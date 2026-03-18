Németh Anették döntőbe jutottak a női röpi CEV-kupában

2026.03.18. 22:38
Németh Anett (balra) vezére volt a Chierinek (Fotó: FB/Reale Mutua Fenera Chieri '76)
Németh Anett Chieri 76 Dresdner SC CEV-kupa
Németh Anett olasz csapata, a Chieri bejutott a női röplabda CEV-kupa döntőjébe, miután az elődöntőben szerdán másodszor is legyőzte a német Dresdner SC-t.

A múlt heti első összecsapáson a nyitó fordulóban a magyar bajnok Vasast búcsúztató Chieri 0-2-ről fordítva diadalmaskodott Drezdában, a visszavágón viszont simán, 25-13-ra nyerte meg az első játszmát. A német együttes ezt követően azonban összeszedte magát, a második játszmában könnyedén egyenlített, majd a harmadik és a negyedik etap csak kétpontos különbséggel dőlt el előbb a hazaiak, majd a vendégek javára.

Az ötödik szettre aztán elfáradt a Drezda, a Németh vezette Chieri pedig nagy csatában bejutott a döntőbe a második számú európai kupasorozatban.

A magyar válogatott feladóátló az első meccsen 17, a másodikon – csapata legeredményesebbjeként – 28 ponttal járult hozzá a fináléba jutáshoz.

Az aranymeccsen a török Galatasaray vár a Chierire április 1-jén és 8-án.

 

