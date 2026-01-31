Hárman küzdhetnek a feljutásért – vasárnap rajtol az NB II tavaszi szezonja

Mindössze egy játékos érkezett télen a listavezető Budapest Honvédhoz, ő viszont komoly erősítést jelenthet. A 13-szoros magyar válogatott, külföldön is megforduló 29 éves középpályás, Varga Kevin Nyíregyházáról tette át székhelyét Kispestre, és korábban Balmazújvárosban már dolgozott együtt Feczkó Tamás vezetőedzővel, ez pedig segítheti a beilleszkedését. A kispestieknél ettől függetlenül zajlott az élet télen, a klub megszavaztatta a szurkolókat arról, mi legyen a klub hivatalos neve nyártól – ebben a versenyben a Kispest-Honvéd FC név végzett az élen. A csapat egyébként Törökországban edzőtáborozott remek körülmények között, igaz, a kinti három felkészülési mérkőzésén kikapott ellenfeleitől (egy kazah másodosztályú, illetve egy cseh és egy koszovói első osztályú csapattól). A Honvédnak minden esélye meglehet a feljutásra, kiváltképp, ha folytatni tudja az őszi szezon hajrájában megkezdett sorozatát (öt mérkőzésen 13 szerzett pont). Az első feladat hétfőn, tévés mérkőzésen a Videoton ellen jön – ez a párharc kilenc éve még NB I-es aranyrangadó volt, amely a kispestiek sikerével ért véget.
A második helyezett Vasas FC-nél sem a kapkodás jellemezte a téli holtszezont. A keretben csak egy kapuscsere történt – legalábbis a jelen tekintetében –, a kazincbarcikai kölcsön után visszatérő Bánfalvi Gergővel minden bizonnyal tartalékkapusként számol a szakmai stáb. Ezzel szemben Kiss Ágostont átigazolási díjért értékesítették volt klubjának, a Tiszakécskének. A jövőre annál inkább gondolnak az angyalföldieknél, hiszen a klub előszerződést kötött a 2022–2023-as NB I-es kiírásban a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a bajnoki idény legjobb mezőnyjátékosának bizonyuló Banó-Szabó Bencével – a 26 éves középpályás kecskeméti szerződése lejártával nyártól erősítheti a piros-kékeket. Erős Gábor együttese is Törökországban edzőtáborozott, s kirgiz, üzbég és koszovói ellenfelét is legyőzte, tehát sikeresnek mondható a téli felkészülés. A Vasas Csákváron kezdi a tavaszi szezont, és továbbra is a feljutás a célja.
Törökországban edzőtáborozott januárban a Kecskeméti TE is, ahol három felkészülési meccset játszott, s a román másodosztályú Sepsi OSK-t le is győzte. Sőt, a sepsiszentgyörgyiektől még igazolt is a klub, Nistor Ákost kölcsönben (vételi opcióval) szerezte meg, emellett a Csíkszeredáról szerződtetett korábbi Paks-játékos, Szabó Bálint is a KTE labdarúgója lett. A távozók közül Rjaskó Mihály ősszel már csak peremember volt, a bajnokságban egy percet sem játszott, így elvesztése nem nagy veszteség. Ha azt az egységes játékot nyújtják a lila-fehérek, amit az ősz második felében Tímár Krisztián irányításával, akkor nem kizárt, hogy elérik az azonnal visszajutást az NB I-be.
Abszolút várakozáson felül szerepelt ősszel az Aqvital FC Csákvár, és nyilvánvalóan nagy bravúr lenne, ha tavasszal meg tudná tartani a jelenlegi negyedik helyet. Főleg, hogy egyik legjobbja, az ősszel nyolc gólt szerző (s gólpasszokat is adó) Magyar Zsolt távozott a Puskás Akadémiához – pótlását házon belül igyekszik megoldani a szakmai stáb, hiszen új labdarúgó nem érkezett a keretbe. (Ő egyébként az egyetlen játékos, aki télen a második ligából az élvonalba szerződött.) A tíznapos törökországi edzőtábor a csákváriak számára is hasznosnak bizonyult, igaz, ott két felkészülési mérkőzésük is elmaradt.
A támadóposzton és a védelemben is érte veszteség télen a Mezőkövesd Zsóry FC-t. A klub értékesítette a Videotonnak az ősszel egy gólt szerző támadó, Bartusz Dániel játékjogát, a védelemből Bora György és Debreceni Zalán távozott, a középpályássorból pedig Vanja Zvekanov. Helyettük mindössze két fiatal érkezett, Hornyák Csaba a védelembe, míg Angyal Péter a támadósorba, emellett a borsodiak annak örülhetnek, hogy a rutinos védő, Zachán Péter 2027-ig a csapat játékosa marad. A kövesdiek hazai környezetben készültek a tavaszi szezonra, vegyes felkészülési eredményekkel. Összességében a kövesdiek számára nagy eredmény lenne a dobogó elérése is, míg a feljutás egyenesen óriási bravúr lenne.
Haraszti Zsolt újra Fehérváron, Csíkszeredáról igazolt a Békéscsaba és a Kecskemét is – NB II-es átigazolási körkép
Az újonc Karcagi SC elégedett lehetett őszi teljesítményével, így nem meglepő módon nem forgatták fel a csapat életét a klub vezetői, mindössze két érkező és két távozó volt. A kevés lehetőséget kapó Tarcsi Róbert és a csupán egy kupameccsen pályára lépő Berkeczi Csongor búcsúzott el a kék-fehérektől, míg két szélső csatlakozott a kerethez, Fekete Olivér Ausztriából, Görög Gergő Kaposvárról jött. A felkészülést nem aprózta el az együttes, öt meccset is játszott, a DAC-tól és a Kazincbarcikától kikapott, míg a harmadosztályú Gyirmótot legyőzte, két tartalékcsapat, az ETO Akadémia és a Puskás Akadémia II ellen pedig kiütéssel nyert. Varga Attila tanítványai veretlenek maradtak az ősszel hazai pályán, s ha még idegenben is képesek lesznek több pontot gyűjteni tavasszal, megőrizhetik helyüket a felsőházban.
A Szeged-Csanád Grosics Akadémiának tavasszal még lehet esélye kiharcolni a feljutást – hiszen csak hat pont a hátránya a Vasas mögött –, ehhez azonban sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményre lesz szüksége. Alighanem ennek érdekében erősítette meg több helyen is a klub a játékoskeretet. A védelembe Rjaskó Mihály érkezett Kecskemétről, védekező középpályásként csatlakozott a Mezőkövesdről elhozott Vanja Zvekanov, míg Tóth-Gábor Kristóf a támadósor tagja lesz, aki Szentlőrincről tette át székhelyét a Tisza partjára. Két fiatal is jött még Szegedre, ellenben csak két távozó volt, ráadásul Papp Áron és Vogyicska Balázs is minimális lehetőséget kapott ősszel. A kék-feketék Törökországban edzőtáboroztak, ahol végül csak két mérkőzést játszottak, mivel az üzbég FK Buxoro elleni összecsapás elmaradt. Az eredményekkel aligha lehet elégedett az Aczél Zoltán vezette szakmai stáb, a cseh másodosztályú Artis Brnótól 4–0-ra, a bosnyák élvonalbeli Borac Banja Lukától 1–0-ra kapott ki a csapat, ennél jobb teljesítményre lesz szükség tavasszal.
Az őszi szezon végére kiegyenesedett a Tiszakécskei LC, amely tovább erősítette keretét. Nagy fogásnak tűnik a Topolyától megszerzett, ősszel Kazincbarcikán futballozó balszélső, Sós Bence megszerzése, a kapuba jött Kiss Ágoston a Vasastól, a védelembe pedig Körmendi Kevin Kisvárdáról, s további három fiatallal bővült a bevethető játékosok köre. Szmola Bálint kapus búcsúzott, a védelemből Grünvald Attila, Juhász Gergő és Vukk Zsombor távozott, ám közülük csak a 34 éves Grünvald töltött jelentős játékpercet (833) a pályán, valamint szerzett két gólt, adott egy asszisztot. A Tisza-partiak csak két edzőmeccset játszottak – a BVSC elleni csata kétszer is elmaradt –, a Vasast egy góllal megverték, a Békéscsabától viszont hárommal kikaptak. Igaz, utóbbi találkozón még több új játékos nem lehetett ott, így az ő beépítésükkel lehet, hogy a Tiszakécskének inkább előrefelé kell majd tekintenie a tabellán, mintsem hátra.
Három felkészülési meccset játszott januárban az FC Ajka, és sok sikerélménye nem lehetett, ugyanis mindhármat elveszítette – az MTK-val, a Budafokkal és a Komáromi FC-vel szemben –, ráadásul még gólt sem szerzett. A gólszerzés ősszel sem volt a csapat erőssége – 12 alkalommal sikerült megrezgetni a hálót –, kevesebbszer egyik másodosztályú együttes sem talált be nála. Ennek ellenére a támadósort csak egy helyen erősítették meg, a 21 éves Tóth Tamás érkezett a Videotontól, akinek ugyan van már 12 NB I-es és 24 NB II-es mérkőzés a lábában, gólt viszont csak egyet szerzett ezeken. Mellette Nagy Nikolasz érkezett a védelembe, a távozói oldalon pedig négy fiatal található, de érdemi játékpercet (1134) közülük csak a balhátvéd, Garai Zétény kapott ősszel. Hogy ez a keret mire lesz képes tavasszal Csábi József irányítása alatt, az nagy kérdés, főleg mert Kirchner Krisztiánt és Szabó Mátét meg kellett műteni, így egyelőre nélkülük kell eredményesnek lenniük a zöld-fehéreknek.
Elég nagy mozgás volt a HR-Rent Kozármislenynél, de nemcsak játékosfronton, hiszen edzőváltás is történt. Pinezits Máté ugyanis távozott az élvonalbeli MTK-hoz, a helyére Czuczi Mátyás érkezett, aki a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányának, Bernd Storcknak is volt a segítője külföldön – vezetőedzőként viszont ez az első megbízatása a 35 éves szakembernek. A játékoskeretet tekintve a távozók nagy része kiegészítőember volt, az ősszel közel 1200 percet játszó középpályást, Máté Csabát lehet kiemelni, aki visszatért Paksra. Érkezett viszont Vogyicska Balázs Szegedről, illetve az MTK-val még jobban elmélyülő együttműködés keretében több fiatal labdarúgó is csatlakozott a kerethez. A mislenyiek öt edzőmérkőzést játszottak a felkészülés során, a mérlegük két győzelem, egy döntetlen és két vereség volt – az MTK-tól és a Soroksártól kaptak ki, a harmadosztályú Sopronnal ikszeltek, a BVSC-t és a szlovákiai SK 1923 Gabcíkovót múlták felül.
Itthon készült a rajtra a csalódást keltő őszi szereplés után a Videoton FC Fehérvár. A fehérváriak kezdésként könnyedén legyőzték (4–1) a Puskás Akadémia második csapatát, majd kis híján az élvonalbeli MTK-t is (2–2). Az utolsó két mérkőzés már nem sikerült ilyen jól a piros-kékeknek, hiszen két NB III-as együttes, a Veszprém és a III. Kerület is győzni tudott ellenük. A Vidi keretéből nyolcan is távoztak a télen, de közülük talán csak a Kecskemétre visszatérő Papp Milán számított alapembernek. Az érkezők között feltűnik egy visszatérő is, ugyanis a Paksról kölcsönzött Haraszti Zsolt 2013 és 2016 között már volt a Videoton játékosa. Mezőkövesdről is érkezett még egy támadó, Bartusz Dániel, míg két fiatal, Geiger Bálint Újpestről és Köllő Kende a Pakstól egyaránt kölcsönben szerepel Pető Tamás együttesénél a tavasszal. A fehérváriakra nehéz feladat vár a hétvégi fordulóban, hiszen rögtön a tabella élén álló Honvéd otthonában lépnek pályára.
Az élvonalból igyekezett megerősíteni keretét az ősszel hullámzó teljesítményt nyújtó BVSC-Zugló. A sárga-kékekhez kölcsönbe érkezett az MTK-tól Törőcsik Péter, valamint Újpestről Babós Levente. Szintén az MTK-tól, de véglegesen megszerezték a zuglóiak Lehoczky Rolandot, valamint Gyirmótról érkezett Katona Máté is. Az őszi keretből egyelőre két biztos távozót jelentettek be (Böndi Ádám és Tamás Olivér), de értesüléseink szerint többen is távozhatnak még a XIV. kerületből. A BVSC a felkészülés során három mérkőzést játszott, ebből csupán egyet nyert meg a harmadosztályú Tatabánya ellen. A bajnoki főpróba kifejezetten rosszul sikerült Dragan Vukmir együttesének, amely a tabellán mögötte álló Soroksártól kapott ki 4–0-ra. Bár ahogy a mondás tartja, „ha a főpróba nem sikerül, akkor jó lesz majd az előadás”… Vasárnap Ajkán minden kiderül.
Két hazai mérkőzéssel indította a felkészülést a Budafoki MTE, amely később Szlovéniába utazott, hogy ott is lejátsszon három meccset a tavaszi rajt előtt. Nikházi Márkék január elején nagyon simán győzték le az Ajkát és a Budafok II-t is, majd a Szlovéniában, külföldi csapatok ellen lejátszott három mérkőzésen is veretlenek maradtak. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy az őszi szezon hajrájában kinevezett Nikházi keze alatt összeállt a csapat. Talán ennek köszönhető az is, hogy az MTK-hoz visszatérő Herczeg Botond távozása mellett csak két érkezőt jelentettek be a XXII. kerületiek. Budafokon folytatja pályafutását a Szatmárnémetiből érkező Torvund Alexander és a Pakstól kölcsönbe érkező Debreceni Zalán is, aki balhátvédposzton jelenthet erősítést a piros-feketéknek. Már az első tavaszi fordulóban fontos mérkőzést játszanak Kovács Dávidék, akik a kieső helyen álló – de csak egy ponttal kevesebbet gyűjtő – Szentlőrinc otthonában lépnek pályára.
NB II, 2025–2026, MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA
Nem sokkal az őszi szezon zárása után érkezett a hír, hogy nyolc év után távozik a Soroksár SC kispadjáról Lipcsei Péter. Az 53 éves szakember a Ferencváros utánpótlásában kapott feladatokat, utódja Korolovszky Gábor lett, aki a zöld-fehérek második csapatától érkezett a Haraszti útra. A soroksári keret egyben maradt a tél folyamán, két távozó (Bolla Gergő és Csemer Gyula) mellett két érkezőt (Bora György és Bencze Márk) jelentettek be a fővárosiaknál. A Soroksár a felkészülés során négy mérkőzést játszott, kezdésként kikapott a másodosztályt vezető Honvédtól, majd három fölényes győzelmet aratott a Kaposvár, a Kozármisleny és a BVSC csapatai felett. A sárga-feketék rögtön a tavaszi rajton tehetnek egy hatalmas lépést a bennmaradás irányába, hiszen az utolsó helyezett Békéscsaba otthonában lépnek pályára, amelyet csak egy ponttal és két hellyel előznek meg.
A gyenge őszt produkáló Szentlőrinc kerete talán még tovább gyengült a tél folyamán. Távozott – ráadásul a kiesés elleni harcban rivális Békéscsabához – a baranyai szurkolók egyik kedvence és a csapat egyik legjobb játékosa, Nagy Richárd, valamint az ősszel csupán egy gólt szerző, de korábban gólerős Tóth-Gábor Kristóf, aki Szegedre igazolt, míg az élvonalbeli rutinnal rendelkező Bőle Lukács az NB III-as Kaposvárban folytatja. Cikkünk megjelenéséig mindössze három játékos érkezését jelentették be a szentlőrinciek. Bolla Gergő Soroksárról, Harsányi István Békéscsabáról, Kocsis Bence a Videotontól érkezett. A piros-feketék három felkészülési mérkőzéssel hangoltak a rajtra, melyek közül csupán egyet nyertek meg, az NB III-as SZVSE ellen. A Szentlőrincre már rögtön az első körben nehéz csata vár, hiszen a szintén a kiesés elől menekülő Budafok érkezik a baranyai városba.
Sikeres felkészülési időszakot zárt a tabella utolsó helyén álló Békéscsaba 1912 Előre. A lila-fehérek a román élvonalbeli UTA Arad csapatától ugyan kikaptak, azonban további három mérkőzésüket megnyerték, ráadásul ezek egyikén sem kaptak gólt. A csabaiaknak a keretüket is sikerült megerősíteniük, így reménykedve várhatják a hétvégi rajtot. A Viharsarokban folytatja a Csíkszeredától érkező védő, Kelemen Dávid és a Szentlőrinc egyik legjobbja, Nagy Richárd is, valamint Szatmárnémetiből Pintér Bence szintén a védelembe érkezett erősítésként. Érdekesség, hogy távozott a csapattól Csató Sándor vezetőedző fia, Csató Martin, míg Harsányi István Szentlőrincre igazolt, Kristóf Márk visszatért a DVTK-hoz, Márkus Attila pedig visszavonult. A Békéscsabára rögtön a tavaszi rajton egy fontos mérkőzés vár, Csatóék az őket csak egy ponttal előző Soroksárt fogadják.
LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
Február 1., vasárnap
14.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC
14.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC
14.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny
15.00: FC Ajka–BVSC-Zugló
15.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC
15.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Február 2., hétfő
20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
15
10
2
3
31–13
+18
32
|2. Vasas FC
15
9
2
4
25–15
+10
29
|3. Kecskeméti TE
15
8
3
4
25–17
+8
27
|4. Csákvár
15
7
6
2
22–13
+9
27
|5. Mezőkövesd
15
7
4
4
23–19
+4
25
|6. Karcagi SC
15
6
6
3
19–19
0
24
|7. Szeged-Csanád GA
15
6
5
4
18–12
+6
23
|8. Tiszakécske
15
5
5
5
19–23
–4
20
|9. FC Ajka
15
6
1
8
12–18
–6
19
|10. Kozármisleny
15
4
6
5
16–21
–5
18
|11. Videoton FCF
15
3
6
6
15–18
–3
15
|12. BVSC-Zugló
15
4
2
9
12–18
–6
14
|13. Budafoki MTE
15
3
5
7
13–24
–11
14
|14. Soroksár SC
15
3
4
8
20–26
–6
13
|15. Szentlőrinc
15
2
7
6
16–19
–3
13
|16. Békéscsaba
15
2
6
7
16–27
–11
12