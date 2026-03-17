Edzőváltás az NB II-es Szentlőrincnél, Visinka távozott, Márton érkezhet

Az 53 éves Visinka Ede 2025. november 4-én Waltner Róbert utódjaként vette át a baranyaiak irányítását, amellyel az őszi szezon utolsó három fordulójában három döntetlent ért el. A tavaszi folytatás jól kezdődött, hiszen a Budafok ellen 5–3-as győzelmet arattak, ezzel megtörték a régóta tartó nyeretlenségi szériájukat, az ezt követő hat forduló során azonban csupán négy pontot szereztek, így 20 ponttal továbbra is a 15., kiesést jelentő pozícióban állnak.

Az elmúlt időszak gyenge eredményei után a klubhonlap szerint a vezetőség Visinka Edével egyetértésben döntött úgy, hogy közös megegyezéssel szerződést bontanak.

A Nemzeti Sport információja szerint Visinka utódja Szentlőrincen Márton Gábor lehet, aki korábban többek között dolgozott Pécsen, Kozármislenyben, az MTK-nál, Fehérváron és legutóbb a ZTE-nél. A hivatalos bejelentés egy-két nap múlva történhet meg.