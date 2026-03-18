Szoboszlai Dominik lőtte az elsőt, Liverpool–Galatasaray 4–0 (összesítésben: 4–1)

Otthon is kiütötte az Atalantát, 10–2-es összesítéssel BL-negyeddöntős a Bayern

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.03.18. 22:50
Esélyt sem adott olasz ellenfelének a Bayern München (Fotó: Getty Images)
Bayern München Bajnokok Ligája Atalanta
A Bayern München a visszavágón is fölényes győzelmet (4–1) aratott az Atalanta felett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, így 10–2-es összesítéssel bejutott a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé.

A müncheniek valójában már az első mérkőzésen eldöntötték a párharcot (idegenben nyertek 6–1-re), és a hazai visszavágón sem vettek vissza a tempóból. Már az első félidőben egyértelmű volt a különbség: a Bayern végig dominált, magas letámadással folyamatos nyomás alatt tartotta az olaszokat, akik alig tudtak kijönni saját térfelükről. A fölény a 25. percben érett góllá, amikor egy VAR-vizsgálat után megítélt tizenegyest Harry Kane értékesített – másodszorra, mert első próbálkozását még védte a kapus szabálytalanul elmozdulva.


A bajorok szünet után sem álltak le: az 54. percben Kane látványos mozdulattal bombázott a bal felső sarokba, megduplázva az előnyt. Két perccel később már három volt közte: a fiatal Lennart Karl talált be szép támadás végén. A Bayern lendülete nem tört meg, a 70. percben Luis Díaz is beköszönt gyors kontra végén.

Az Atalanta csak elvétve jutott el helyzetig, a legvégén viszont összejött a szépítés Lazar Szamardzsics révén. A hazaiaknál eközben több fiatal is lehetőséget kapott: pályára lépett többek között a 18 éves Deniz Ofli, valamint a 16 esztendős Filip Pavic is, akik ezzel bemutatkoztak a felnőttek között.

Vincent Kompany csapata összesítésben kiütéses, 10–2-es eredménnyel jutott tovább. A német rekordbajnok magabiztosan készülhet a negyeddöntőre, ahol jó eséllyel komolyabb kihívás vár rá, hiszen a Real Madriddal találkozik.


BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 4–1 (Kane 25., 54. – az elsőt 11-esből, Karl 56., L. Díaz 70., ill. Szamardzsics 86.)
Továbbjutott: a Bayern München, kettős győzelemmel, 10–2-es összesítéssel

Bayern München Bajnokok Ligája Atalanta
