Nagy csatában az ezüst jutott a MÁV Előrének a Közép-európai Ligában

2026.03.18. 22:46
Fotó: Földi Imre
MÁV Előre MÁV Előre Foxconn Mursa Osijek MEVZA férfi röplabda Közép-európai Liga
Kétszettes hátrányát ledolgozta, de nem jött össze a bravúr a MÁV Előre Foxconn-nak a férfi Közép-európai Liga döntőjében, amelyben 3:2-es vereséget szenvedett a házigazda Mursa Osijektől.

Az első játszmában azonban az eszékiek domináltak, akik fokozatosan elléptek, a végén pedig nyolc játszmalabdájuk volt. Az más kérdés, hogy ötöt is sikerült hárítani. A második szett közepén megint elléptek a horvátok, s bár 19-nél sikerült visszazárkózni egy pontra, a végjáték ezúttal is az eszékieké lett. 

A harmadikban viszont megtáltosodott a magyar csapat, és végig vezetve szépített, amitől lendületbe jött, és kihasználva az eszékiek hullámvölgyét, ki is egyenlített. A döntő játszma elején azonban hatpontos hátrányba került, és ez egy ilyen rövidítésben már túl nagy hátrány. A fehérvári együttes az ezüstéremmel így is az eddigi legjobb magyar eredményt érte el.

RÖPLABDA
FÉRFI KÖZÉP-EURÓPAI LIGA, NÉGYES DÖNTŐ, ESZÉK (OSIJEK) 
DÖNTŐ
MOK Mursa Osijek (horvát)–MÁV Előre Foxconn 3:2 (21, 20, –21, –14, 11)
Eszék, 300 néző. V: Valentar (szlovén), Jurácek (szlovák). 
OSIJEK: BUZDUGAN 20, Stojkovic 1, ANDRIC 24, Dirlic 5, SUNJO 12, Bakonji 6. Csere: Busak Vidakovic (liberó), Jakovac 5, Grgic, Skugor Marinic 1. Edző: Sinisa Gavrancic
MÁV ELŐRE: Ambrus 7, Szabó V. 4, Zvicer 8, LUNA SLAIBE 11, PESTI 17, Ljaftov 6. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Bandi, Varga P. 3, Szávai 2, Kecskeméti 6, Oldani 1, Péter A. Edző: Omar Pelillo
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 4:3, 7:4, 7:7, 11:8, 14:10, 15:13, 19:14, 24:16. 2. játszma: 2:1, 2:5, 6:6, 7:8, 10:8, 12:11, 16:12, 18:13, 19:18, 24:19. 3. játszma: 0:3, 2:7, 5:8, 8:14, 14:15, 15:19, 17:22, 20:24. 4. játszma: 3:1, 5:5, 6:8, 9:13, 11:18, 13:22, 14:24. 5. játszma: 6:0, 8:3, 9:5, 13:11

A 3. helyért: Mladost Zagreb (horvát)–AICH/DOB (osztrák) 3:0 (22, 20, 16)

