Megtörte a téli szünet a lendületet: a BVSC ellen ért véget az Ajka hárommeccses győzelmi sorozata

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

FC AJKA–BVSC-ZUGLÓ 0–2 (0–1)

Ajka, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Molnár Attila (Horváth Zoltán, Ring Kevin)

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B. (Katona I., 79.), Nagy N., Kenderes, Kopácsi – Tóth G. (Mészáros B., 90.) – Cipf (Tóth T., 66.), Sejben (Mohos, 66.), Doncsecz – Csóka D. (Csizmadia Z., a szünetben). Vezetőedző: Csábi József

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Katona M. – Sarkadi (Horváth Sz., 78.), Törőcsik P., Csernik, Dénes A. (Benkő-Bíró, 87.) – Bacsa P. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Törőcsik P. (16.), Babós (90.)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Nehéz most, közvetlenül a lefújás után, hideg fejjel értékelni. Az NB II-es mérkőzések nüanszokon múlnak, a fordulópontok pedig rendkívül fontosak. Az első félidőben nem ismertem rá a csapatomra, túlságosan túl akartuk játszani a támadásokat. Egy szerencsésnek mondható szöglet után ajándék gólt kaptunk, ilyeneket nem szabad adni. A szünetben váltottunk, szerintem ültek is a cserék, mert a második félidőben mentünk előre, de a gól nem jött. A pálya sem kedvezett a kezdeményező futballnak, ugyanakkor a tizenegyest be kell rúgni. A hajrában aztán, amikor mentünk az egyenlítésért, kaptunk még egy gólt – ez tipikus esete annak, amikor előre mész, és megbüntetnek.

Dragan Vukmir: – Három pontot nem könnyű elvinni Ajkáról, mert egy masszív, jó csapat az ellenfél. Az első félidőben óvatosan játszottunk, megszereztük a vezetést, majd volt egy tizenegyes, amelyet nagy bravúrral védett a kapusunk, ez életben tartott minket. A második félidő kiegyenlített volt, igazán nagy helyzetek nélkül. Az Ajka hosszú labdákkal próbált hibára kényszeríteni minket, mi viszont végig koncentráltak maradtunk, a végén pedig sikerült lezárni a mérkőzést. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Talán nem sértünk meg senkit azzal a kijelentéssel, hogy az NB II tavaszi rajtján a legnagyobb figyelem aligha a BVSC-Zugló ajkai vendégjátékát kísérte, ám a forduló egyik legpikánsabb párharcát mégis ez az összecsapás ígérte. Mint ismert, a bakonyiakat október óta az a Csábi József irányítja, akit tavaly júniusban éppen Dragan Vukmir váltott a zuglói kispadon.

A zöld-fehéreket ráadásul fűthette a visszavágás vágya, hiszen a július végi szezonrajton négygólos vereséget szenvedtek Zuglóban. A téli felkészülés azonban nem alakult a leggördülékenyebben: a tervezett négy edzőmérkőzésből az időjárási körülmények miatt végül csak három valósult meg, ráadásul a lejátszott 270 perc során egyszer sem találtak a kapuba. A rég nem látott téllel a sárga-kékeknek is meggyűlt a gondjuk, a fővárosiak is csak háromszor tudtak pályára lépni, a Soroksár SC elleni főpróbán pedig négy góllal maradtak alul.

Tartja a mondás, ha rossz a főpróba, remekül sikerül az előadás – ennek szellemében készült mindkét csapat. A meccs képe gyorsan igazodott a zord időjáráshoz: fagyos hidegben, alacsony iramban és kevés futballra emlékeztető megoldással kezdtek a csapatok. Az első negyedórában jobbára mezőnyjáték zajlott, majd az első veszélyesebb szituációt a BVSC használta ki: a 16. percben Dénes Adrián szögletét követően Törőcsik Péter maradt üresen, s három méterről fejjel juttatta előnyhöz a fővárosiakat. Az Ajka nehezen találta a ritmust, támadásai rendre elhaltak a vendégek szervezett védekezésén, mégis adódott esély az egyenlítésre: a 36. percben Doncsecz Levente végezhetett el büntetőt, ám Petroff Zsombor könnyedén hárította a gyenge lövést.

A szünet után sem változott érdemben a játék képe: az Ajka próbálkozott ugyan, ám a támadásai veszélytelennek bizonyultak, így a bakonyiak 2026-ban továbbra is gólképtelenek maradtak – három felkészülési mérkőzés és a tavaszi bajnoki rajt után már 360 perce nem találtak be. A BVSC eközben fegyelmezetten őrizte előnyét, majd a hajrában végleg eldöntötte a három pont sorsát, amikor Babós Levente egy gyors támadás végén megduplázta a vendégek előnyét. A fővárosiak 2–0-s győzelmükkel idénybeli második idegenbeli sikerüket aratták, míg az Ajka hárommeccses győzelmi sorozata megszakadt.

PERCRŐL PERCRE