NB II: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád GA
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a harmadik helyezett Kecskemét a hetedik Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 0–0
Kecskemét, Széktói Stadion. Vezeti: Hanyecz Bence (László István, Sinkovicz Dániel)
KTE: Varga B. - Szűcs Sz., Belényesi, Debreceni - Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh - Banó-Szabó, Czékus - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Szeged: Veszelinov - Szabó Á., Zvekanov, Vágó, Kalmár, Kurdics - Márkvárt, Holman, Bodnár B. - Novák, Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az őszi szezont jól záró Kecskemét a szintén az élbolyba vágyó Szegeddel szemben.
