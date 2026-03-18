Háromszor vezetett, majd nyert is a Tottenham, de az Atlético Madrid jutott be a nyolc közé

A Tottenham ezúttal nem kapott négy gólt az első 22 percben, mint az első meccsen. Az Atlético ugyan betalált a 7. percben, de a VAR jelzése alapján érvénytelenítették a találatot.

Viszont a 30. percben Randal Kolo Muanit teljesen egyedül hagyták középen, így amikor Mathys Tel odaívelte a labdát, a francia támadó hét méterről könnyedén fejelt a kapuba. Így összesítésben mínusz kettőre feljöttek a londoniak.

A madridiak előtt is nagy lehetőségek adódtak az első félidőben, a legnagyobb éppen a szünet előtt pár perccel történt: Guliano Simeone erős lövése megpattant Cristian Romerón, ám a balra vetődő Guglielmo Vicario jobb kézzel még visszanyúlt, és hatalmasat védett.

A 47. percben úgy tűnt, az angol remények végleg szertefoszlanak, miután nagyszerű kontra végén Julián Álvarez 14 méterről kilőtte a jobb felső sarkot. Csakhogy öt perc múlva Xavi Simons betalált – 21 méteres, pazar lövés volt ez is –, így megint csak kettő volt a különbség összesítésben.

A 60. percben Simons ismét veszélyeztetett, de Juan Musso nagyot védett.

A továbbjutás kérdése a 75. percben dőlt el, szöglet után Dávid Hancko fejes góljával egyenlített az Atlético. A 91. percben Simons még egy gólt szerzett, ezúttal büntetőből, de a londoniak ennél közelebb nem jutottak: 7–5-tel a spanyolok jutottak tovább.

A negyeddöntőben a Barcelona lesz az Atlético Madrid ellenfele.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 3–2 (Kolo Muani 30., Simons 52., 90+1. – a másodikat 11-esből, ill. J. Álvarez 47., Hancko 75.)

Továbbjutott: az Atlético Madrid, 7–5-ös összesítéssel

További eredmények

Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 7–2

Továbbjutott: a Barcelona, 8–3-as összesítéssel

Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0

Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel

Bayern München (német)–Atalanta (olasz) 4–1

Továbbjutott: a Bayern München, kettős győzelemmel, 10–2-es összesítéssel