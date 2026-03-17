Edzőváltás az NB II-es Szentlőrincnél, Visinka távozott, Márton érkezhet
Az 53 éves Visinka Ede 2025. november 4-én Waltner Róbert utódjaként vette át a baranyaiak irányítását, amellyel az őszi szezon utolsó három fordulójában három döntetlent ért el. A tavaszi folytatás jól kezdődött, hiszen a Budafok ellen 5–3-as győzelmet arattak, ezzel megtörték a régóta tartó nyeretlenségi szériájukat, az ezt követő hat forduló során azonban csupán négy pontot szereztek, így 20 ponttal továbbra is a 15., kiesést jelentő pozícióban állnak.
Az elmúlt időszak gyenge eredményei után a klubhonlap szerint a vezetőség Visinka Edével egyetértésben döntött úgy, hogy közös megegyezéssel szerződést bontanak.
A Nemzeti Sport információja szerint Visinka utódja Szentlőrincen Márton Gábor lehet, aki korábban többek között dolgozott Pécsen, Kozármislenyben, az MTK-nál, Fehérváron és legutóbb a ZTE-nél. A hivatalos bejelentés egy-két nap múlva történhet meg.
|AZ NB II ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
22
15
3
4
41–17
+24
48
|2. Vasas FC
22
14
4
4
40–17
+23
46
|3. Kecskeméti TE
22
11
3
8
33–25
+8
36
|4. Mezőkövesd
22
10
6
6
30–26
+4
36
|5. Csákvár
22
8
9
5
30–28
+2
33
|6. Videoton FC Fehérvár
22
8
7
7
28–23
+5
31
|7. Karcagi SC
22
8
7
7
25–32
–7
31
|8. BVSC-Zugló
22
9
3
10
26–22
+4
30
|9. Szeged-Csanád GA
22
7
7
8
23–23
0
28
|10. Kozármisleny
22
7
7
8
25–34
–9
28
|11. Tiszakécske
22
6
8
8
25–33
–8
26
|12. FC Ajka
22
8
1
13
16–26
–10
25
|13. Békéscsaba
22
5
7
10
23–33
–10
22
|14. Budafoki MTE
22
5
6
11
23–38
–15
21
|15. Szentlőrinc
22
3
11
8
28–31
–3
20
|16. Soroksár SC
22
4
7
11
29–37
–8
19