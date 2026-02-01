NB II: Szentlőrinc–Budafoki MTE

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BUDAFOKI MTE 2–1 – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Katona Balázs (Máyer Gábor, Topálszki Szabin)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Milovanovics, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai – Kocsis, Nyári, Tollár – Adamcsek. Vezetőedző: Visinka Ede

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Debreceni, Kálnoki-Kis, Stumpf, Lapu – Bukta, Posztobányi, Hajdú R. – Gyurkó, Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Nyári (14.), Kocsis B. (21.), ill. Kovács D. (23.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a télen legjobbjait elvesztő, 15. helyen álló Szentlőrinc a tőle mindössze egy ponttal többet gyűjtő, 13. helyezett Budafok ellen.