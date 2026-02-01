NB II: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a nyolcadik helyen álló Tiszakécske a 10. helyezett Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–1 – ÉLŐ!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum. Vezeti: Zimmermann Márió (Punyi Gyula, Balla Levente)
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Varga J., Körmendi – Sós, Szekér, Lucas, Kócs-Washburn, Zámbó – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba. Vezetőedző: Varga Attila
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Gajág, Horváth D., Turi – Kozics, Kocsis D., Herczeg B., László K., Babinszky – Zamostny. Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Bíró M. (4.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire az élvonalból erősítő, nyolcadik helyen álló Tiszakécske a 10. helyezett Kozármisleny ellen.
