Márton Gréta szerint innen nehéz lesz befogni a Győrt, Szemerey Zsófi még nem ünnepelne

Fantasztikus hangulatú rangadón 28–28-as döntetlen született a Fradi és az ETO összecsapásán a női kézilabda NB I-ben. A pontosztozkodás egyben azt is jelenti, hogy a győriek négypontos előnye megmaradt, ami, úgy tűnik, elég lehet ahhoz, hogy az idény végén ők ünnepelhessenek bajnoki címet.
„Vegyes érzelmek vannak bennem, rendkívül magas hőfokú mérkőzés volt, még keresem a szavakat a lefújás után. Csalódottak vagyunk, mert nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és mondhatjuk, hogy a negyvenötödik percig kézben is tartottuk. Kevesen voltunk, nem tudtunk annyit cserélni, hogy pihenni tudjunk. Miután a Győr átvette a vezetést, próbáltunk kapaszkodni, de nem sikerült két pontot szereznünk, ám így is büszke vagyok arra, amit a csapat véghezvitt – értékelt Márton Gréta, az FTC balszélsője. – A matek alapján joggal ünnepelnek a győriek, mert nagyon nagy előnyük van. Nyilván bármi megtörténhet, mi mindent meg fogunk tenni, hogy a hátralévő meccseinket megnyerjük.”
Szemerey Zsófi, a győriek kapusa szerint jó volt hallani a szurkolók „Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!” skandálását, de nem inna előre a medve bőrére.
„Még azért van hátra az idényből ezzel tisztában vagyunk, viszont azt is tudjuk, hogy ezzel az egy ponttal most óriási lépést tettünk a bajnoki cím felé. Nagyon boldogok vagyunk, két pontért jöttünk, de ez az egy is felér egy győzelemmel. Óriási volt a hangulat, a Fradi az elején megpróbált lerohanni minket, de mindenre tudtunk reagálni, igazi csapatként küzdöttünk a második félidőben is. Nem szabad még ünnepelnünk, de a szurkolóink öröme nagyon jólesik. Átérezzük, mit jelente nekünk ez az egy pont, de nem szabad elbíznunk magunkat” – fogalmazott a válogatott játékos.
KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC 28–28 (14–11)
Elek Gyula Aréna, 1200 néző. V: Dáné, Marton Zs.
FTC: Glauser – Malestein 2, Klujber 3, SIMON P. 7 (3), INGSTAD 2, Vogel, Hársfalvi 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), Tranborg 2, Bordás, DMITRIJEVA 10 (5), Márton G. 1, Cvijics. Edző: Jesper Jensen
GYŐR: Sako – HOVDEN 5, HOUSHEER 6, Dulfer 1, Breistöl 1, De Paula 4, Van Wetering 4. Csere: Szemerey (kapus), K. JÖRGENSEN 4, Dahl, V. Kristansen 1, Stanko, Fodor Cs. 2. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 4. p.: 4–0. 8. p.: 5–4. 16. p.: 9–5. 19. p.: 9–8. 27. p.: 12–10. 36. p.: 18–14. 42. p.: 18–17. 47. p.: 20–21. 51. p.: 23–23. 57. p.: 25–27
Kiállítások: 4, ill. 4 perc
Hétméteresek: 9/8, ill. 1/0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|19
|18
|1
|–
|705–433
|+272
|37
|2. FTC
|18
|16
|1
|1
|616–438
|+178
|33
|3. Debrecen
|18
|16
|–
|2
|597–426
|+171
|32
|4. Esztergom
|18
|12
|2
|4
|586–469
|+117
|26
|5. Székesfehérvár
|17
|10
|1
|6
|462–430
|+32
|21
|6. Vác
|17
|10
|1
|6
|497–470
|+27
|21
|7. Vasas
|19
|6
|3
|10
|519–553
|–34
|15
|8. Mosonmagyaróvár
|18
|6
|2
|10
|464–494
|–30
|14
|9. Szombathely
|18
|6
|2
|10
|499–586
|–87
|14
|10. Kisvárda
|17
|6
|–
|11
|436–497
|–61
|12
|11. Budaörs
|18
|4
|3
|11
|471–536
|–65
|11
|12. NEKA
|17
|4
|–
|13
|427–533
|–106
|8
|13. Kozármisleny
|17
|1
|–
|16
|383–565
|–182
|2
|14. Dunaújváros
|17
|–
|2
|15
|378–610
|–232
|2
Őrült izgalmak után időn túli hetesgóllal mentett pontot a Fradi az ETO elleni női kézirangadón