Nemzeti Sportrádió

NB II: Aqvital FC Csákvár–Vasas

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 14:35
Vasas-Csákvár (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Címkék
NB II Csákvár Vasas élő közvetítés
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a negyedik helyezett Csákvár a második Vasast fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–VASAS FC 0–0
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, xxx néző. Vezeti: Derdák Marcell (Nagy Viktor, Kulman Tamás)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Mészáros D., Radics  – Haragos, Szabó B., Fejős – Baracskai. Vezetőedző: Tóth Balázs
VASAS: Uram – Pávkovics, Hei, Otigba, Doktorics – Hidi M., Hős, Urblik – Radó, Pethő, Molnár Cs. Vezetőedző: Erős Gábor

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

A körülményekhez képest egészen jó talajú pálya várja a rangadó résztvevőit,  s bár szitál az eső, mindez egyelőre nem látszik a játéktéren.

A Vasas remek eredménysort produkált a felkészülés alatt, mind a négy edzőmérkőzését megnyerte, így nem véletlen, hogy az angyalföldi szurkolók bizakodva várják a bajnoki rajtot.

Az idény meglepetés-csapata, az Aqvital FC vezetőedzője, Tóth Balázs nincs egyszerű helyzetben a tavaszi nyitóforduló előtt, hiszen őszi alapcsapatából öt(!) játékos sem áll rendelkezésére a Vasas ellen: Magyar Zsolt és Mondovics Kevin immár a Puskás Akadémia együttesét erősíti, Bányai Péter, Ominger Bence és Farkas Aurél pedig sérülés miatt nem áll a szakvezető rendelkezésére.

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az őszi szezon meglepetéscsapata, a Csákvár a feljutó helyen álló Vasassal szemben.

 

NB II Csákvár Vasas élő közvetítés
Legfrissebb hírek

NB II: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád GA

Labdarúgó NB II
24 perce

Djokovics egy szetten át bírta a csodateniszt, Alcaraz megcsinálta a karrier Grand Slamet!

Tenisz
2 órája

NB II: szintet lép a Kozármisleny és az MTK együttműködése; új játékos Budafokon és Kécskén is

Labdarúgó NB II
2026.01.30. 15:52

Olaszország kétszer egyenlített, a magyar csapat nem jutott tovább a csoportból a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.29. 22:20

Szoboszlai gólpasszt adott, a Liverpool gálázott a Qarabag ellen a BL-ben

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 22:52

A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.27. 19:00

A Győri ETO a második félidőben lerendezte a Gloria Bistritát a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.01.25. 17:30

A DVSC-nek nem volt esélye a pontszerzésre az Esbjerg ellen a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.01.25. 15:31
Ezek is érdekelhetik