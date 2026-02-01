Nemzeti Sportrádió

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
2026.02.01. 13:51
A fehér mezes Soroksárnak a békéscsabaiakhoz hasonlóan létfontosságú a pontszerzés (Foto: Reti Attila/Kecskeméti TE)
Békéscsaba NB II Békéscsaba 1912 Előre 16. forduló Soroksár SC labdarúgó NB II magyar foci Soroksár magyar labdarúgás
A labdarúgó NB II 16. fordulójában az utolsó helyen álló Békéscsaba a 14. helyen álló Soroksárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SOROKSÁR SC 2–0
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 580 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Dobos Dávid)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kelemen D., Viczián, Kuzma, Mikló – Papp Á., Pintér B., Balla, Zsolnai – Nagy R., Borsos. Vezetőedző: Csató Sándor
SOROKSÁR: Őri – Kékesi, Bora, Horváth K. – Lukács D., Köböl, Vass Á., Lakatos Cs. – Gólik, Lovrencsics B., Gálfi Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Mikló (29.), Nagy R. (39.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a télen jól erősítő, utolsó helyen álló Békéscsaba a tőle mindössze egy ponttal többet gyűjtő, edzőváltáson átesett, 14. helyezett Soroksár ellen.

 

