Hanyecz Bence (László István, Sinkovicz Dániel)

KTE: Varga B. - Szűcs Sz., Belényesi, Debreceni - Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh - Banó-Szabó, Czékus - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Szeged: Veszelinov - Szabó Á., Zvekanov, Vágó, Kalmár, Kurdics - Márkvárt, Holman, Bodnár B. - Novák, Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az őszi szezont jól záró Kecskemét a szintén az élbolyba vágyó Szegeddel szemben.