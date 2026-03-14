A héten edzőt váltó Ajka nyerni tudott Kecskeméten

LABDARÚGÓ NB II

22. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–FC AJKA 0–1 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1278 néző. Vezette: Takács Ákos (Csatári Tibor, Vrbovszki Pál)

KTE: Ruisz – Szabó A., Papp M., Debreceni Á. – Eördögh, Haris, Derekas (Szabó B., 70.), Bolgár (Győrfi, 74.) – Kovács B., Pljesovszki (Szlovák, a szünetben) – Pálinkás (Bolyki, a szünetben). Vezetőedző: Tímár Krisztián

AJKA: Szabados – Bacsa B., Tar, Kenderes (Kovács N., 63.), Tóth G. – Sejben, Csizmadia Z., Kopácsi (Csörnyei, 90.) – Cipf (Tóth T., 90.), Jelena (Csóka, 63.), Doncsecz (Mohos, 50.). Megbízott edző: Gaál Bálint

Gólszerző: Mohos (83.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Megint a rosszabbik arcunkat mutattuk, érthetetlen, hogy nem tudunk felpörögni ezekre a meccsekre. Hiába készítjük fel a csapatot, a legjobb taktika is kevés, ha a reakciók lassúak, és tompák vagyunk, akár a párharcoknál, akár a második labdáknál. Az első félidő alacsony színvonalú volt mindkét csapat részéről, helyzetek sem voltak. A szünetben két csatárra váltottunk, jobban rámentünk az ellenfélre, valami megmozdult. Kiharcoltunk egy tizenegyest, a kapusra vezethettük a labdát, ugyanakkor az a csapat, amelyik két ilyen óriási sanszát kihagyja, nem nyerhet meccset. Nem lett volna szabad azonban kikapni, mivel a saját rögzített helyzetünkből kontráztak le minket. Sajnálom a szurkolókat, tükörbe kell néznünk, mert a jó csapatot az jellemzi, hogy hétről hétre jó teljesítményt tud nyújtani. Mi még nem tartunk ott, hogy a minőséget folyamatosan kivigyük a pályára. Dolgozunk tovább, hogy erre megtaláljuk a megoldást.

Gaál Bálint: – Ezt a győzelmet szeretném Csábi Józsefnek is ajánlani, mert ebben az ő munkája is benne volt, én is sokat tanultam tőle. Biztos vagyok benne, hogy megleptük a Kecskemétet a játékunkkal, az első félidőben akadtak kisebb sanszaink, jobban érvényesült az akaratunk. A második játékrészben voltak meghatározó pillanatok, így a kihagyott hazai helyzetek és a tizenegyes. Szerencsénk is volt, hogy ezeket megúsztuk, de volt hit a csapatban, hogy nyerni tudunk. Nagy fegyvertény ez, mert kiváló csapatot vertünk meg.

A március 15-i nemzeti ünnepről sem feledkeztek meg a szurkolók (Fotó: Réti Attila/KTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ismét változtatnia kellett kezdő tizenegyén Tímár Krisztiánnak, a KTE vezetőedzőjének: Belényesi Csaba és Varga Bence is kiesett a megszokott védelemből, így Papp Milán és Ruisz Barnabás került be a csapatba. Az első percektől kezdve kiegyenlített játék zajlott a meccsen, bár az eseményeket Kovács Barnabás átlövése vezette fel, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben. Az Ajka nem állt vissza, amikor labdához jutott igyekezett kezdeményezni, de egy-egy kósza átlövésen túl a vendégek sem tudtak veszélyt jelenteni. A 34. percben Tar fejelt kapura egy szöglet után, a labda pedig levágódott Eördögh testéről. Ritkán tudta a KTE megbontani a vendégek visszazáró falát, így nem is hozott gólt az első félidő.

Derekas Zoltánék (lilában) ezúttal pont nélkül maradtak (Fotó: Réti Attila/KTE)

A második játékrészben a Kecskemét előtt adódott nagy sansz, Derekas Zoltán azonban kihagyta az Eördögh buktatásárt megítélt büntetőt. Ekkor már jobban játszott a lila-fehér csapat, és a 82. percben ziccere volt a három ponthoz, ám Bolyki Andor lövését védte a kapus, sőt, a kontrából Mohos Barnabás megszerezte az Ajka győztes gólját, így a héten edzőt váltó vendégek elvitték a három pontot. 0–1