Kilencmeccses nyeretlenségi sorozatot szakított meg Soroksáron a Szeged

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–1 (0–1)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Nagy Róbert (Sinkovicz Dániel, Balla Levente)

SOROKSÁR: Jova L. – Könczey, Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. (Kokovai, 82.) – Madarász Á., Vass Á. (Korozmán, 63.) – Lukács D., Kálnoki-Kis Zs. (Kundrák, a szünetben), Bencze (Bagi, a szünetben) – Gólik (Tóth G., 82.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Horváth M., Kalmár O. – Halmai (Kurdics, 90.), Zvekanov, Rabatin, Miskolczi (Bodnár B., a szünetben) – Tóth-Gábor (Novák Cs., 82.), Borvető (Vágó L., 70.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Vass Á. (3. – öngól)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Soroksár még mindig kieső helyről várhatta a szombat délutáni összecsapást, ám az elmúlt három bajnoki meccsét veretlenül vívta meg. A Szegedet nemigen fenyegeti a kiesés veszélye, de a formája messze nem mondható a legjobbnak, az elmúlt kilenc bajnokiján nyeretlen maradt. A vendégek legutóbb a Budafokot győzték le még tavaly november elején, tehát mindkét fél régóta várt a sikerre.

A meccset aligha kezdhette volna jobban a Tisza-parti csapat, ugyanis a harmadik percben megszerezte a vezetést. Halmai Ádám szögletét még tisztázták a fővárosi védők, ám a labda visszakerült a korábban a Soroksárban is megforduló támadóhoz. A második beadási kísérlet után kisebb kavalkád alakult ki a hazai kapu előtt, Vanja Zvekanov eszmélt a leggyorsabban, megpróbálta bekotorni a labdát a kapuba az ötös vonaláról, az aztán Vass Ádám hátáról pattant be – öngól. Nem sokkal később Halmai kettőre növelhette volna csapata előnyét, közeli lövését azonban Jova Levente a kapufára tolta.

A második félidőben sem jegyezhettünk fel túl sok helyzetet, így a harmadik percben szerzett találattal a Szeged elvitte a három pontot a Szamosi Mihály Sporttelepről, véget vetve a kilencmeccses nyeretlenségi szériának. A fővárosi együttes ezzel a vereséggel visszacsúszott az utolsó helyre. 0–1