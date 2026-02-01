NB II: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 – ÉLŐ!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum. Vezeti: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Varga J., Körmendi – Sós, Szekér, Lucas, Kócs-Washburn, Zámbó – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba. Vezetőedző: Varga Attila

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Gajág, Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D., Herczeg B., László K., Babinszky – Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Bíró M. (4.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire az élvonalból erősítő, nyolcadik helyen álló Tiszakécske a 10. helyezett Kozármisleny ellen.