Edzőváltás az NB II-es Szentlőrincnél, Visinka távozott, Márton érkezhet

2026.03.17. 14:33
Visinka Ede távozott Szentlőrincről (Fotó: Kurdi József)
Szentlőrinc NB II Visinka Ede Márton Gábor edzőváltás
A mai napon edzőváltás történt a labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrincnél: Visinka Ede munkáját a klubvezetőség megköszönte, helyére a Nemzeti Sport információja szerint Márton Gábor érkezhet a kispadra.

Az 53 éves Visinka Ede 2025. november 4-én Waltner Róbert utódjaként vette át a baranyaiak irányítását, amellyel az őszi szezon utolsó három fordulójában három döntetlent ért el. A tavaszi folytatás jól kezdődött, hiszen a Budafok ellen 5–3-as győzelmet arattak, ezzel megtörték a régóta tartó nyeretlenségi szériájukat, az ezt követő hat forduló során azonban csupán négy pontot szereztek, így 20 ponttal továbbra is a 15., kiesést jelentő pozícióban állnak. 

Az elmúlt időszak gyenge eredményei után a klubhonlap szerint a vezetőség Visinka Edével egyetértésben döntött úgy, hogy közös megegyezéssel szerződést bontanak.

A Nemzeti Sport információja szerint Visinka utódja Szentlőrincen Márton Gábor lehet, aki korábban többek között dolgozott Pécsen, Kozármislenyben, az MTK-nál, Fehérváron és legutóbb a ZTE-nél. A hivatalos bejelentés egy-két nap múlva történhet meg.

   
AZ NB II ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

22

15

3

4

41–17

+24

48

  2. Vasas FC

22

14

4

4

40–17

+23

46

  3. Kecskeméti TE

22

11

3

8

33–25

+8

36

  4. Mezőkövesd

22

10

6

6

30–26

+4

36

  5. Csákvár

22

8

9

5

30–28

+2

33

  6. Videoton FC Fehérvár

22

8

7

7

28–23

+5

31

  7. Karcagi SC

22

8

7

7

25–32

–7

31

  8. BVSC-Zugló

22

9

3

10

26–22

+4

30

  9. Szeged-Csanád GA

22

7

7

8

23–23

0

28

10. Kozármisleny

22

7

7

8

25–34

–9

28

11. Tiszakécske

22

6

8

8

25–33

–8

26

12. FC Ajka

22

8

1

13

16–26

–10

25

13. Békéscsaba

22

5

7

10

23–33

–10

22

14. Budafoki MTE

22

5

6

11

23–38

–15

21

15. Szentlőrinc

22

3

11

8

28–31

–3

20

16. Soroksár SC

22

4

7

11

29–37

–8

19

 

 

