Megőrizte az előnyét, ott van a négy között a Falco a FIBA Európa-kupában!

Több mint öt és fél percre volt szüksége a házigazda KK Bosna BH Telecomnak, hogy betaláljon a FIBA Európa-kupa negyeddöntőjének visszavágóján a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ellen. Szépen, a mieinknek megfelelő ütemben csordogált a találkozó, amíg egyszer csak, a második negyed derekán ritmust nem fogtak a bosnyákok, és léptek el kilenc ponttal. A különbséget tovább is növelték, veszélybe került Milos Konakov legénységének 15 pontos előnye, a csapat csillagának, Perl Zoltánnak nem ment a játék – Váradi Benedeknek viszont nagyon, ontotta a hármasokat. Aztán magára talált Perl is, ám innentől szinte végig pengeélen táncoltak a sárga-feketék, éppen a klasszis hátvéd tűpontos triplája nyugtatta meg a kedélyeket 71–63-nál. A végén nem került valós veszélybe a csodás elődöntőbe jutás, a legjobb négy között a spanyol Bilbaóval találkozik a magyar bajnokság tavalyi ezüstérmese.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

KK Bosna (bosnyák)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78–70 (10–14, 27–11, 24–24, 17–21)

Szarajevó, 828 néző. V: Stoica (román), Zenis (szlovák), Ciburisz (görög)

BOSNA: PLUMMER 20/12, JOESAAR 13/9, Zubac 2, YOUNG 18/3, Halilovic 1. Csere: Salics 4, Caruthers 6/6, Kovacsevics 6, Delalic 8/3, Gutic. Edző: Muhamed Pasalic

FALCO: Peterson 3, VÁRADI 23/21, Novakovics 2, Bognár 6/3, TORO 11. Csere: PERL 17/3, Filipovity M. 2, Whelan 3/3, Keller Á. 3. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–6. 9. p.: 8–8. 11. p.: 10–16. 13. p.: 17–21. 16. p.: 30–21. 20. p.: 37–25. 24. p.: 44–36. 25. p.: 49–36. 28. p.: 56–42. 32. p.: 65–57. 36. p.: 71–63. 39. p.: 78–66. Kipontozódott: Halilovic (39. p.)

Továbbjutott: a Falco, 151–144-es összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Sok érzelem dolgozik most bennem. Olyan volt a meccs, amilyet vártunk. Nagyon jól kezdtünk, aztán a második negyedben a hazaiak agresszívebben lepattanóztak, könnyű kosarakat engedtünk nekik, és többet kellett tennünk azért, hogy megőrizzük az előnyünket. A negyeddöntőben nem adnak semmit ingyen, és a második félidőben meg is tudtuk mutatni a karakterünket, egymásért is küzdöttünk védekezésben, s bár néhány üres dobást és büntetőt elhibáztunk az idegességünk miatt, de a keménységünk és a lepattanózás kontrollálása kulcsfontosságúnak bizonyult. Boldog vagyok, hogy klubtörténelmi sikert értünk el, az elődöntőbe jutás hatalmas eredmény a magyar kosárlabdának is.