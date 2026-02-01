NB II: Aqvital FC Csákvár–Vasas

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–VASAS FC 0–0

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, xxx néző. Vezeti: Derdák Marcell (Nagy Viktor, Kulman Tamás)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Mészáros D., Radics – Haragos, Szabó B., Fejős – Baracskai. Vezetőedző: Tóth Balázs

VASAS: Uram – Pávkovics, Hei, Otigba, Doktorics – Hidi M., Hős, Urblik – Radó, Pethő, Molnár Cs. Vezetőedző: Erős Gábor

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

A körülményekhez képest egészen jó talajú pálya várja a rangadó résztvevőit, s bár szitál az eső, mindez egyelőre nem látszik a játéktéren.

A Vasas remek eredménysort produkált a felkészülés alatt, mind a négy edzőmérkőzését megnyerte, így nem véletlen, hogy az angyalföldi szurkolók bizakodva várják a bajnoki rajtot.

Az idény meglepetés-csapata, az Aqvital FC vezetőedzője, Tóth Balázs nincs egyszerű helyzetben a tavaszi nyitóforduló előtt, hiszen őszi alapcsapatából öt(!) játékos sem áll rendelkezésére a Vasas ellen: Magyar Zsolt és Mondovics Kevin immár a Puskás Akadémia együttesét erősíti, Bányai Péter, Ominger Bence és Farkas Aurél pedig sérülés miatt nem áll a szakvezető rendelkezésére.

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az őszi szezon meglepetéscsapata, a Csákvár a feljutó helyen álló Vasassal szemben.