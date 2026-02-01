NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SOROKSÁR SC 2–0

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 580 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kelemen D., Viczián, Kuzma, Mikló – Papp Á., Pintér B., Balla, Zsolnai – Nagy R., Borsos. Vezetőedző: Csató Sándor

SOROKSÁR: Őri – Kékesi, Bora, Horváth K. – Lukács D., Köböl, Vass Á., Lakatos Cs. – Gólik, Lovrencsics B., Gálfi Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Mikló (29.), Nagy R. (39.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a télen jól erősítő, utolsó helyen álló Békéscsaba a tőle mindössze egy ponttal többet gyűjtő, edzőváltáson átesett, 14. helyezett Soroksár ellen.