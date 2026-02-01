NB II: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–1 – ÉLŐ!

Karcag, Liget úti Sportcentrum. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Vrbovszki Pál)

KARCAG: Fedinisinec – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Girsik Á. – Vida M., László D., Pap Zs., Hidi P., Sain – Kohut. Vezetőedző: Varga Attila

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán – Vidnyánszky M., Lőrinczy, Vörös B. – Szalai J., Pintér Á. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Szalai J. (34.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a hazai pályán még veretlen, hatodik helyen álló Karcag, az őket egy ponttal előző, ötödik Mezőkövesd ellen.