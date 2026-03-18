Szoboszlai Dominik góljával Liverpool–Galatasaray 1–0 (összesítésben: 1–1) – ÉLŐ!

Szoboszlai Dominik szerzett vezetést a Liverpoolnak – ÉLŐ

2026.03.18. 21:35
Szoboszlai Dominiknak főszerep juthat a Galasaray elleni visszavágón (Fotó: AFP)
Bajnokok Ligája Liverpool Galatasaray Szoboszlai Dominik Sallai Roland Kerkez Milos
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Liverpool a Galatasarayt fogadja a múlt héten, Isztambulban 1–0-ra elveszített első meccs után. A hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a vendégeknél Sallai Roland is a kezdő tizenegyben kap lehetőséget. Először fordul elő, hogy három magyar is egyszerre lépjen pályára a BL kieséses szakaszában ugyanazon a mérkőzésen. Hogy Szoboszlaiék meg tudják-e fordítani a párharcot, kiderül folyamatosan frissülő élő tudósításunkból. Kövesse velünk a mérkőzést!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 1–0 – ÉLŐ
Liverpool, Anfield. V: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Szalah – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
A kispad: Mamardasvili (k), Woodman (k), Gomez, Chiesa, C. Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha
GALATASARAY: Cakir – Boey, Singo, Bardakci, Jakobs – Torreira, M. Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
A kispad: Güvenc (k), Sen (k), Icardi, L. Sané, Akgün, Elmali, Gündogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan, Gürpüz, Lang
G.: Szoboszlai (25.)
Az első mérkőzésen: Galatasaray–Liverpool 1–0

PERCRŐL PERCRE


 

 

 

Legfrissebb hírek

Kétszer is egyenlített a Newcastle, de a hét gólig jutó Barcelona jutott be a BL-negyeddöntőbe

Bajnokok Ligája
1 órája

Történelem, mindhárom magyar kezd a Liverpool–Galatasaray BL-visszavágón

Bajnokok Ligája
1 órája

NS-infó: Juhász Roland lesz a budapesti BL-döntő nagykövete

Bajnokok Ligája
8 órája

Pau Cubarsí: Mindenképpen tovább kell jutnunk

Bajnokok Ligája
10 órája

„A csapat pontosan tudta, mit kell tennie” – a Sporting CP edzője a Bodö/Glimt elleni BL-fordításról

Bajnokok Ligája
11 órája

Az Anfield varázsában is bízhatnak a liverpooliak a Galatasaray ellen

Bajnokok Ligája
12 órája

„Ez a mérkőzés nagyon fontos volt az önbizalmunk szempontjából” – Vinícius Júnior a Manchester City kiejtése után

Bajnokok Ligája
13 órája

Vinícius duplázott, a Real Madrid kettős győzelemmel ment tovább a Manchester City ellen

Bajnokok Ligája
22 órája
Ezek is érdekelhetik