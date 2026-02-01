Nemzeti Sportrádió

NB II: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 13:50
null
A sötétkék mezes Kozármisleny új edzővel kezdi a tavaszt (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Címkék
NB II HR-Rent Kozármisleny Tiszakécskei LC Tiszakécske 16. forduló Kozármisleny labdarúgó NB II magyar foci magyar labdarúgás
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a nyolcadik helyen álló Tiszakécske a 10. helyezett Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 – ÉLŐ!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum. Vezeti: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Varga J., Körmendi – Sós, Szekér, Lucas, Kócs-Washburn, Zámbó – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba. Vezetőedző: Varga Attila
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Gajág, Horváth D., Turi  – Kozics, Kocsis D., Herczeg B., László K., Babinszky – Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Bíró M. (4.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire az élvonalból erősítő, nyolcadik helyen álló Tiszakécske a 10. helyezett Kozármisleny ellen.

 

NB II HR-Rent Kozármisleny Tiszakécskei LC Tiszakécske 16. forduló Kozármisleny labdarúgó NB II magyar foci magyar labdarúgás
Legfrissebb hírek

NB II: FC Ajka–BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
7 perce

Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda Miskolcon

Labdarúgó NB I
24 perce

NB II: potyognak a gólok Szentlőrincen – élő eredménykövető a 16. forduló mérkőzéseiről!

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Szentlőrinc–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
1 órája

Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

Labdarúgó NB I
18 órája

Kétgólos hátrányból, a 95. percben egyenlített az ETO a DVSC ellen a paprikás hangulatú rangadón

Labdarúgó NB I
20 órája
Ezek is érdekelhetik