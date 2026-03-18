Öttusa: Az utóbbi évek egyik legjobb alapozásán vagyunk túl – Belák János

Összesen tizenöten jutottak döntőbe a múlt heti Viwa Open fedett pályás nemzetközi öttusaversenyen, amely egyben országos bajnokság is volt. A 30 magyar férfiból öten, a 22 magyar nőből tízen – fontos megjegyezni, hogy ezen a viadalon rendre olyan fiatal öttusázók is elindulnak a mieinknél a felnőttek között, akik egyébként még korosztályos versenyeken pallérozódnak. A férfiversenyen ezüstérmes Koleszár Mihály sorozatban harmadszor, míg a női versenyt megnyerő Gulyás Michelle ötödször lett ob-aranyérmes.

„Nagyon jól sikerült a felkészülési időszak, az utóbbi évek egyik legjobb alapozásán vagyunk túl – kezdte értékelését lapunknak Belák János, az ifjúsági és a felnőtt-öttusaválogatott sportszakmai vezetője. – Fontos kiemelni, hogy a felnőtteknél inkább a visszarázódás volt az elsődleges szempont, az U19-es és a juniorversenyzőknek viszont válogatóverseny volt a viadal, lényeges volt, hogy valós visszajelzéseket kapjanak a felkészültségükről. Kimondottan örülök, hogy szemben a világkupaversenyekkel ezúttal nem voltak létszámkorlátozások az elődöntőben és a döntőben az ugyanazon országból indulókra vonatkozóan, és puszta teljesítmény alapján lehetett továbbjutni. Biztatóak az eredményeink, nagyon sok műhely kiváló munkát végzett a télen.”

Gulyás Michelle tíz hónapot hagyott ki júniusi kézsérülése miatt, de ahogy az áprilisi budapesti világkupaversenyt, úgy múlt heti visszatérő versenyét is megnyerte. 2021 és 2024 között sorozatban négyszer volt ob-aranyérmes, múlt szombaton az ötödiket gyűjtötte be. „Amikor valaki súlyosabb sérülést szenved, sokszor nem is az jelent nagy kihívást, hogy fizikailag újra felépítse magát a rehabilitáció után, hanem hogy a sérülés okozta kisebb-nagyobb traumákat kezelje versenyszituációban, stresszhelyzetben. Michelle mindezt remekül kezelte, és mindig annyit tett bele a selejtezőbe, az elődöntőbe, majd a döntőbe, amennyi szükséges volt. Csodálatos versenyző, ismét megmutatta a professzionalizmusát” – méltatta a szakvezető.

„Koleszár Mihály elmúlt idényének a vége sajnos nem úgy sikerült, ahogy az várható lett volna – mondta Belák a Csepel SC 2024 és 2025 után sorozatban harmadszor országos bajnok öttusázójáról. A tavaly emellett két világkupaversenyen, majd az Európa-bajnokságon egyéniben ezüstérmes, vegyes váltóban Guzi Blankával aranyérmes Koleszár betegség miatt az utolsó pillanatban kellett visszalépjen az augusztus végi kaunasi világbajnokság selejtezőjétől, pedig legalább a dobogóesélyesek között lehetett őt számontartani. – Volt, hogy a felkészülését meg is kellett szakítania, illetve az utóbbi időben több változás is történt a csapatában, viszont van már olyan tapasztalt, hogy a tanultakat remekül beépítette a versenyzésébe, tudta, mire képes, mi az a teljesítmény, amit az egyes számokban maximálisan ki tud hozni magából, és a jelenlegi csúcsteljesítményét ő is képes volt jól időzíteni a döntőre. Stratégiailag kiválóan építette fel a versenyzését az ob-n.”

Ami pedig az előttünk álló világkupa-sorozatot, valamint az idei főversenyeket illeti: „Alapvetően az A-kerettagoké, vagyis az LA10-kerettagoké az indulási jog a világkupa-sorozatban. Az összeállítás nem fix 2028-ig, jelentős formahanyatlás esetén lehetnek változások, de a programba tartozó versenyzők tavaly már bizonyították, hogy stabilan ott vannak az élmezőnyben nemzetközi szinten. A felnőtt ob-nak még volt annyi jelentősége, hogy a következő legjobb magyarok, akik nincsenek benne az LA10-keretben, elindulhatnak Kairóban, annak a világkupaversenynek az eredményei határozzák meg a következőn az indulást. A vk-sorozatban nemenként öt-hat versenyzővel terveztem, a csapat összetételét mindenképpen módosítja Tamás Botond és Bauer Blanka sérülése. A cél itt a versenyzési lehetőség biztosítása, hogy aztán az Európa-bajnokságra, majd a világbajnokságra a legjobb négy-négy versenyzővel utazhassunk” – zárta gondolatait Belák János.

Az idény első világkupaversenyét április 8–12. között rendezik meg Kairóban.