Hárman küzdhetnek a feljutásért – vasárnap rajtol az NB II tavaszi szezonja

Az újonc Karcagi SC elégedett lehetett őszi teljesítményével, így nem meglepő módon nem forgatták fel a csapat életét a klub vezetői, mindössze két érkező és két távozó volt. A kevés lehetőséget kapó Tarcsi Róbert és a csupán egy kupameccsen pályára lépő Berkeczi Csongor búcsúzott el a kék-fehérektől, míg két szélső csatlakozott a kerethez, Fekete Olivér Ausztriából, Görög Gergő Kaposvárról jött. A felkészülést nem aprózta el az együttes, öt meccset is játszott, a DAC-tól és a Kazincbarcikától kikapott, míg a harmadosztályú Gyirmótot legyőzte, két tartalékcsapat, az ETO Akadémia és a Puskás Akadémia II ellen pedig kiütéssel nyert. Varga Attila tanítványai veretlenek maradtak az ősszel hazai pályán, s ha még idegenben is képesek lesznek több pontot gyűjteni tavasszal, megőrizhetik helyüket a felsőházban.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémiának tavasszal még lehet esélye kiharcolni a feljutást – hiszen csak hat pont a hátránya a Vasas mögött –, ehhez azonban sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményre lesz szüksége. Alighanem ennek érdekében erősítette meg több helyen is a klub a játékoskeretet. A védelembe Rjaskó Mihály érkezett Kecskemétről, védekező középpályásként csatlakozott a Mezőkövesdről elhozott Vanja Zvekanov, míg Tóth-Gábor Kristóf a támadósor tagja lesz, aki Szentlőrincről tette át székhelyét a Tisza partjára. Két fiatal is jött még Szegedre, ellenben csak két távozó volt, ráadásul Papp Áron és Vogyicska Balázs is minimális lehetőséget kapott ősszel. A kék-feketék Törökországban edzőtáboroztak, ahol végül csak két mérkőzést játszottak, mivel az üzbég FK Buxoro elleni összecsapás elmaradt. Az eredményekkel aligha lehet elégedett az Aczél Zoltán vezette szakmai stáb, a cseh másodosztályú Artis Brnótól 4–0-ra, a bosnyák élvonalbeli Borac Banja Lukától 1–0-ra kapott ki a csapat, ennél jobb teljesítményre lesz szükség tavasszal.

Szegeden még lehet bizakodni, de nagy bravúr lenne, ha a kék-feketék bele tudnának szólni a feljutásért folyó harcba (Fotó: Szeged-Csanád Grosics Akadémia/Facebook)

Az őszi szezon végére kiegyenesedett a Tiszakécskei LC, amely tovább erősítette keretét. Nagy fogásnak tűnik a Topolyától megszerzett, ősszel Kazincbarcikán futballozó balszélső, Sós Bence megszerzése, a kapuba jött Kiss Ágoston a Vasastól, a védelembe pedig Körmendi Kevin Kisvárdáról, s további három fiatallal bővült a bevethető játékosok köre. Szmola Bálint kapus búcsúzott, a védelemből Grünvald Attila, Juhász Gergő és Vukk Zsombor távozott, ám közülük csak a 34 éves Grünvald töltött jelentős játékpercet (833) a pályán, valamint szerzett két gólt, adott egy asszisztot. A Tisza-partiak csak két edzőmeccset játszottak – a BVSC elleni csata kétszer is elmaradt –, a Vasast egy góllal megverték, a Békéscsabától viszont hárommal kikaptak. Igaz, utóbbi találkozón még több új játékos nem lehetett ott, így az ő beépítésükkel lehet, hogy a Tiszakécskének inkább előrefelé kell majd tekintenie a tabellán, mintsem hátra.

Három felkészülési meccset játszott januárban az FC Ajka, és sok sikerélménye nem lehetett, ugyanis mindhármat elveszítette – az MTK-val, a Budafokkal és a Komáromi FC-vel szemben –, ráadásul még gólt sem szerzett. A gólszerzés ősszel sem volt a csapat erőssége – 12 alkalommal sikerült megrezgetni a hálót –, kevesebbszer egyik másodosztályú együttes sem talált be nála. Ennek ellenére a támadósort csak egy helyen erősítették meg, a 21 éves Tóth Tamás érkezett a Videotontól, akinek ugyan van már 12 NB I-es és 24 NB II-es mérkőzés a lábában, gólt viszont csak egyet szerzett ezeken. Mellette Nagy Nikolasz érkezett a védelembe, a távozói oldalon pedig négy fiatal található, de érdemi játékpercet (1134) közülük csak a balhátvéd, Garai Zétény kapott ősszel. Hogy ez a keret mire lesz képes tavasszal Csábi József irányítása alatt, az nagy kérdés, főleg mert Kirchner Krisztiánt és Szabó Mátét meg kellett műteni, így egyelőre nélkülük kell eredményesnek lenniük a zöld-fehéreknek.

Elég nagy mozgás volt a HR-Rent Kozármislenynél, de nemcsak játékosfronton, hiszen edzőváltás is történt. Pinezits Máté ugyanis távozott az élvonalbeli MTK-hoz, a helyére Czuczi Mátyás érkezett, aki a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányának, Bernd Storcknak is volt a segítője külföldön – vezetőedzőként viszont ez az első megbízatása a 35 éves szakembernek. A játékoskeretet tekintve a távozók nagy része kiegészítőember volt, az ősszel közel 1200 percet játszó középpályást, Máté Csabát lehet kiemelni, aki visszatért Paksra. Érkezett viszont Vogyicska Balázs Szegedről, illetve az MTK-val még jobban elmélyülő együttműködés keretében több fiatal labdarúgó is csatlakozott a kerethez. A mislenyiek öt edzőmérkőzést játszottak a felkészülés során, a mérlegük két győzelem, egy döntetlen és két vereség volt – az MTK-tól és a Soroksártól kaptak ki, a harmadosztályú Sopronnal ikszeltek, a BVSC-t és a szlovákiai SK 1923 Gabcíkovót múlták felül.

Itthon készült a rajtra a csalódást keltő őszi szereplés után a Videoton FC Fehérvár. A fehérváriak kezdésként könnyedén legyőzték (4–1) a Puskás Akadémia második csapatát, majd kis híján az élvonalbeli MTK-t is (2–2). Az utolsó két mérkőzés már nem sikerült ilyen jól a piros-kékeknek, hiszen két NB III-as együttes, a Veszprém és a III. Kerület is győzni tudott ellenük. A Vidi keretéből nyolcan is távoztak a télen, de közülük talán csak a Kecskemétre visszatérő Papp Milán számított alapembernek. Az érkezők között feltűnik egy visszatérő is, ugyanis a Paksról kölcsönzött Haraszti Zsolt 2013 és 2016 között már volt a Videoton játékosa. Mezőkövesdről is érkezett még egy támadó, Bartusz Dániel, míg két fiatal, Geiger Bálint Újpestről és Köllő Kende a Pakstól egyaránt kölcsönben szerepel Pető Tamás együttesénél a tavasszal. A fehérváriakra nehéz feladat vár a hétvégi fordulóban, hiszen rögtön a tabella élén álló Honvéd otthonában lépnek pályára.

A hangulattal nincs gond a Vidinél, ám nem biztos, hogy az eredmények is jönnek majd (Fotó: Fehérvár FC/Facebook)

Az élvonalból igyekezett megerősíteni keretét az ősszel hullámzó teljesítményt nyújtó BVSC-Zugló. A sárga-kékekhez kölcsönbe érkezett az MTK-tól Törőcsik Péter, valamint Újpestről Babós Levente. Szintén az MTK-tól, de véglegesen megszerezték a zuglóiak Lehoczky Rolandot, valamint Gyirmótról érkezett Katona Máté is. Az őszi keretből egyelőre két biztos távozót jelentettek be (Böndi Ádám és Tamás Olivér), de értesüléseink szerint többen is távozhatnak még a XIV. kerületből. A BVSC a felkészülés során három mérkőzést játszott, ebből csupán egyet nyert meg a harmadosztályú Tatabánya ellen. A bajnoki főpróba kifejezetten rosszul sikerült Dragan Vukmir együttesének, amely a tabellán mögötte álló Soroksártól kapott ki 4–0-ra. Bár ahogy a mondás tartja, „ha a főpróba nem sikerül, akkor jó lesz majd az előadás”… Vasárnap Ajkán minden kiderül.

Két hazai mérkőzéssel indította a felkészülést a Budafoki MTE, amely később Szlovéniába utazott, hogy ott is lejátsszon három meccset a tavaszi rajt előtt. Nikházi Márkék január elején nagyon simán győzték le az Ajkát és a Budafok II-t is, majd a Szlovéniában, külföldi csapatok ellen lejátszott három mérkőzésen is veretlenek maradtak. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy az őszi szezon hajrájában kinevezett Nikházi keze alatt összeállt a csapat. Talán ennek köszönhető az is, hogy az MTK-hoz visszatérő Herczeg Botond távozása mellett csak két érkezőt jelentettek be a XXII. kerületiek. Budafokon folytatja pályafutását a Szatmárnémetiből érkező Torvund Alexander és a Pakstól kölcsönbe érkező Debreceni Zalán is, aki balhátvédposzton jelenthet erősítést a piros-feketéknek. Már az első tavaszi fordulóban fontos mérkőzést játszanak Kovács Dávidék, akik a kieső helyen álló – de csak egy ponttal kevesebbet gyűjtő – Szentlőrinc otthonában lépnek pályára.