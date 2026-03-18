„A Ferencváros védelme átjáróháznak bizonyult, Ricardo Horta ragyogott” – portugál lapszemle

A BOLA

Teljesen megérdemelten győzött 4–0-ra a Braga a Ferencváros ellen és jutott be az Európa-liga negyeddöntőjébe – írja a portugál oldal. A hazaiak nagyszerűen játszottak, szép támadásokat vezettek,a duplázó Ricardo Horta ragyogott, második gólja parádés volt. Az FTC nem sok mindent mutatott.

RECORD

Kiválóan futballozott a Braga, a mérkőzés legjobbja a két gólt szerző Ricado Horta volt – állapította meg a portugál lap. A Ferencváros védelme átjáróháznak bizonyult, a hazaiak kézben tartották az eseményeket, és látványos gólokat szereztek, bár a másodikban vastagon benne volt Gróf Dávid.

O JOGO

Sikerült fordítani, a Braga kétgólos hátrányból jutott tovább a Ferencváros ellen – írja a portugál oldal, szintén Ricardo Horta teljesítményét emelve ki, akinek a második gólja látványos volt. A portugál együttes negyedszer jutott nemzetközi kupa negyeddöntőjébe, amelyben nem lesz könnyű feladata, mert a Betis vagy a Panathinaikosz lesz az ellenfele.