Tovább menetel a BVSC, ezúttal Kozármislenyben tudott győzni

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–BVSC-ZUGLÓ 0–3 (0–2)

Kozármisleny, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Máyer Gábor, Dobos Dominik)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró, Gajág, Horváth D., Turi – Kocsis D. – Bakó (Gazdag V., 82.), László K. (Herczeg B., a szünetben), Zamostny (Jarmeczky, 88.), Szalka (Zsóri, a szünetben) – Babinszky (Mikolay, 69.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M., Csernik (Palincsár, 86.), Sarkadi (Horváth Sz., 86.), Törőcsik P. (Ominger, 70.), Dénes A. (Prekár L., 58.) – Bacsa P. (Farkas B., a szünetben) Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Törőcsik P. (6., 39.), Sarkadi (82.)

MESTERMÉRLEG

Czuczi Mátyás: – Vállalom a felelősséget a vereségért. Az első félidőben túl nagy előnyt adtunk a vendégeknek. Fordulást követően megpróbáltunk felzárkózni, de sajnos nem sikerült.

Dragan Vukmir: – Jobban kezdtünk, mint a hazaiak, így megnyugtató előnnyel vonulhattunk pihenőre. A második játékrészben azért élesebb volt a helyzet, de a harmadik gólunkkal le tudtuk zárni a találkozót.



ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőben jobban játszott a BVSC és hamar, már a 6. percben vezetést is szerzett Törőcsik révén, aki szöglet után fejelt a kapuba. Ezután is a vendégek támadtak és veszélyeztettek, majd a félidő végén Törőcsik megszerezte saját maga és egyben csapata második találatát.

A második félidőben mindent megtett a Kozármisleny a szépítésért, de a BVSC kétgólos előnye birtokában jól védekezett. A zuglói csapat kontrákból próbálta növelni előnyét és végleg eldönteni a három pont sorsát, ami a 82. percben össze is jött. Egy gyors ellentámadás végén Sarkadi lőtte ki a hosszú alsó sarkot, ezzel bebiztosította csapata győzelmét és eldöntötte a mérkőzést. A hátralévő időben érdemi esemény már nem történt a pályán, jó szereplését folytatva megérdemelten nyert és BVSC, míg a hazai csapat egymás után másodszor kapott ki. 0–3

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a bajnokságban hazai pályán hét meccs óta veretlen Kozármisleny a tavaszi hat összecsapásából négyet megnyerő BVSC ellen.