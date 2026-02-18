Zsóri Dániellel erősített a Kozármisleny, Banó-Szabó már most a Vasasé lett – így zárult a piac az NB II-ben

A PIACI HAJRÁBAN TÖRTÉNT

A téli átigazolási időszak hajrájában több csapat is erősített. A Vasas FC télen már – nyárra szóló – előszerződést kötött a kecskeméti Banó-Szabó Bencével, azonban a két klub tárgyalásainak eredményeként a középpályás átigazolási díj fejében már most az angyalföldiekhez igazolt. A HR-Rent Kozármisleny megszerezte az Aradról távozó Zsóri Dánielt – pontosabban a Puskás-díjas támadó az MTK-hoz igazolt, de a kék-fehérek másfél évre kölcsönadták őt NB II-es partnercsapatuknak. A Videoton FC Fehérvár is aktív volt, a piros-kékek kerete Somogyi Ádámmal, Hesz Olivérről, s végül a Vasastól szerződtetett Zimonyi Dáviddal bővült. Az FC Ajka kétségbeesetten próbált támadókat igazolni, hogy a gólszerzésben előre tudjon lépni – végül Jelena Richárd és Makrai Gábor érkezett a csatársorba, illetve a kooperációs kölcsön keretében a ZTE-től Garai Zétény és Petrók Viktor is segítheti a csapatot. A BVSC kerete Ominger Gergővel lett teljes, a Szeged eladta az NB III-as Gyirmót FC Győrnek Pejovics Danilot, míg a Mezőkövesd kölcsönvette a Kecskeméttől Merényi Ádámot.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Garai Zétény, Petrók Viktor (mindkettő ZTE – kooperációs kölcsön), Jelena Richárd (Kozármisleny – kölcsönbe), Makrai Gábor (Kazincbarcika – kölcsönbe), Nagy Nikolasz (SV Oberwart – Ausztria), Papp Máté (Illés Akadémia), Tóth Tamás Vid (Videoton – kölcsönbe)

Távozott: Bogdán Hunor (?), Garai Zétény (ZTE), Gregor Zalán (Csákvár, legutóbb Pécsi MFC – kölcsönben), Herjeczki Kristóf (?), Jagodics Bence (Fehring – Ausztria), Lakatos Márk (Szentlőrinc), Lichy Kristóf (DVTK – kölcsönből vissza), Mészáros Barnabás (Eger SE – kölcsönbe), Rideg Ábel (BKV Előre), Rideg Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan Videoton, kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: Kelemen Dávid (FK Csíkszereda – Románia), Major Gergő György (Puskás Akadémia II), Nagy Richárd (Szentlőrinc), Papp Áron (Szeged-Csanád GA II), Pintér Bence (CSM Olimpia Satu Mare – Románia)

Távozott: Csató Martin (Dunaújváros), Harsányi István (Szentlőrinc), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönből vissza), Márkus Attila (visszavonult), Pelles Patrik (Tiszafüred)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezett: Debreceni Zalán (Paks, legutóbb Mezőkövesd, kölcsönben), Korponai Bence (Kápolnásnyék), Torvund Alexander (CSM Olimpia Satu Mare – Szatmárnémeti, Románia)

Távozott: Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza, onnan Kozármisleny, kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönből vissza), Varga Kevin (Nyíregyháza)

Távozott: Somogyi Ádám (Videoton – kölcsönbe), Szabó Ákos (Szeged-Csanád GA)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Babós Levente (Újpest – kölcsönbe, legutóbb kölcsönben DVTK), Katona Máté (Gyirmót), Lehoczky Roland (MTK), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Videoton, kölcsönben), Törőcsik Péter (MTK – kölcsönbe)

Távozók: Böndi Ádám (PMFC), Hesz Olivér (Videoton FC Fehérvár), Szilágyi Máté (III. Kerületi TVE), Tamás Olivér (Nyíregyháza – kölcsönből vissza), Alexandru Ureche (román, CS Gheorgheni – Románia)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Gregor Zalán (Ajka, legutóbb Pécsi MFC – kölcsönben)

Távozott: Magyar Zsolt (Puskás Akadémia)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Görög Gergő (Kaposvár), Fekete Olivér (FSG Schwarzenbach – Ausztria), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönbe)

Távozott: Berkeczi Csongor (román-magyar, AFC Odorheiu Secuiesc – Románia), Szakács Levente (DVSC – kölcsönből vissza, onnan DEAC – kölcsönbe), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Nistor Ákos (román-magyar, Sepsi OSK – Románia – kölcsönbe), Papp Milán (Videoton – kölcsönből vissza), Pljesovszki Gergő (Szombathelyi Haladás), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozott: Banó-Szabó Bence (Vasas), Farkas Balázs (Monor SE – kölcsönbe), Merényi Ádám (Mezőkövesd – kölcsönbe), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, Szeged-Csanád GA), Vattay Márton (Putnok – kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Gellér Axel (Majos), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe, legutóbb Budafok, kölcsönben), Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid (mindannyian MTK – kooperációs kölcsön), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA), Zsóri Dániel (MTK – kölcsönbe, legutóbb UTA Arad – Románia)

Távozott: Bedő Domonkos (Villány), Bodrogi Bence (Eger SE – kölcsönbe), Harsányi Dániel (PMFC), Jelena Richárd (Ajka – kölcsönbe), Kócs-Washburn Erik (Tiszakécske), Lengyel Noel (Majosi SE), Máté Csaba (Paks – kölcsönből vissza), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, ?), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönből vissza), Sebestyén Márk (NK Vardarac – Horvátország)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Angyal Péter (Putnok), Hornyák Csaba (DVSC – kölcsönbe), Merényi Ádám (Kecskemét – kölcsönbe)

Távozott: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Videoton FC Fehérvár), Bora György (Soroksár), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Budafok), Vanja Zvekanov (szerb-magyar, Szeged-Csanád GA)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Bora György (Mezőkövesd), Bencze Márk (III. Kerület), Kokovai Csongor (FTC II – kölcsönbe)

Távozott: Bolla Gergő (Szentlőrinc), Csemer Gyula (Pécsi MFC), Mergl Szabolcs (Dunaújváros)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Bodnár Balázs (DVSC), Mádi Szabolcs (profi szerződést kapott), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, KTE), Szabó Ákos (Budapest Honvéd), Tóth-Gábor Kristóf (Szentlőrinc), Tóth Norman (profi szerződést kapott), Vanja Zvekanov (szerb-magyar, Mezőkövesd)

Távozott: Pa Assan Barrow (gambiai, SC Geislingen – Németország), Lamin Sarr (gambiai, ?), Pejovics Danilo (szerb-magyar, Gyirmót FC Győr) Papp Áron (Békéscsaba), Takács-Földes Olivér (?), Vogyicska Balázs (Kozármisleny)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: Bolla Gergő (Soroksár), Harsányi István (Békéscsaba), Kállai Zalán (Nagykanizsa – kölcsönből vissza, onnan Tiszafüred), Kocsis Bence (Videoton), Lakatos Márk (Ajka), Marino Zeravica (horvát, NK Osijek – Eszék, Horvátország, kölcsönbe), Szilágyi Szabolcs (román-magyar, FK Csíkszereda – Románia, kölcsönbe)

Távozott: Ambach Arnold (Kaposvár – kölcsönbe), Babják Miroslav (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Bőle Lukács (Kaposvári Rákóczi), Csörgő Raul (Balmazújváros, legutóbb Pécsi MFC, kölcsönben), Kancsij Artúr (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Kesztyűs Máté (PMFC), Nagy Richárd (Békéscsaba), Rétyi Róbert (NK BSK Bijelo Brdo – Horvátország), Tóth-Gábor Kristóf (Szeged-Csanád GA)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Esery Desmond (Vasas Kubala Akadémia), Körmendi Kevin (Kisvárda – kölcsönbe), Kiss Ágoston (Vasas), Kócs-Washburn Erik (Kozármisleny), Sós Bence (Topolya – Szerbia, legutóbb kölcsönben Kazincbarcika), Szekér Botond (SV Gloggnitz – Ausztria)

Távozott: Baráth Bence (Bicske), Burdika Maxim (ukrán-magyar, Tiszafüred – kölcsönbe), Csáki Róbert (?), Grünvald Attila (Sándorfalva), Juhász Gergő (Kaposvár), Szmola Bálint (?), Tamás Kornél (Tiszafüred), Vukk Zsombor (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönből vissza), Banó-Szabó Bence (Kecskemét)

Távozott: Kiss Ágoston (Tiszakécske), Zimonyi Dávid (Videoton FC Fehérvár)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Mezőkövesd), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönbe), Haraszti Zsolt (Paks – kölcsönbe), Hesz Olivér (BVSC), Köllő Kende (Paks II – kölcsönbe), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd – kölcsönbe), Rideg Bálint (Paks – kölcsönbe), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Távozott: Árva Bence (III. Kerület – kölcsönből vissza), Bobál Gergely (Gyirmót), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Kocsis Bence (Szentlőrinc), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan BVSC, kölcsönbe), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Rostás Szilárd (VLS Veszprém – kölcsönbe), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?), Tóth Tamás Vid (Ajka – kölcsönbe), Svékus Olivér (Újpest – kölcsönből vissza)

