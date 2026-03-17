A magyar női kosárlabda-válogatott legyőzte a törököket, 28 év után újra ott lesz a vb-n!

2026.03.17. 20:15
null
Jogos az öröm, vb-résztevő a magyar válogatott! (Fotó: Girgász Péter/MKOSZ)
A magyar női kosárlabda-válogatott 89–74-re legyőzte a házigazda Törökországot, ezzel kiharcolta a vb-részvételt az isztambuli selejtezőtornán – a mieink 1998 után lesznek ott újra világbajnokságon.

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA
5. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 89–74 (25–25, 27–16, 14–11, 23–22)
Isztambul, 2251 néző. Vezette: Anaya (panamai), Varela (hondurasi), Zivieri (brazil)
MAGYARORSZÁG: AHO N. 9/3, LELIK 10, DUBEI 16/12, Török, JUHÁSZ D. 24/6. Csere: TAKÁCS-KISS 17/3, Dombai 1, Turner 8, Varga A. 4, Dúl P. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter
TÖRÖKORSZÁG: Cakir 4, UZUN 15/6, Burke 10, Fitik 11/6, Ural 4. Csere: Bayram, Atas 4, Onar 12/6, Erdogan 3/3, Gül 5, Cora 6/3, Uzunoglu. Szövetségi kapitány: Andrea Mazzon
Az eredmény alakulása. 3. perc: 11–9. 5. p.: 16–13. 9. p.: 23–25. 11. p.: 25–28. 14. p.: 39–32. 17. p.: 45–36. 20. p.: 52–41. 23. p.: 52–47. 31. p.: 67–52. 32. p.: 69–61. 39. p.: 89–69
Kipontozódott: Gül (39. p.)

Összefoglaló hamarosan...

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Japán–Argentína 83–39 (23–7, 17–9, 29–11, 14–12)
Ausztrália–Kanada 82–76 (20–15, 20–24, 26–20, 16–17)

 
A VÉGEREDMÉNYMGyVL–KGkP
1. Ausztrália55402–344+5810
2. MAGYARORSZÁG532369–366+38
3. Törökország523349–361–127
4. Japán523352–334+187
5. Kanada523357–313+447
6. Argentína514285–396–1116
A csoport első négy helyezettje kijutott a németországi világbajnokságra.

 

