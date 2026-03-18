Nemzeti Sportrádió

BL

Szoboszlai Dominik lőtte az elsőt, Liverpool–Galatasaray 4–0 (összesítésben: 4–1)

Európai kézilabdaligák: Szikora Melinda tíz védést mutatott be a BVB-ben

2026.03.18. 22:53
null
Fotó: bvb.de
Címkék
Vámos Petra Metz HB Göppingen Saint-Amand HB Hlogyik Petra Borussia Dortmund Szikora Melinda Szabó Edina
Az idény végén visszavonuló Szikora Melinda tíz védéssel járult hozzá a listavezető és friss kupagyőztes Borussia Dortmund 33–32-es győzelméhez a Göppingen otthonában a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

A liga honlapja szerint a hazaiaknál a junior világbajnok Hlogyik Petrának négy védése volt.

Vámos Petra négy gólt lőtt a címvédő Metz HB együttesében, amely 41–15-re nyert a Sambre Avesnois HB otthonában a francia élvonalban. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 27–22-re győzött az Achenheim Truchtersheim otthonában és negyedik a tabellán.

 

Vámos Petra Metz HB Göppingen Saint-Amand HB Hlogyik Petra Borussia Dortmund Szikora Melinda Szabó Edina
