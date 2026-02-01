Nemzeti Sportrádió

NB II: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC

MIHÁLY NORBERTMIHÁLY NORBERT
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 13:50
null
Ősszel a Mezőkövesd hazai pályán kétgólos győzelmet aratott (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
Címkék
NB II Karcagi SC Karcag 16. forduló labdarúgó NB II magyar foci magyar labdarúgás Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a hatodik helyen álló Karcag a hetedik Mezőkövesdet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–1 – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Vrbovszki Pál)
KARCAG: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Girsik Á. – Vida M., László D., Pap Zs., Hidi P., Sain – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán – Vidnyánszky M., Lőrinczy, Vörös B. – Szalai J., Pintér Á. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Szalai J. (34.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még veretlen, hatodik helyen álló Karcag, az őket egy ponttal előző, ötödik Mezőkövesd ellen.

 

NB II Karcagi SC Karcag 16. forduló labdarúgó NB II magyar foci magyar labdarúgás Mezőkövesd Zsóry FC Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

NB II: FC Ajka–BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
7 perce

Nem bírt egymással a DVTK és a Kisvárda Miskolcon

Labdarúgó NB I
24 perce

NB II: potyognak a gólok Szentlőrincen – élő eredménykövető a 16. forduló mérkőzéseiről!

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Szentlőrinc–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny

Labdarúgó NB II
1 órája

Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

Labdarúgó NB I
18 órája

Kétgólos hátrányból, a 95. percben egyenlített az ETO a DVSC ellen a paprikás hangulatú rangadón

Labdarúgó NB I
20 órája
Ezek is érdekelhetik