„A Ferencváros védelme átjáróháznak bizonyult, Ricardo Horta ragyogott” – portugál lapszemle
A BOLA
Teljesen megérdemelten győzött 4–0-ra a Braga a Ferencváros ellen és jutott be az Európa-liga negyeddöntőjébe – írja a portugál oldal. A hazaiak nagyszerűen játszottak, szép támadásokat vezettek,a duplázó Ricardo Horta ragyogott, második gólja parádés volt. Az FTC nem sok mindent mutatott.
RECORD
Kiválóan futballozott a Braga, a mérkőzés legjobbja a két gólt szerző Ricado Horta volt – állapította meg a portugál lap. A Ferencváros védelme átjáróháznak bizonyult, a hazaiak kézben tartották az eseményeket, és látványos gólokat szereztek, bár a másodikban vastagon benne volt Gróf Dávid.
O JOGO
Sikerült fordítani, a Braga kétgólos hátrányból jutott tovább a Ferencváros ellen – írja a portugál oldal, szintén Ricardo Horta teljesítményét emelve ki, akinek a második gólja látványos volt. A portugál együttes negyedszer jutott nemzetközi kupa negyeddöntőjébe, amelyben nem lesz könnyű feladata, mert a Betis vagy a Panathinaikosz lesz az ellenfele.
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BRAGA (portugál)–FERENCVÁROS 4–0 (3–0)
Braga, Municipal de Braga Stadion. Vezette: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist – svédek)
BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, S. Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez (Dorgeles, 76.), Grillitsch (D. Rodrigues, 76.), Gorby (Moscardo, 65.) – R. Horta (Joao Moutinho, 76.), Pau Víctor (F. Navarro, 83.), Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Júlio Romao, Abu Fani (F. Kovacevic, 59.), O'Dowda – Yusuf (Cadu, 78.), Joseph (Gruber, 71.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: R. Horta (11., 53.), Grillitsch (15.), G. Martínez (34.)
Továbbjutott: a Braga, 4–2-es összesítéssel