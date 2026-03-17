Vinícius duplázott, a Real Madrid kettős győzelemmel ment tovább a Manchester City ellen

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

MANCHESTER CITY (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–2 (1–1)

Manchester, Etihad Stadion, 51 103 néző. Vezette: Turpin (francia)

MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes (Semenyo, 57.), Khusanov, Ruben Días (Guéhi, a szünetben), Ait-Nuri – Rodri (N. González, 74.) – Cherki, Bernardo Silva, T. Reijnders (Aké, a szünetben), Doku – Haaland (Marmus, 57.). Menedzser: Pep Guardiola

REAL MADRID: Courtois (Lunyin, a szünetben) – Alexander-Arnold (Carvajal, 83.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Valverde, Pitarch (M. Ángel, 74.), Tchouaméni, Arda Güler (Camavinga, 74.) – Brahim Díaz (K. Mbappé, 69.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Haaland (42.), ill. Vinícius Júnior (22., 90+3. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Bernardo Silva (20.)

Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

Óriási rohanással indult a mérkőzés, az első percekben egyértelműen a Manchester City játszott fölényben – mégis a Real Madrid került először nagy helyzetbe, a madridi összecsapáson triplázó Federico Valverde azonban ezúttal gólhelyzetben rossz megoldást választott rögtön az 1. percben. Ezt követően nagyon beszorult a Real Madrid, és Thibaut Courtois-nak kétszer is bravúrral kellett közbeavatkoznia: először egy középre tartó, ámde erős lövést ütött ki, majd a rövid felsőből tornászta ki nem kis reflexmozdulattal a labdát.

Aztán hosszú idő után veszélyeztetett ismét a Real Madrid, ami mindjárt meghatározónak is bizonyult, Vinícius Júnior gólba tartó lövését ugyanis a rövid saroknál könyökkel mentette Bernardo Silva. Clément Turpin játékvezető hosszasan videózott, majd egyrészt tizenegyest ítélt a vendégeknek, másrészt azonnali piros lappal kiállította a Manchester City középpályását. A megítélt büntetőt Vinícius Júnior – az első meccsel ellentétben – most biztosan értékesítette, a bal alsóba gurította a labdát, míg Gianluigi Donnarumma jobbra vetődött. 0–1

Az emberhátrány ellenére a City próbálta nyomás alatt tartani a Real Madridot, amely azonban jól sáfárkodott az idővel, és veszélyes ellentámadásokat vezetett. Ekkor már a játék képe nem azt ígérte, de pár perccel az első félidő vége előtt egyenlítettek a hazaiak: Erling Haaland közvetlen közelről rosszul találta el a labdát, amely azonban így is bepattant a Real Madrid kapujába. 1–1

A második félidőre rossz hírt kaptak a madridi szurkolók: Courtois-t ismeretlen okokból Andrij Lunyinnak kellett váltania a szünetben. Az ukrán kapusnak pedig gyorsan dolga is akadt, az 50. percben nagy bravúrral ért le Haaland lapos lövésére.

A folytatásban a City és a Real Madrid is szerzett két-két érvénytelenített gólt, majd a sérülése után visszatérő Kylian Mbappét is bevető spanyolok szereztek egy szabályosat is, méghozzá a 90+3. percben: Aurélien Tchouaméni beívelése után Vinícius Júnior alakította ki a végeredményt. Az előzetesen esélytelenebbnek tartott Real Madrid 5–1-es összesítéssel jutott tovább, és sorozatban harmadszor ejtette ki a Manchester Cityt a Bajnokok Ligájából. 1–2