NB II: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC
LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–1 – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Vrbovszki Pál)
KARCAG: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Girsik Á. – Vida M., László D., Pap Zs., Hidi P., Sain – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán – Vidnyánszky M., Lőrinczy, Vörös B. – Szalai J., Pintér Á. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Szalai J. (34.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még veretlen, hatodik helyen álló Karcag, az őket egy ponttal előző, ötödik Mezőkövesd ellen.