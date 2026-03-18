Márton Gréta szerint innen nehéz lesz befogni a Győrt, Szemerey Zsófi még nem ünnepelne

2026.03.18. 22:54
Márton Gréta (szemben) tudja, hogy a „matek" a győriek mellett szól (Fotó:
Mind a Fradi szélsője, Márton Gréta, mind az ETO kapusa, Szemerey Zsófi élvezte a kemény küzdelmet és a szurkolók által teremtett pazar atmoszférát az Elek Gyula Arénában a 28–28-as döntetlennel végződő rangadón, ám az eredménnyel csak a győri játékos volt elégedett.

Fantasztikus hangulatú rangadón 28–28-as döntetlen született a Fradi és az ETO összecsapásán a női kézilabda NB I-ben. A pontosztozkodás egyben azt is jelenti, hogy a győriek négypontos előnye megmaradt, ami, úgy tűnik, elég lehet ahhoz, hogy az idény végén ők ünnepelhessenek bajnoki címet.

„Vegyes érzelmek vannak bennem, rendkívül magas hőfokú mérkőzés volt, még keresem a szavakat a lefújás után. Csalódottak vagyunk, mert nagyon jól kezdtük a mérkőzést, és mondhatjuk, hogy a negyvenötödik percig kézben is tartottuk. Kevesen voltunk, nem tudtunk annyit cserélni, hogy pihenni tudjunk. Miután a Győr átvette a vezetést, próbáltunk kapaszkodni, de nem sikerült két pontot szereznünk, ám így is büszke vagyok arra, amit a csapat véghezvitt – értékelt Márton Gréta, az FTC balszélsője. – A matek alapján joggal ünnepelnek a győriek, mert nagyon nagy előnyük van. Nyilván bármi megtörténhet, mi mindent meg fogunk tenni, hogy a hátralévő meccseinket megnyerjük.”

Szemerey Zsófi, a győriek kapusa szerint jó volt hallani a szurkolók „Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!” skandálását, de nem inna előre a medve bőrére.

„Még azért van hátra az idényből ezzel tisztában vagyunk, viszont azt is tudjuk, hogy ezzel az egy ponttal most óriási lépést tettünk a bajnoki cím felé. Nagyon boldogok vagyunk, két pontért jöttünk, de ez az egy is felér egy győzelemmel. Óriási volt a hangulat, a Fradi az elején megpróbált lerohanni minket, de mindenre tudtunk reagálni, igazi csapatként küzdöttünk a második félidőben is. Nem szabad még ünnepelnünk, de a szurkolóink öröme nagyon jólesik. Átérezzük, mit jelente nekünk ez az egy pont, de nem szabad elbíznunk magunkat” – fogalmazott a válogatott játékos.

KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC 28–28 (14–11)
Elek Gyula Aréna, 1200 néző. V: Dáné, Marton Zs.
FTC: Glauser – Malestein 2, Klujber 3, SIMON P. 7 (3), INGSTAD 2, Vogel, Hársfalvi 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), Tranborg 2, Bordás, DMITRIJEVA 10 (5), Márton G. 1, Cvijics. Edző: Jesper Jensen
GYŐR: Sako – HOVDEN 5, HOUSHEER 6, Dulfer 1, Breistöl 1, De Paula 4, Van Wetering 4. Csere: Szemerey (kapus), K. JÖRGENSEN 4, Dahl, V. Kristansen 1, Stanko, Fodor Cs. 2. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 4. p.: 4–0. 8. p.: 5–4. 16. p.: 9–5. 19. p.: 9–8. 27. p.: 12–10. 36. p.: 18–14. 42. p.: 18–17. 47. p.: 20–21. 51. p.: 23–23. 57. p.: 25–27
Kiállítások: 4, ill. 4 perc
Hétméteresek: 9/8, ill. 1/0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr19181705–433+272 37 
2. FTC181611616–438+178 33 
3. Debrecen18162597–426+171 32 
4. Esztergom181224586–469+117 26 
5. Székesfehérvár171016462–430+32 21 
6. Vác171016497–470+27 21 
7. Vasas196310519–553–34 15 
8. Mosonmagyaróvár186210464–494–30 14 
9. Szombathely186210499–586–87 14 
10. Kisvárda17611436–497–61 12 
11. Budaörs184311471–536–65 11 
12. NEKA17413427–533–106 
13. Kozármisleny17116383–565–182 
14. Dunaújváros17215378–610–232 

 

Kézilabda
2 órája

Őrült izgalmak után időn túli hetesgóllal mentett pontot a Fradi az ETO elleni női kézirangadón

A döntetlennel a győriek karnyújtásnyira kerültek a bajnoki címtől; A fantasztikus hangulatú mérkőzésen Darja Dmitrijeva időn túli hetesből egyenlített

 

 

Szemerey Zsófi Márton Gréta FTC Győri ETO KC női kézilabda NB I
