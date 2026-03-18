Európai kézilabdaligák: Szikora Melinda tíz védést mutatott be a BVB-ben

Az idény végén visszavonuló Szikora Melinda tíz védéssel járult hozzá a listavezető és friss kupagyőztes Borussia Dortmund 33–32-es győzelméhez a Göppingen otthonában a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.
A liga honlapja szerint a hazaiaknál a junior világbajnok Hlogyik Petrának négy védése volt.
Vámos Petra négy gólt lőtt a címvédő Metz HB együttesében, amely 41–15-re nyert a Sambre Avesnois HB otthonában a francia élvonalban. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 27–22-re győzött az Achenheim Truchtersheim otthonában és negyedik a tabellán.
