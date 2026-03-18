Baji Balázs: A vidéki városokban elképesztő erőforrás lakozik

Az ország nyugati végéből a keletibe, avagy Zala után Békés vármegyében folytatódott a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága Sportinfó 2026 elnevezésű sportszakmai fóruma. Szerda este a békéscsabai városi sportcsarnokban szép számú érdeklődőnek mutatta be a 2010 óta eltelt időszakban a magyar sport területén elért legfontosabb eredményeket Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár; a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet békéscsabai születésű főigazgatója, a többek között világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes korábbi gátfutó, Baji Balázs, aki legnagyobb sikereit a Békéscsabai Atlétikai Club színeiben érte el, illetve Kempf Zozó világbajnok BMX freestyle kerékpáros versenyző.

Schmidt Ádám általános felvezetőjében mások mellett hangsúlyozta, a sport célja a fiatalok megszólítása, kiemelte, a sport által igazi értékekre tehetnek szert, amely egész életükön végig kíséri őket, ellentétben a torz képet nyújtó virtuális térrel. Fontos, hogy olyan sportolói példaképeket adjanak a fiataloknak, akikre felnézhetnek. A sportvezető előadásában kitért a létesítményfejlesztésre, ugyanis olyan lehetőségeket kell megteremteni, amely biztonságos és motiváló környezetet teremt a sportolni vágyó fiataloknak. 2011 és 2026 között összességében 39.58 milliárd forint támogatás érkezett Békés vármegyébe, 32 kültéri sportpark mellett megépült többek között a sarkadi tanuszoda, a Békéscsabai Röplabda SE akadémiája és a békési kézilabdacsarnok is.

A sportvezető szerint kulcskérdés az egyesületek támogatása, miközben a kedvezményes tagdíj lehetőségek a családoknak jelentenek fontos támogatást. Az edzők támogatása is alapvető céljuk, hiszen az edzőhiány nemcsak itthon, globálisan is probléma, folyamatosan együttműködnek a sportági szövetségekkel ezen a téren is. A sportesemények magyarországi megrendezését is lényegesnek tartja, mert a hazánkban versenyző világsztárok felejthetetlen sportpillanatokat adnak, motiválhatják az őket testközelből figyelő magyar fiatalokat, a hazai indulók támogatása pedig erősíti a nemzeti összetartozást. Schmidt Ádám kitért a közösségi sport támogatására is, így a Sportoló Nemzet Programra is.

„Ha a fiatalokat nem győzzük meg, hogy sportoljanak, akkor a piramis alja elveszik, miközben a versenysport is belőlük szemez. Mindannyiunknak, aki itt vagyunk, tennünk kell azért, hogy meggyőzzük honfitársainkat arról, hogy sportoljanak. Ezt igyekszik összefoglalni a Sportoló Nemzet Program, amellyel az a célunk, hogy minél több ember beszéljen a sportról, legyen beszédtéma.”

A fórum szakmai részén az érdeklődők feltehették kérdéseiket. Ebben a körben beszélt Schmidt Ádám arról, hogy szeretnék, ha a két alapsportág, a tornasport és az atlétika is megjelenne már az óvodákban is, ha minél több fiatal fő sportágként vagy mellék sportágként, de hosszú évekig atletizálnának is. Baji Balázs úgy fogalmazott, nem tudja másképp mondani, csak úgy, hogy hazajött Békéscsabára.

„Végtelenül büszke vagyok arra, hogy békéscsabai színekben tudtam elérni életem legnagyobb eredményét. Hiszek abban, hogy a vidéki városokban elképesztő erőforrás lakozik, ami a sportra is igaz. Ez személyes elszántságból, elhivatottságból és szenvedélyből fakad.”

Kempf Zozó arról beszélt, hogy az extrém sportok iránt is van érdeklődés, ez a legiutóbbi két olimpián is kiderült és egyre több létesítmény épül falmászásban, gördeszkában és freestyle BMX-ben is, de amikor a fiatalok meglátják, hány évig kell gyakorolni és valós a balesetveszély, akkor inkább más sportág felé fordulnak. Kempf szerint fontos, hogy legyen sikerélménye az érdeklődőknek, hogy biztonságos keretek között gyakorolhassanak megfelelő oktatás után, emellett szükséges a belső motiváció és az, hogy ne féljenek, amit szintén segíthet a biztonságos közeg.

A rendezvénysorozat következő, 14. állomása csütörtökön Kaposváron lesz.